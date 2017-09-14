Україна не зацікавлена тому, щоб забрати територію Курської області
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Додано: Вів 13 сер, 2024 17:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нарешті сказали те, що мало бути сказано тиждень тому :
Додано: Вів 13 сер, 2024 17:46
Л-логіка)))
Евакуйованих москалів із Курського прикордоння відправлять на територію окупованої Запорізької області.
Тим часом ведмедєв погрожує застосувати ядєрку по Курській області.
Отже, поки Курську область нищать кабами, фабами тощо (а в перспективі - ядєркою? хз), її мешканців відправляють у майже зону бойових дій Запоріжжя (сподіваючись, що там їх знищать ракети/снаряди ЗСУ чи рф? Як пощастить).
Економія - за зруйноване житло компенсації платити буде нікому.
Додано: Вів 13 сер, 2024 18:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Соскін каже, що Дюмін буде диверсантів/стрибків направляти на Курщину, як колись проти УПА, різні провокації, рязаньский цукор і т.п.
Додано: Вів 13 сер, 2024 19:12
Давайте кожен громадянин та кожна організація заведе свій розшук, та буде пакувати будь кого на цій підставі.
Справа в іншому.
ТЦк в більшості командировані з інших областей.
Дніпро у Львів. Львів в Одессу. Одессу в Київ...
Поліцаї місцеві, їм там жити...
Додано: Вів 13 сер, 2024 19:15
Додано: Вів 13 сер, 2024 19:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну шо, немного мыслей ...
1) Неожиданно в Курской области
2) Лично для меня цели таких военных действий в Курской области - не понятны. Ну то таке, будем посмотреть
3) Но какой отличный выхлоп. И информационный, и военный, и социальный
4) Информационный. Украинские войска на территории России. И успешно
5) Военный. Погранцы сдались. Ахмат-сила или сдриснули, или тоже сдались. Власти на местах сбежали.
6) Социальный. Часть населения сбежала. И никто вообще не делал так, как украинское население в 2022 году. Которое, если не вооружалось, то выходили против российской техники
Додано: Вів 13 сер, 2024 19:36
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