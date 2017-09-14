Людину що підозрюють у порушенні правил військового обліку або неявці в ТЦК по повістці оголошують у розшук. Яка різниця з ситуацією коли вискакують невідомі в балаклавах, та з криком Держи его, б'ють та тягнуть в бус? Якщо різниці нема, в ЕС точно не треба. Таеженный союз самое оно.
Schmit написав:Щось Курськ донецькому няпрямку ніяк не допоміг.
Як каже Чаплига: "руські без плана даже срать не ходять", тобто якщо вже був план, то його не змінюють. Крім того, там махіна інерційна, поки пройде по всім ланкам, поки складуть нові плани, поки розвернеться логістика ...
Игорь Алексеевич написав:20+ хотят ли этого или не хотят, но обстановка в людском ресурсе требует уже и этот возраст. А через 2 года, если продолжится война, то очередь дойдёт и до 18+
А як же "як Ізраіль" з амазонками?
Мы не готовы пока к Изральским методом мобилиз. Во первых их полностью поодерживает США, во вторых там есть всё необходимое оружие. Армия Израиля с полной подержкой США, Англии и Европы в воружении и даже в участии Американских военных в войне, кто нападёт на Израиль. Мы воюем без поддержки и не с арабами а с рашей у которой есть много оружия. Нам же помогают союзники по горошине в месяц.
На Львівщині чоловік через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби за сімейними обставинами – через необхідність догляду за бабусею. Рішення у справі № 380/5247/24 постановив Львівський окружний адміністративний суд. ... Як вказано у рішенні, до суду звернувся старший лейтенант, бабуся якого, відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії, потребує постійного стороннього догляду. На цій підставі позивач у лютому 2024 року хотів звільнитись з військової служби, але у військовій частині йому відмовили. У відмові командир заявив ...Таким чином суд повністю задовольнив позов військового та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.
Тобто суд таки частково відновив справедливість. Але де прокуратура та ВСП? Де кримінальна справа відкрита по факту незаконних дій? Тобто виявляється можна так просто та безнаказанно відмовити у звільненні навіть за наявності законних підстав і незаконно затримувати пів-року