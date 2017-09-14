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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9435943694379438

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 55
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
24%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
12
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 17:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нарешті сказали те, що мало бути сказано тиждень тому :
Україна не зацікавлена тому, щоб забрати територію Курської області

https://suspilne.media/812559-mzs-ukrai ... i-oblasti/
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 17:46

Л-логіка)))

Евакуйованих москалів із Курського прикордоння відправлять на територію окупованої Запорізької області.
https://t.me/operativnoZSU_chat/205385
Тим часом ведмедєв погрожує застосувати ядєрку по Курській області.
https://t.me/vert_i_call/18926
Отже, поки Курську область нищать кабами, фабами тощо (а в перспективі - ядєркою? хз), її мешканців відправляють у майже зону бойових дій Запоріжжя (сподіваючись, що там їх знищать ракети/снаряди ЗСУ чи рф? Як пощастить).
Економія - за зруйноване житло компенсації платити буде нікому. :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Соскін каже, що Дюмін буде диверсантів/стрибків направляти на Курщину, як колись проти УПА, різні провокації, рязаньский цукор і т.п.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 19:12

  detroytred написав:
  UA написав:В ТЦК є всі повноваження подати людину в справжній розшук.

Саме так.
Але який зиск поліції напружуватися з цим розшуком для ТЦК, якщо всі подальші справи з порушником буде вести ТЦК, а не вони?

Давайте кожен громадянин та кожна організація заведе свій розшук, та буде пакувати будь кого на цій підставі.

Справа в іншому.
ТЦк в більшості командировані з інших областей.
Дніпро у Львів. Львів в Одессу. Одессу в Київ...
Поліцаї місцеві, їм там жити...
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 19:15

  flyman написав:Соскін каже, що Дюмін буде диверсантів/стрибків направляти на Курщину, як колись проти УПА, різні провокації, рязаньский цукор і т.п.

Визитка Яроша на Курской АЭС...
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 19:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну шо, немного мыслей ...

1) Неожиданно в Курской области

2) Лично для меня цели таких военных действий в Курской области - не понятны. Ну то таке, будем посмотреть

3) Но какой отличный выхлоп. И информационный, и военный, и социальный

4) Информационный. Украинские войска на территории России. И успешно

5) Военный. Погранцы сдались. Ахмат-сила или сдриснули, или тоже сдались. Власти на местах сбежали.

6) Социальный. Часть населения сбежала. И никто вообще не делал так, как украинское население в 2022 году. Которое, если не вооружалось, то выходили против российской техники
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 19:36

  UA написав:
Справа в іншому.
ТЦк в більшості командировані з інших областей.
Дніпро у Львів. Львів в Одессу. Одессу в Київ...

Десь я вже чув ... ах да ... Беркутня з інших областей в 2014 році все порішає ...

Методички не міняються ))
pesikot
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  #<1 ... 9435943694379438
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