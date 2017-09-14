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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9432943394349435>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 54
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
22%
12
Від 1 до 1,5 року
17%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
12
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:21

  detroytred написав:
  stm написав:detroytred
Я вот читаю и улыбаюсь. Пускай будет операция по краже самолёта другого государства без грифа, с ваших слов. Вы ж к грифам и формам доступ имели. Быть, а не казаться, Детройт ;)

Два моменти:
1. Ви на головне питання не відповіли: *Запитую: на підставі чого?
Натяків тумоса? На підставі чого ви оце в мій бік несете *Это лишь ваша квалификация пострадала, а вы и не заметили )))* ?????*

2. *Пускай будет операция по краже самолёта другого государства без грифа, с ваших слов.* --- звідки ви мені оцю одночасно і дурню, і брехню приписуєте?
Що дана операція без грифу.
Звідки?
Чи ви поняття не маєте, що саме є таємним (тобто не підлягає розголошенню), а що ні.
Або банально знов намагаєтеся підмінити предмети.

Ну це ж очевидно.
На кого розрахунок отаких дій?
Чекаю відповідей на питання, а не нових вигадувань та підмін.

Вы бывший военный с доступами к грифам. Вы бы публично комментировали эти документы? Просто бы журналисту ответили "да/нет"?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:23

Просто оборжаться.

Навіть логіки вже нема.
Ну далекі ви від цього, то хоча б логічно мислити ще в стані?
Червинський та ін. про майже всі деталі операції спокійнісінько публічно розповідають (хто коли і як погоджував, санкціонував, розробляв, що робив), а мадам вважає, що Залужний не може навіть відповісти погоджувалася з ним операція чи ні, бо держтаємниця.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:27

  detroytred написав:Просто оборжаться.

Навіть логіки вже нема.
Ну далекі ви від цього, то хоча б логічно мислити ще в стані?
Червинський та ін. про майже всі деталі операції спокійнісінько публічно розповідають (хто коли і як погоджував, санкціонував, розробляв, що робив), а мадам вважає, що Залужний не може навіть відповісти погоджувалася з ним операція чи ні, бо держтаємниця.

Не может, потому что Залужный гораздо умнее Вас.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:31

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:detroytred
Я вот читаю и улыбаюсь. Пускай будет операция по краже самолёта другого государства без грифа, с ваших слов. Вы ж к грифам и формам доступ имели. Быть, а не казаться, Детройт ;)

Два моменти:
1. Ви на головне питання не відповіли: *Запитую: на підставі чого?
Натяків тумоса? На підставі чого ви оце в мій бік несете *Это лишь ваша квалификация пострадала, а вы и не заметили )))* ?????*

2. *Пускай будет операция по краже самолёта другого государства без грифа, с ваших слов.* --- звідки ви мені оцю одночасно і дурню, і брехню приписуєте?
Що дана операція без грифу.
Звідки?
Чи ви поняття не маєте, що саме є таємним (тобто не підлягає розголошенню), а що ні.
Або банально знов намагаєтеся підмінити предмети.

Ну це ж очевидно.
На кого розрахунок отаких дій?
Чекаю відповідей на питання, а не нових вигадувань та підмін.

Вы бывший военный с доступами к грифам. Вы бы публично комментировали эти документы? Просто бы журналисту ответили "да/нет"?

Відповіді на мої питання де, мадам?

На ваше це питання є відповідь в мене вище --- дивлячись що коментувати в цих документах.
А тут мова, предмет і овсі не зміст цих документів, не зміст операції тощо, а --- погоджена була операція чи ні?
Операція, наявність якої ВЖЕ немає ніякої таємниці. Про неї вже публічно всюди...

Для обдарованих))) --- наприклад, тека з грифованими паперами сама по собі не є грифованою.
Таємниця відноситься до паперів, а не до теки, в якій вони лежать.
І навіть скрепка, яка скреплює ці папери --- про неї теж можна говорити))))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:31

vitaliiangel

Пока он занят Украиной ресурсов больше нет ни на что. С этой точки зрения чем дольше длиться война, тем Европе лучше, можно не беспокоиться и жить как раньше.


Поэтому «Украину не будут содержать вечно» и «помощь до лета 2023»?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:34

  stm написав:
  detroytred написав:Просто оборжаться.

