Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 13 сер, 2024 21:05
buratinyo написав: fler написав:
Евакуйованих москалів із Курського прикордоння відправлять на територію окупованої Запорізької області.
https://t.me/operativnoZSU_chat/205385
Тим часом ведмедєв погрожує застосувати ядєрку по Курській області.
https://t.me/vert_i_call/18926
Отже, поки Курську область нищать кабами, фабами тощо (а в перспективі - ядєркою? хз), її мешканців відправляють у майже зону бойових дій Запоріжжя (сподіваючись, що там їх знищать ракети/снаряди ЗСУ чи рф? Як пощастить).
Економія - за зруйноване житло компенсації платити буде нікому.
Да, Вы не новичок в вопросах дерибана государственного бюджета,
ой экономии бюджета. Добавлю, что росии ведь никто не поможет компенсировать возможные расходы на ВПО, как это сделали для Украины верные гаранты по Будапештскому меморандуму.
duber, привет!
Investor_K
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Додано: Вів 13 сер, 2024 21:18
Щойно переглянула, рекомендую:
https://www.youtube.com/watch?v=DGozJ3HGkes
Найцікавіше для мене було перші 8 хвилин (про Курську обл.) та з 20.45 (про вибори в США).
fler
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Додано: Вів 13 сер, 2024 21:28
_hunter написав: Бетон написав:
имхо
курская наступательная специальная военная операция поднимает ВСУ на качественно новый имиджевый уровень. по медийной, репутационной мощи - совершенно беспрецедентна.
вот только как бы эту медийную мощь в мощь фронтовую превратить? 🤔
Для фронтовой мощи призыв на войну с 18 лет
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UA
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Додано: Вів 13 сер, 2024 21:30
UA написав: _hunter написав: Бетон написав:
имхо
курская наступательная специальная военная операция поднимает ВСУ на качественно новый имиджевый уровень. по медийной, репутационной мощи - совершенно беспрецедентна.
вот только как бы эту медийную мощь в мощь фронтовую превратить? 🤔
Для фронтовой мощи призыв на войну с 18 лет
Флер точно поддержит
вроде с 20 обсуждают?
_hunter
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Додано: Вів 13 сер, 2024 21:38
UA написав:
Для фронтовой мощи призыв на войну с 18 лет
Флер точно поддержит
Дуже смішно, UA. Ми бачили цю "мощь" у Курській області на прикладі срочніков рф. Впєчатліло..
До речі, чому б вам, рузькомовному ..., не змінити нік на RU? Щоб назва відповідала сутності.
fler
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Додано: Вів 13 сер, 2024 21:51
UA написав: _hunter написав: Бетон написав:
имхо
курская наступательная специальная военная операция поднимает ВСУ на качественно новый имиджевый уровень. по медийной, репутационной мощи - совершенно беспрецедентна.
вот только как бы эту медийную мощь в мощь фронтовую превратить? 🤔
Для фронтовой мощи призыв на войну с 18 лет
Флер точно поддержит
як щодо забезпечення гендерної рівності?
flyman
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