холява написав:detroytred
Доброго дня !
Здоров,я і Успіху всім .
Я дуже вибачаюсь , за те що дозволю собі припущення ....
..... чому ви не лікар ?
Я не шуткую .
Сама нудна праця це анамнез і написання історії хвороби .
Ніхто на моїй пам,яті не написав стільки ,
скільки написали ви ..... на нормальній мові , з субьективним поясненням що відбуваєтся .
.......мда , не ту професію ви вибрали ....
ВИБАЧАЮСЬ
В мене мати лікар...
Як вона ввечері строчить оті амбулаторні картки пацієнтів, я надивився вдосталь. А потім під ніч ці карти мені відносити медсестрі...
Професорсько-педагогічний склад учбових закладів, да і науковці вимушені кнопати на порядки порядків більше... Окрім самої безпосередньої роботи за фахом.
Так там вимоги до оформлення, правопису тощо.
А тут в порівнянні з отим --- розважуха.
Хоча згоден.
Дурна звичка зосталась -- пояснювати детально думку, шукати та надавати аргументацію.
В наш час це нафіг не потрібно!!!
Аргументація полягає тепер в іншому.
І вже навіть аксіоми не є аргументом.
Я на істинність не претендую.
І не маю мети когось переконати.
Але обгрунтувати думку (не наголосити її, а саме обгрунтувати!!!) меншими об'ємами тексту апріорі неможливо.
Якщо ж ще й розгорнуто пояснювати, то тут по кожній думці треба повноцінну лекцію кнопати.
А по глобальним питанням так і овсі повний курс)))
Тут же обговорюються не а-ля збірка-розбірка АК, а фундаментальні питання від державотворення до хфілософських)).
Хоча і форма начебто!! проста -- наприклад, користь від людини, громадянина; вимоги. Взаємовідносини.
По суті все зводиться, що хтось від когось чогось хоче...