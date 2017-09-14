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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9434943594369437

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 55
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
24%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
12
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 16:19

  UA написав:Ты потерял руку на войне?
Нет, это когда меня тянули в военкомат.

в слові "BORДT", як мінімум, дві помилки
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 16:20

  vitaliiangel написав:

Коли буде 10 км до Москви - президент РФ згадає про Україну
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 16:22

  vitaliiangel написав:

на мапі зайтятої території справа качечка в квадратику, зліва танцююча пара, це такий план операції, як і задумано, чи упс, просто так вийшло?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 16:31

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью Илону Маску заявил, что намерен «поладить» с Россией и что у него хорошо получается «ладить» с Владимиром Путиным.

⚡️СМИ
«Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня. Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», — заявил Трамп.

Также Дональд Трамп назвал «глупостью» решение Джо Байдена разрешить Украине вступить в НАТО.

«​Когда я ушел, русские начали формировать большую армию на границе с Украиной. Я думал, что в случае с Путиным, а он хороший переговорщик, они делают это, чтобы вести переговоры. Ничего страшного не происходило, но тут администрация Байдена начала говорить глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть в НАТО. Сколько Североатлантический альянс существовал, столько Россия говорила, что никогда на это не пойдет. А тут мы берем и говорим это. Потому что у нас президент с низким IQ. У него он был низкий еще 30 лет назад, а сейчас, наверное, вообще его нет», — сказал Трамп.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 16:41

  flyman написав:справа качечка в квадратику,
я вижу там динозавров
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 16:41

  Ukrainian написав:Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью Илону Маску заявил, что намерен «поладить» с Россией и что у него хорошо получается «ладить» с Владимиром Путиным.

⚡️СМИ
«Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня. Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», — заявил Трамп.

Также Дональд Трамп назвал «глупостью» решение Джо Байдена разрешить Украине вступить в НАТО.

«​Когда я ушел, русские начали формировать большую армию на границе с Украиной. Я думал, что в случае с Путиным, а он хороший переговорщик, они делают это, чтобы вести переговоры. Ничего страшного не происходило, но тут администрация Байдена начала говорить глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть в НАТО. Сколько Североатлантический альянс существовал, столько Россия говорила, что никогда на это не пойдет. А тут мы берем и говорим это. Потому что у нас президент с низким IQ. У него он был низкий еще 30 лет назад, а сейчас, наверное, вообще его нет», — сказал Трамп.

А міг би назвати його убійцей та обіцяти "санкции из ада".
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 16:45



Начиналось все с одноразовых шприцев и посуды , а сейчас уже солдаты стали одноразовые.
vitaliiangel
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  #<1 ... 9434943594369437
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