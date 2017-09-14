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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 13 сер, 2024 12:48
Hotab написав:vitaliiangel
Пока он занят Украиной ресурсов больше нет ни на что. С этой точки зрения чем дольше длиться война, тем Европе лучше, можно не беспокоиться и жить как раньше.
Поэтому «Украину не будут содержать вечно» и «помощь до лета 2023»?
Ситуация динамично менялась и в начале 2024 были перебои с поставками оружия. Но для хотабов ситуация в2022-2023-2024 одинаковая и один какой то прогноз должен сбываться строго до конца света.
Если по ящику сказали будет дождь, ничего не хочу слышать как минимум 100 лет должен быть дождь. Да хотаб?
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vitaliiangel
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Додано: Вів 13 сер, 2024 12:54
detroytred
Доброго дня !
Здоров,я і Успіху всім .
Я дуже вибачаюсь , за те що дозволю собі припущення ....
..... чому ви не лікар ?
Я не шуткую .
Сама нудна праця це анамнез і написання історії хвороби .
Ніхто на моїй пам,яті не написав стільки ,
скільки написали ви ..... на нормальній мові , з субьективним поясненням що відбуваєтся .
.......мда , не ту професію ви вибрали ....
ВИБАЧАЮСЬ
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холява
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Додано: Вів 13 сер, 2024 13:06
vitaliiangel
Ситуация динамично менялась и в начале 2024 были перебои с поставками оружия.
Перебои канеш были. Из одной конкретной страны.
Но почему они были ? По тем причинам, что ты озвучивал, или другим?
Был технический момент , конфликт оппозиции и власти в США, а заложником конфликта стала Украина. После решения политических проблем в США помощь возобновилась. Но ты ведь говорил об усталости от Украины? Которая должна только нарастать и помощь должна только уменьшаться. Это оно , или прям совсем не оно?
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Hotab
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Додано: Вів 13 сер, 2024 13:22
холява написав:detroytred
Доброго дня !
Здоров,я і Успіху всім .
Я дуже вибачаюсь , за те що дозволю собі припущення ....
..... чому ви не лікар ?
Я не шуткую .
Сама нудна праця це анамнез і написання історії хвороби .
Ніхто на моїй пам,яті не написав стільки ,
скільки написали ви ..... на нормальній мові , з субьективним поясненням що відбуваєтся .
.......мда , не ту професію ви вибрали ....
ВИБАЧАЮСЬ
В мене мати лікар...
Як вона ввечері строчить оті амбулаторні картки пацієнтів, я надивився вдосталь. А потім під ніч ці карти мені відносити медсестрі...
Професорсько-педагогічний склад учбових закладів, да і науковці вимушені кнопати на порядки порядків більше... Окрім самої безпосередньої роботи за фахом.
Так там вимоги до оформлення, правопису тощо.
А тут в порівнянні з отим --- розважуха.
Хоча згоден.
Дурна звичка зосталась -- пояснювати детально думку, шукати та надавати аргументацію.
В наш час це нафіг не потрібно!!!
Аргументація полягає тепер в іншому.
І вже навіть аксіоми не є аргументом.
Я на істинність не претендую.
І не маю мети когось переконати.
Але обгрунтувати думку (не наголосити її, а саме обгрунтувати!!!) меншими об'ємами тексту апріорі неможливо.
Якщо ж ще й розгорнуто пояснювати, то тут по кожній думці треба повноцінну лекцію кнопати.
А по глобальним питанням так і овсі повний курс)))
Тут же обговорюються не а-ля збірка-розбірка АК, а фундаментальні питання від державотворення до хфілософських)).
Хоча і форма начебто!! проста -- наприклад, користь від людини, громадянина; вимоги. Взаємовідносини.
По суті все зводиться, що хтось від когось чогось хоче...
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 13 сер, 2024 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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detroytred
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Додано: Вів 13 сер, 2024 13:49
Полиция заступилась за человека с аргументом что база розыска существует только одна - ментовская.
"База розыска ТЦК" это элементарный гоп стоп/рекет с целью развода граждан на деньги.
Таких случаев будет больше.
Многие менты задумались, как они будут тут жить после...
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UA
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Додано: Вів 13 сер, 2024 14:03
UA написав:
Полиция заступилась за человека с аргументом что база розыска существует только одна - ментовская.
"База розыска ТЦК" это элементарный гоп стоп/рекет с целью развода граждан на деньги.
Таких случаев будет больше.
Многие менты задумались, как они будут тут жить после...
Це теж діч.
Стаття 210 купапа.
Адмінправопорушення.
Правда, не знаю, чи є постанова (560) КМУ прямою підставою для дій поліції?
Чи вони повинні були в себе на підставі постанови видати внутрішній наказ?
Що затримувати і доставляти саме в ТЦК. Бо саме так складають протокол і виписують постанову про штраф за адмінку.
А так логічно діє і поліція.
Оформлення в їх базі нема? Нема. Крапка.
Тцк повинні зарання подати запит на розшук правопорушника до поліції. І гадаю, явно це не вигляді-формі ---- бамажка від тцк-ка патрульному під гаражами)))
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detroytred
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Додано: Вів 13 сер, 2024 14:26
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Додано: Вів 13 сер, 2024 14:41
detroytred написав: UA написав:
Полиция заступилась за человека с аргументом что база розыска существует только одна - ментовская.
"База розыска ТЦК" это элементарный гоп стоп/рекет с целью развода граждан на деньги.
Таких случаев будет больше.
Многие менты задумались, как они будут тут жить после...
Це теж діч.
Стаття 210 купапа.
Адмінправопорушення.
Правда, не знаю, чи є постанова (560) КМУ прямою підставою для дій поліції?
Чи вони повинні були в себе на підставі постанови видати внутрішній наказ?
Що затримувати і доставляти саме в ТЦК. Бо саме так складають протокол і виписують постанову про штраф за адмінку.
А так логічно діє і поліція.
Оформлення в їх базі нема? Нема. Крапка.
Тцк повинні зарання подати запит на розшук правопорушника до поліції. І гадаю, явно це не вигляді-формі ---- бамажка від тцк-ка патрульному під гаражами)))
В ТЦК є всі повноваження подати людину в справжній розшук.
Але ж "розшук" ТЦК приносить справжні гроші...
ПС в 90 знав уролога, якій заробляв на тому що нібито то брав аналізи, потім виходив на перекур(пацієнту казав що в лабораторію) та повертався до пацієнта з "діагнозом".
Сумма лікування повністю залежала від матеріального становища "пацієнта".
Так і тут - А ти у "розшуку", давай что то решать...
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Додано: Вів 13 сер, 2024 15:23
Ты потерял руку на войне?
Нет, это когда меня тянули в военкомат.
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