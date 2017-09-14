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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9434943594369437>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 55
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
24%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
12
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:48

  Hotab написав:vitaliiangel

Пока он занят Украиной ресурсов больше нет ни на что. С этой точки зрения чем дольше длиться война, тем Европе лучше, можно не беспокоиться и жить как раньше.


Поэтому «Украину не будут содержать вечно» и «помощь до лета 2023»?

Ситуация динамично менялась и в начале 2024 были перебои с поставками оружия. Но для хотабов ситуация в2022-2023-2024 одинаковая и один какой то прогноз должен сбываться строго до конца света.

Если по ящику сказали будет дождь, ничего не хочу слышать как минимум 100 лет должен быть дождь. Да хотаб?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:54

detroytred

Доброго дня !
Здоров,я і Успіху всім .

Я дуже вибачаюсь , за те що дозволю собі припущення ....
..... чому ви не лікар ?
Я не шуткую .
Сама нудна праця це анамнез і написання історії хвороби .
Ніхто на моїй пам,яті не написав стільки ,
скільки написали ви ..... на нормальній мові , з субьективним поясненням що відбуваєтся .

.......мда , не ту професію ви вибрали ....
ВИБАЧАЮСЬ
холява
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 13:06

vitaliiangel

Ситуация динамично менялась и в начале 2024 были перебои с поставками оружия.


Перебои канеш были. Из одной конкретной страны.
Но почему они были ? По тем причинам, что ты озвучивал, или другим?
Был технический момент , конфликт оппозиции и власти в США, а заложником конфликта стала Украина. После решения политических проблем в США помощь возобновилась. Но ты ведь говорил об усталости от Украины? Которая должна только нарастать и помощь должна только уменьшаться. Это оно , или прям совсем не оно?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 13:22

  холява написав:detroytred

Доброго дня !
Здоров,я і Успіху всім .

Я дуже вибачаюсь , за те що дозволю собі припущення ....
..... чому ви не лікар ?
Я не шуткую .
Сама нудна праця це анамнез і написання історії хвороби .
Ніхто на моїй пам,яті не написав стільки ,
скільки написали ви ..... на нормальній мові , з субьективним поясненням що відбуваєтся .

.......мда , не ту професію ви вибрали ....
ВИБАЧАЮСЬ

В мене мати лікар...
Як вона ввечері строчить оті амбулаторні картки пацієнтів, я надивився вдосталь. А потім під ніч ці карти мені відносити медсестрі...

Професорсько-педагогічний склад учбових закладів, да і науковці вимушені кнопати на порядки порядків більше... Окрім самої безпосередньої роботи за фахом.
Так там вимоги до оформлення, правопису тощо.
А тут в порівнянні з отим --- розважуха.

Хоча згоден.
Дурна звичка зосталась -- пояснювати детально думку, шукати та надавати аргументацію.
В наш час це нафіг не потрібно!!!
Аргументація полягає тепер в іншому.
І вже навіть аксіоми не є аргументом.


Я на істинність не претендую.
І не маю мети когось переконати.
Але обгрунтувати думку (не наголосити її, а саме обгрунтувати!!!) меншими об'ємами тексту апріорі неможливо.
Якщо ж ще й розгорнуто пояснювати, то тут по кожній думці треба повноцінну лекцію кнопати.

А по глобальним питанням так і овсі повний курс)))
Тут же обговорюються не а-ля збірка-розбірка АК, а фундаментальні питання від державотворення до хфілософських)).
Хоча і форма начебто!! проста -- наприклад, користь від людини, громадянина; вимоги. Взаємовідносини.
По суті все зводиться, що хтось від когось чогось хоче...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 13 сер, 2024 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 13:49

Полиция заступилась за человека с аргументом что база розыска существует только одна - ментовская.
"База розыска ТЦК" это элементарный гоп стоп/рекет с целью развода граждан на деньги.

Таких случаев будет больше.
Многие менты задумались, как они будут тут жить после...
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 14:03

  UA написав:Полиция заступилась за человека с аргументом что база розыска существует только одна - ментовская.
"База розыска ТЦК" это элементарный гоп стоп/рекет с целью развода граждан на деньги.

Таких случаев будет больше.
Многие менты задумались, как они будут тут жить после...

Це теж діч.
Стаття 210 купапа.
Адмінправопорушення.

Правда, не знаю, чи є постанова (560) КМУ прямою підставою для дій поліції?
Чи вони повинні були в себе на підставі постанови видати внутрішній наказ?
Що затримувати і доставляти саме в ТЦК. Бо саме так складають протокол і виписують постанову про штраф за адмінку.

А так логічно діє і поліція.
Оформлення в їх базі нема? Нема. Крапка.
Тцк повинні зарання подати запит на розшук правопорушника до поліції. І гадаю, явно це не вигляді-формі ---- бамажка від тцк-ка патрульному під гаражами)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 14:26

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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 14:41

  detroytred написав:
  UA написав:Полиция заступилась за человека с аргументом что база розыска существует только одна - ментовская.
"База розыска ТЦК" это элементарный гоп стоп/рекет с целью развода граждан на деньги.

Таких случаев будет больше.
Многие менты задумались, как они будут тут жить после...

Це теж діч.
Стаття 210 купапа.
Адмінправопорушення.

Правда, не знаю, чи є постанова (560) КМУ прямою підставою для дій поліції?
Чи вони повинні були в себе на підставі постанови видати внутрішній наказ?
Що затримувати і доставляти саме в ТЦК. Бо саме так складають протокол і виписують постанову про штраф за адмінку.

А так логічно діє і поліція.
Оформлення в їх базі нема? Нема. Крапка.
Тцк повинні зарання подати запит на розшук правопорушника до поліції. І гадаю, явно це не вигляді-формі ---- бамажка від тцк-ка патрульному під гаражами)))

В ТЦК є всі повноваження подати людину в справжній розшук.
Але ж "розшук" ТЦК приносить справжні гроші...

ПС в 90 знав уролога, якій заробляв на тому що нібито то брав аналізи, потім виходив на перекур(пацієнту казав що в лабораторію) та повертався до пацієнта з "діагнозом".
Сумма лікування повністю залежала від матеріального становища "пацієнта".
Так і тут - А ти у "розшуку", давай что то решать...
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:23

Ты потерял руку на войне?
Нет, это когда меня тянули в военкомат.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 16:18

vitaliiangel
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