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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9437943894399440

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 56
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
21%
12
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 22:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Людину що підозрюють у порушенні правил військового обліку або неявці в ТЦК по повістці оголошують у розшук.
Яка різниця з ситуацією коли вискакують невідомі в балаклавах, та з криком Держи его, б'ють та тягнуть в бус?
Якщо різниці нема, в ЕС точно не треба.
Таеженный союз самое оно.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 22:44

  Schmit написав:Щось Курськ донецькому няпрямку ніяк не допоміг.

Як каже Чаплига: "руські без плана даже срать не ходять",
тобто якщо вже був план, то його не змінюють.
Крім того, там махіна інерційна, поки пройде по всім ланкам, поки складуть нові плани, поки розвернеться логістика ...
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 22:50

20+ хотят ли этого или не хотят, но обстановка в людском ресурсе требует уже и этот возраст. А через 2 года, если продолжится война, то очередь дойдёт и до 18+ :(
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 22:55

  Игорь Алексеевич написав:20+ хотят ли этого или не хотят, но обстановка в людском ресурсе требует уже и этот возраст. А через 2 года, если продолжится война, то очередь дойдёт и до 18+ :(

А як же "як Ізраіль" з амазонками?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 23:03

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:20+ хотят ли этого или не хотят, но обстановка в людском ресурсе требует уже и этот возраст. А через 2 года, если продолжится война, то очередь дойдёт и до 18+ :(

А як же "як Ізраіль" з амазонками?
Мы не готовы пока к Изральским методом мобилиз. Во первых их полностью поодерживает США, во вторых там есть всё необходимое оружие. Армия Израиля с полной подержкой США, Англии и Европы в воружении и даже в участии Американских военных в войне, кто нападёт на Израиль. Мы воюем без поддержки и не с арабами а с рашей у которой есть много оружия. Нам же помогают союзники по горошине в месяц.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 23:05

Втілив мрію дідуся і став льотчиком: на війні загинув український пілот Мигуля (фото)

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/662 ... gulya-foto
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 23:16

А тим часом

https://sud.ua/uk/news/sudebnaya-praktika/308100-dolzhen-ukhazhivat-za-bolnoy-babushkoy-na-lvovschine-voennyy-cherez-sud-obyazal-chast-uvolit-ego-so-sluzhby
На Львівщині чоловік через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби за сімейними обставинами – через необхідність догляду за бабусею. Рішення у справі № 380/5247/24 постановив Львівський окружний адміністративний суд.
... Як вказано у рішенні, до суду звернувся старший лейтенант, бабуся якого, відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії, потребує постійного стороннього догляду. На цій підставі позивач у лютому 2024 року хотів звільнитись з військової служби, але у військовій частині йому відмовили. У відмові командир заявив
...Таким чином суд повністю задовольнив позов військового та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.

Тобто суд таки частково відновив справедливість.
Але де прокуратура та ВСП? Де кримінальна справа відкрита по факту незаконних дій?
Тобто виявляється можна так просто та безнаказанно відмовити у звільненні навіть за наявності законних підстав і незаконно затримувати пів-року :evil:
candle645
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 23:17

  flyman написав:Як каже Чаплига:

У Чаплыги бронь от Левочкина?
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 23:22

  UA написав:
  flyman написав:Як каже Чаплига:

У Чаплыги бронь от Левочкина?

В Словацькому батальоні
flyman
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