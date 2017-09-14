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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 13 сер, 2024 16:19
UA написав:
Ты потерял руку на войне?
Нет, это когда меня тянули в военкомат.
в слові "BORДT", як мінімум, дві помилки
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flyman
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Додано: Вів 13 сер, 2024 16:20
vitaliiangel написав:
Коли буде 10 км до Москви - президент РФ згадає про Україну
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sens
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Додано: Вів 13 сер, 2024 16:22
vitaliiangel написав:
на мапі зайтятої території справа качечка в квадратику, зліва танцююча пара, це такий план операції, як і задумано, чи упс, просто так вийшло?
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flyman
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Додано: Вів 13 сер, 2024 16:31
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью Илону Маску заявил, что намерен «поладить» с Россией и что у него хорошо получается «ладить» с Владимиром Путиным.
⚡️СМИ
«Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня. Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», — заявил Трамп.
Также Дональд Трамп назвал «глупостью» решение Джо Байдена разрешить Украине вступить в НАТО.
«Когда я ушел, русские начали формировать большую армию на границе с Украиной. Я думал, что в случае с Путиным, а он хороший переговорщик, они делают это, чтобы вести переговоры. Ничего страшного не происходило, но тут администрация Байдена начала говорить глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть в НАТО. Сколько Североатлантический альянс существовал, столько Россия говорила, что никогда на это не пойдет. А тут мы берем и говорим это. Потому что у нас президент с низким IQ. У него он был низкий еще 30 лет назад, а сейчас, наверное, вообще его нет», — сказал Трамп.
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Додано: Вів 13 сер, 2024 16:41
flyman написав:
справа качечка в квадратику,
я вижу там динозавров
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vitaliiangel
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Додано: Вів 13 сер, 2024 16:41
Ukrainian написав:
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью Илону Маску заявил, что намерен «поладить» с Россией и что у него хорошо получается «ладить» с Владимиром Путиным.
⚡️СМИ
«Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня. Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», — заявил Трамп.
Также Дональд Трамп назвал «глупостью» решение Джо Байдена разрешить Украине вступить в НАТО.
«Когда я ушел, русские начали формировать большую армию на границе с Украиной. Я думал, что в случае с Путиным, а он хороший переговорщик, они делают это, чтобы вести переговоры. Ничего страшного не происходило, но тут администрация Байдена начала говорить глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть в НАТО. Сколько Североатлантический альянс существовал, столько Россия говорила, что никогда на это не пойдет. А тут мы берем и говорим это. Потому что у нас президент с низким IQ. У него он был низкий еще 30 лет назад, а сейчас, наверное, вообще его нет», — сказал Трамп.
А міг би назвати його убійцей та обіцяти "санкции из ада".
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Додано: Вів 13 сер, 2024 16:45
Начиналось все с одноразовых шприцев и посуды , а сейчас уже солдаты стали одноразовые.
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vitaliiangel
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