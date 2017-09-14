Евакуйованих москалів із Курського прикордоння відправлять на територію окупованої Запорізької області. https://t.me/operativnoZSU_chat/205385 Тим часом ведмедєв погрожує застосувати ядєрку по Курській області. https://t.me/vert_i_call/18926 Отже, поки Курську область нищать кабами, фабами тощо (а в перспективі - ядєркою? хз), її мешканців відправляють у майже зону бойових дій Запоріжжя (сподіваючись, що там їх знищать ракети/снаряди ЗСУ чи рф? Як пощастить). Економія - за зруйноване житло компенсації платити буде нікому.