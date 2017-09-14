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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9438943994409441

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 56
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
21%
12
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 23:43

Фиг его знает чем это все закончится
Прецедентов не было со средних веков
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 00:10

  katso написав:
  Игорь Алексеевич написав: Мы воюем без поддержки


Что? А это что тогда - https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 1/7190036/
Но прям мы перекроем всю территории.... В Израиле стоит постоянно на готове пару авианосцев, плюс флот Англии и Европы в боевой готовности у берегов Израиля. Плюс в Катар перебозировались несколько американских стратегических бомбардировщиков B—52 И это против Ирана, у которого технологии в 100 раз ниже раши. И вся это машина моментом обрушится на Иран. А у нас помощь по горошине в месяц. Пока одна партия доходит, то уже несколько из пред. партий выбыла из строя. Одним словом оружия минимум, но обещают много постепенно до 2030года. А пока мы теряем свои территории с миним. поставками оружия и не хваткой людей.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 00:12

  UA написав:Фиг его знает чем это все закончится
Прецедентов не было со средних веков
Новый метод кражи велосипедов))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 00:27

  katso написав:
  detroytred написав:
  katso написав:Правильно, потому что этот типа розыск "от ТЦК" нивелирует само понятие розыска и цель розыска как таковую - изъять из общества опасных преступников - и немногие оставшиеся в полиции профессионалы это понимают.

Почекайте, а, наприклад, несплатників аліментів поліція розшукує? Можуть же бути в розшуку поліції?


Процедура розыска регламентируется криминальным кодексом - https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/ ... 1%83%D0%BA - алиментчика, алкоголика и прочего нарушителя ПДД будут разыскивать только если он накосячит на уголовку
Стаття 281. Розшук підозрюваного

1. Якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з’являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.

Вроде закон об исполнительном производстве предусматривает розыск должника (взыскание алиментов) без условия об открытии уголовного производства. Нет смысла изучать вопрос, т.к. можно привести иной аргумент в отношени вашей тезы, что цель розыска изъять из общества опасных преступников. Этот аргумент - розыск безвести пропавших. Кроме того, в розыскной базе хранится информация об неопознанных трупах.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 00:28

  _hunter написав:
  Бетон написав:имхо

курская наступательная специальная военная операция поднимает ВСУ на качественно новый имиджевый уровень. по медийной, репутационной мощи - совершенно беспрецедентна.

вот только как бы эту медийную мощь в мощь фронтовую превратить? 🤔

Никак.
Эта СВО превратится во что-то отдельное или затухнет.

Естественно ze щас пользуется моментом. Про проблемы легитимности и фронта никто нигде не вспоминает (по большей части). Вся лента курском забита
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 00:31

  fler написав:
  UA написав:Для фронтовой мощи призыв на войну с 18 лет
Флер точно поддержит

Дуже смішно, UA. Ми бачили цю "мощь" у Курській області на прикладі срочніков рф. Впєчатліло..
До речі, чому б вам, рузькомовному ..., не змінити нік на RU? Щоб назва відповідала сутності.

Не в обиду, но, не смотря на его диссидентские высказывания, патриотизма в нём не меньше, а часто больше
Бетон
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