Навіть логіки вже нема.
Ну далекі ви від цього, то хоча б логічно мислити ще в стані?
Червинський та ін. про майже всі деталі операції спокійнісінько публічно розповідають (хто коли і як погоджував, санкціонував, розробляв, що робив), а мадам вважає, що Залужний не може навіть відповісти погоджувалася з ним операція чи ні, бо держтаємниця.

Не может, потому что Залужный гораздо умнее Вас.

Звісно Залужний розумніший за мене.
Але з цього аж ніяк не слідує, що Залужний не може відповісти стосовно погодження операції.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:47

Червинский был вынужден выйти в публичное пространство и поставить крест на своей военной карьере. Залужный же может ещё стать помощником/консультантом, а может со временем и генералом НАТО. И вы как бывший военный должны первым отсвечивать эту тонкую грань. А вы не отсвечиваете. Поэтому Залужный не комментируя нормально себя чувствует, а вы проигрывая даже в схватке с быдло соседом по дому рассказываете что должен Залужный. Как-то так.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:57

А держтаємниця-то тут яким боком?


Якщо б до Червинського можна було хоч якось (хоч трішечки) прискипатись стосовно розголошення держтаємниці, то йому б це навісили по самі...

Предметом було що? Ви яку причину мовчання Залужного ліпили?)))
А про отаку, як ваша, стосовно подальшої *кар'єри* Залужного ще з початку казав я.
Що заради *кар'єри* За мовчить, а п-к Ч. спецслужб звинувачений і за гратами сидів, і справа ще йде.
Саме про це була мова.
І що Ч. врятувала тільки увага європейської солідарності...
І розголос.
А так би сидів би...
Якось так))) З Залужним виходить.
І дійсно може тому він досяг отих висот... (на відміну від п-ка Ч., який не мовчав ... з операцією по вагнерівцям).
І контрнаступ отой не відмінив.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 11:09

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 11:11

  sens написав:Мета наступу залежить лише від кінцевого результату,ось так приблизно буде відповідь в цілому, наврядчи на своїх територіях застосують ЯЗ


Не согласен.

Росия в лице кремля и путина по всем косвенным признакам готовится применить ядерное оружие. Так как я не способен досконально знать ход мыслей человека, начавшую самую гнилую войну в контексте морали против дружелюбной Украины, доказавшей всему миру это за счет отказа от ядерного оружия, то попытаюсь предположить вероятные цели для ударов.

Но сначала определимся что такое по настоящему СВОИ территории для кремля? Судя по прошлым событиям за последнюю сотню лет своими территориями для кремля является Московская и частично прилегающие области. Самым главным критерием является расстояние от Москвы до эпицентра потенциального ядерного взрыва. Думаю, что безопасным можно считать расстояние в 250 километров. Условно безопасным - 200 км. Все что не находится в радиусе 250 км от Москвы кремль не считает территориями СВОИМИ в контексте применения ядерного оружия. Следовательно Курская область, Белгородская и Воронежская являются территориями, где росия может применить ядерное оружие при попытке ВСУ осуществить там зачистку от террористов из ЧВК, работающих на кремль.

Более того, юридически эти территории являются российскими, а значит в суде после окончания войны обвиняемый в развязывании ядерной войны может избежать наказания за ядерный террор, не зависимо в каком виде он будет осуществлен (подрыв ядерного заряда, создание аварийной ситуации в реакторе АЭС с последующим взрывом). Более того, он может попытаться, и точно это сделает, переложить вину за это на второго участника войны, т.е. на Киев. Поэтому существует почти 99% вероятность создания кремлем на Курской АЭС аварии при попытке ВСУ зайти на ее территорию. Сообщения вирусные в жёлтых СМИ о бегстве из Курской АЭС охраны является подготовительным элементом для осуществления этого теракта и поэтому вызывают у меня беспокойство.

Большее беспокойство у меня вызывает ЗАЭС и новости о поджоге ее градирни. Мне очень жаль, что война из грабительского характера, какой она была с 2014 года, постепенно перешла в стадию разрушительной из-за того, что кремль уже полностью потерял человеческий облик и полностью вошел в роль беспощадного кровожадного мафиози, желающего уничтожить другую семью лишь по причине того, что она лучше ведет свой бизнес.
buratinyo
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