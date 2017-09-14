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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9437943894399440>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 56
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
21%
12
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:05

  buratinyo написав:
  fler написав:Евакуйованих москалів із Курського прикордоння відправлять на територію окупованої Запорізької області.
https://t.me/operativnoZSU_chat/205385
Тим часом ведмедєв погрожує застосувати ядєрку по Курській області.
https://t.me/vert_i_call/18926
Отже, поки Курську область нищать кабами, фабами тощо (а в перспективі - ядєркою? хз), її мешканців відправляють у майже зону бойових дій Запоріжжя (сподіваючись, що там їх знищать ракети/снаряди ЗСУ чи рф? Як пощастить).
Економія - за зруйноване житло компенсації платити буде нікому. :mrgreen:


Да, Вы не новичок в вопросах дерибана государственного бюджета, :mrgreen: ой экономии бюджета. Добавлю, что росии ведь никто не поможет компенсировать возможные расходы на ВПО, как это сделали для Украины верные гаранты по Будапештскому меморандуму.
duber, привет!
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:18

Щойно переглянула, рекомендую:
https://www.youtube.com/watch?v=DGozJ3HGkes
Найцікавіше для мене було перші 8 хвилин (про Курську обл.) та з 20.45 (про вибори в США).
fler
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:21

  buratinyo написав: Добавлю, что росии ведь никто не поможет компенсировать возможные расходы на ВПО, как это сделали для Украины верные гаранты по Будапештскому меморандуму.

Та невже :shock: Я так багато чула про постачання зброї та всякого-різного з Китаю, Ірану, Північної Кореї... :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:28

  _hunter написав:
  Бетон написав:имхо

курская наступательная специальная военная операция поднимает ВСУ на качественно новый имиджевый уровень. по медийной, репутационной мощи - совершенно беспрецедентна.

вот только как бы эту медийную мощь в мощь фронтовую превратить? 🤔

Для фронтовой мощи призыв на войну с 18 лет
Флер точно поддержит
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:30

  UA написав:
  _hunter написав:
  Бетон написав:имхо

курская наступательная специальная военная операция поднимает ВСУ на качественно новый имиджевый уровень. по медийной, репутационной мощи - совершенно беспрецедентна.

вот только как бы эту медийную мощь в мощь фронтовую превратить? 🤔

Для фронтовой мощи призыв на войну с 18 лет
Флер точно поддержит

вроде с 20 обсуждают?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:38

  UA написав:Для фронтовой мощи призыв на войну с 18 лет
Флер точно поддержит

Дуже смішно, UA. Ми бачили цю "мощь" у Курській області на прикладі срочніков рф. Впєчатліло..
До речі, чому б вам, рузькомовному ..., не змінити нік на RU? Щоб назва відповідала сутності.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:51

  UA написав:
  _hunter написав:
  Бетон написав:имхо

курская наступательная специальная военная операция поднимает ВСУ на качественно новый имиджевый уровень. по медийной, репутационной мощи - совершенно беспрецедентна.

вот только как бы эту медийную мощь в мощь фронтовую превратить? 🤔

Для фронтовой мощи призыв на войну с 18 лет
Флер точно поддержит

як щодо забезпечення гендерної рівності?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:56

  flyman написав:
  UA написав:Для фронтовой мощи призыв на войну с 18 лет
Флер точно поддержит

як щодо забезпечення гендерної рівності?

Вообще я против.
Исключение для Флер необходимо.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 22:13

  detroytred написав:
  katso написав:Правильно, потому что этот типа розыск "от ТЦК" нивелирует само понятие розыска и цель розыска как таковую - изъять из общества опасных преступников - и немногие оставшиеся в полиции профессионалы это понимают.

Почекайте, а, наприклад, несплатників аліментів поліція розшукує? Можуть же бути в розшуку поліції?


Процедура розыска регламентируется криминальным кодексом - https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/ ... 1%83%D0%BA - алиментчика, алкоголика и прочего нарушителя ПДД будут разыскивать только если он накосячит на уголовку
Стаття 281. Розшук підозрюваного

1. Якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з’являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.
katso
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 22:26

Щось Курськ донецькому няпрямку ніяк не допоміг.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 13 сер, 2024 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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