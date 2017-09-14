RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9436943794389439

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 56
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
21%
12
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:05

  buratinyo написав:
  fler написав:Евакуйованих москалів із Курського прикордоння відправлять на територію окупованої Запорізької області.
https://t.me/operativnoZSU_chat/205385
Тим часом ведмедєв погрожує застосувати ядєрку по Курській області.
https://t.me/vert_i_call/18926
Отже, поки Курську область нищать кабами, фабами тощо (а в перспективі - ядєркою? хз), її мешканців відправляють у майже зону бойових дій Запоріжжя (сподіваючись, що там їх знищать ракети/снаряди ЗСУ чи рф? Як пощастить).
Економія - за зруйноване житло компенсації платити буде нікому. :mrgreen:


Да, Вы не новичок в вопросах дерибана государственного бюджета, :mrgreen: ой экономии бюджета. Добавлю, что росии ведь никто не поможет компенсировать возможные расходы на ВПО, как это сделали для Украины верные гаранты по Будапештскому меморандуму.
duber, привет!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9950
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:18

Щойно переглянула, рекомендую:
https://www.youtube.com/watch?v=DGozJ3HGkes
Найцікавіше для мене було перші 8 хвилин (про Курську обл.) та з 20.45 (про вибори в США).
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5174
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:21

  buratinyo написав: Добавлю, что росии ведь никто не поможет компенсировать возможные расходы на ВПО, как это сделали для Украины верные гаранты по Будапештскому меморандуму.

Та невже :shock: Я так багато чула про постачання зброї та всякого-різного з Китаю, Ірану, Північної Кореї... :roll:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5174
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:28

  _hunter написав:
  Бетон написав:имхо

курская наступательная специальная военная операция поднимает ВСУ на качественно новый имиджевый уровень. по медийной, репутационной мощи - совершенно беспрецедентна.

вот только как бы эту медийную мощь в мощь фронтовую превратить? 🤔

Для фронтовой мощи призыв на войну с 18 лет
Флер точно поддержит
UA
 
Повідомлень: 8595
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1859 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:30

  UA написав:
  _hunter написав:
  Бетон написав:имхо

курская наступательная специальная военная операция поднимает ВСУ на качественно новый имиджевый уровень. по медийной, репутационной мощи - совершенно беспрецедентна.

вот только как бы эту медийную мощь в мощь фронтовую превратить? 🤔

Для фронтовой мощи призыв на войну с 18 лет
Флер точно поддержит

вроде с 20 обсуждают?
_hunter
 
Повідомлень: 8192
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:38

  UA написав:Для фронтовой мощи призыв на войну с 18 лет
Флер точно поддержит

Дуже смішно, UA. Ми бачили цю "мощь" у Курській області на прикладі срочніков рф. Впєчатліло..
До речі, чому б вам, рузькомовному ..., не змінити нік на RU? Щоб назва відповідала сутності.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5174
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:51

  UA написав:
  _hunter написав:
  Бетон написав:имхо

курская наступательная специальная военная операция поднимает ВСУ на качественно новый имиджевый уровень. по медийной, репутационной мощи - совершенно беспрецедентна.

вот только как бы эту медийную мощь в мощь фронтовую превратить? 🤔

Для фронтовой мощи призыв на войну с 18 лет
Флер точно поддержит

як щодо забезпечення гендерної рівності?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36016
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 9436943794389439
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63552
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222982
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708984
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12528)
13.08.2024 21:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.