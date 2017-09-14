Но прям мы перекроем всю территории.... В Израиле стоит постоянно на готове пару авианосцев, плюс флот Англии и Европы в боевой готовности у берегов Израиля. Плюс в Катар перебозировались несколько американских стратегических бомбардировщиков B—52 И это против Ирана, у которого технологии в 100 раз ниже раши. И вся это машина моментом обрушится на Иран. А у нас помощь по горошине в месяц. Пока одна партия доходит, то уже несколько из пред. партий выбыла из строя. Одним словом оружия минимум, но обещают много постепенно до 2030года. А пока мы теряем свои территории с миним. поставками оружия и не хваткой людей.
katso написав:Правильно, потому что этот типа розыск "от ТЦК" нивелирует само понятие розыска и цель розыска как таковую - изъять из общества опасных преступников - и немногие оставшиеся в полиции профессионалы это понимают.
Почекайте, а, наприклад, несплатників аліментів поліція розшукує? Можуть же бути в розшуку поліції?
1. Якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з’являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.
Вроде закон об исполнительном производстве предусматривает розыск должника (взыскание алиментов) без условия об открытии уголовного производства. Нет смысла изучать вопрос, т.к. можно привести иной аргумент в отношени вашей тезы, что цель розыска изъять из общества опасных преступников. Этот аргумент - розыск безвести пропавших. Кроме того, в розыскной базе хранится информация об неопознанных трупах.