detroytred написав:__________________ Яка держтаємниця? Що ви несете? У відповіді --- *да. Операція була погоджена зі мною* або *ні. Операція не була погоджена.* Нема і не може бути ніякого відношення до держтаємниці.
Це чергова ваша дурня, як і про оте ваше військове ділопроізводство (наказ по особовому складу). __________________________________
Заглянул на ветку, а тут меня вспоминают обе стороны. ) Я с вами (детройт) не соглашусь в следующем. СМИ могли обратиться к предполагаемым распорядителям информации (СБУ,МО) на основании закона о доступе к публичной информации. Как я понимаю, СМИ проявляли интерес к визам (согласованиям) на документе. В настоящий момент нам, со слов Червинского, известно, что документ был под грифом секретно. Следовательно распорядители информации могли применить соответствующую статью закона при предоставлении ответа СМИ. Если я правильно понимаю нормы закона, то к секретность распространяется не на документ, а на информацию в нем. Поскольку не было запроса СМИ и ответа на него, достоверно не известно относится ли информация в документе о визах к секретной или нет. Поэтому является преждевременным желание детройта получить ответ от Залужного по этому вопросу в публичном просторе. В сложившейся ситуации надо подумать о морали СМИ, которые притянув за уши закон, обратились не к распорядителю информации.
Пока он занят Украиной ресурсов больше нет ни на что. С этой точки зрения чем дольше длиться война, тем Европе лучше, можно не беспокоиться и жить как раньше.
Поэтому «Украину не будут содержать вечно» и «помощь до лета 2023»?
🤔
Next year's budget will be less generous to Ukraine, with the government cutting military aid for the country to 4 billion euros from around 8 billion euros in 2024, according to a draft seen by Reuters.
detroytred написав: Предметом було що? Ви яку причину мовчання Залужного ліпили?)))
Що заради *кар'єри* За мовчить
Юридическая ответственность за разглашение грифа есть? Вы ж военный. Поэтому Залужный в двух плоскостях юридической и репутационной действует верно. А вы - неверно, мягко скажу. Но обманывайтесь на свой счёт и дальше.
Next year's budget will be less generous to Ukraine, with the government cutting military aid for the country to 4 billion euros from around 8 billion euros in 2024, according to a draft seen by Reuters.
Хантер путает зачем-то. Тут говорят эксперты:
Пока он занят Украиной ресурсов больше нет ни на что. С этой точки зрения чем дольше длиться война, тем Европе лучше, можно не беспокоиться и жить как раньше.
А вы о сокращении финансирования. Разбирайтесь с автором тех слов, у котрооо ежедневно как флюгер меняется мнение, мне это зачем?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 13 сер, 2024 11:36, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:__________________ Яка держтаємниця? Що ви несете? У відповіді --- *да. Операція була погоджена зі мною* або *ні. Операція не була погоджена.* Нема і не може бути ніякого відношення до держтаємниці.
Це чергова ваша дурня, як і про оте ваше військове ділопроізводство (наказ по особовому складу). __________________________________
Заглянул на ветку, а тут меня вспоминают обе стороны. ) Я с вами (детройт) не соглашусь в следующем. СМИ могли обратиться к предполагаемым распорядителям информации (СБУ,МО) на основании закона о доступек публичной информации. Как я понимаю, СМИ проявляли интерес к визам (согласованиям) на документе. В настоящий момент нам, со слов Червинского, известно, что документ был под грифом секретно. Следовательно распорядители информации могли применить соответствующую статью закона при предоставлении ответа СМИ. Если я правильно понимаю нормы закона, то к секретность распространяется не на документ, а на информацию в нем. Поскольку не было запроса СМИ и ответа на него, достоверно не известно относится ли информация в документе о визах к секретной или нет. Поэтому является преждевременным желание детройта получить ответ от Залужного по этому вопросу в публичном просторе. В сложившейся ситуации надо подумать о морали СМИ, которые притянув за уши закон, обратились не к распорядителю информации.
Знов по колу)))
Мова не про оте видання (правильно чи неправильно вони звернулися), не про косяки Червинського, не про таємницю, а саме про Залужного. Отим своїм підписом він визначив, що до нього дійшла інформація про те, що дехто))))) Червинський зробив отаку заяву (про те, що операцію погоджував Залужний) і що навіть засоби масової інформації цікавить відповідь про це. Крапка. Це ключове. (Залужному не треба було підписувати власноруч оту відповідь.)
Визнати, що знає про розголос справи Червинського, про заяву Червинського стосовно ролі безпосередньо нього, Залужного) і продовжувати й далі мовчати....
Відносно не заяви якогось Детройта на хфорумі, а: відносно операції, в якій загинули люди, та відносно того, що п-к спецслужб опинився за гратами; а також суспільство звернуло увагу. І все це вирішується лише одним його "да чи ні" стосовно погоджував він операцію.
Але тут розтяжка: його *да* одразу виникають питання до отих звинувачувальників та отих, хто змінив покази... Його "ні" - а якщо спливе, що погоджував....
stm Тобто з відповідей на питання злились. Про себе, свої підстави, аргументи.
І продовжили далі нові свої. *Юридическая ответственность за разглашение грифа есть?* --- от тільки мова не про узагальнення якесь, а про конкретну подію, діяння. По буквах вкотре вам: в теперішній час (коли операція вже минула і отак освічується в на всіх рівнях!!!) за оголошення була з ним, Залужним, погоджена операція чи ні ----- ніякої юридичної відповідальності Зажного апріорі нема і не може бути.
Це те ж саме, що презедент відповідав стосовно операції по вагнерівцям. На телемарафоні))))) *"Я сказав, що це не наша операція (…), вона не продумана детально. Я готовий погодити операцію, якщо будуть прораховані речі і якщо не постраждають люди", - заявив Зеленський під час пресмарафону "30 запитань до президента України" у п'ятницю, 26 листопада.* *Тому я кажу, що ми не проводили цю операцію", - зазначив президент.* https://www.dw.com/uk/zelenskyi-zaiavyv ... a-59948411 Не менш таємної операції, ніж канатівська. І посадова особа не менше ГК відповідає на питання.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 13 сер, 2024 12:02, всього редагувалось 2 разів.