fler написав:Евакуйованих москалів із Курського прикордоння відправлять на територію окупованої Запорізької області. https://t.me/operativnoZSU_chat/205385 Тим часом ведмедєв погрожує застосувати ядєрку по Курській області. https://t.me/vert_i_call/18926 Отже, поки Курську область нищать кабами, фабами тощо (а в перспективі - ядєркою? хз), її мешканців відправляють у майже зону бойових дій Запоріжжя (сподіваючись, що там їх знищать ракети/снаряди ЗСУ чи рф? Як пощастить). Економія - за зруйноване житло компенсації платити буде нікому.
Да, Вы не новичок в вопросах дерибана государственного бюджета, ой экономии бюджета. Добавлю, что росии ведь никто не поможет компенсировать возможные расходы на ВПО, как это сделали для Украины верные гаранты по Будапештскому меморандуму.
katso написав:Правильно, потому что этот типа розыск "от ТЦК" нивелирует само понятие розыска и цель розыска как таковую - изъять из общества опасных преступников - и немногие оставшиеся в полиции профессионалы это понимают.
Почекайте, а, наприклад, несплатників аліментів поліція розшукує? Можуть же бути в розшуку поліції?
1. Якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з’являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.