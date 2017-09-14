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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9439944094419442

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 56
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
21%
12
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 06:43

  candle645 написав:А тим часом

https://sud.ua/uk/news/sudebnaya-praktika/308100-dolzhen-ukhazhivat-za-bolnoy-babushkoy-na-lvovschine-voennyy-cherez-sud-obyazal-chast-uvolit-ego-so-sluzhby
На Львівщині чоловік через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби за сімейними обставинами – через необхідність догляду за бабусею. Рішення у справі № 380/5247/24 постановив Львівський окружний адміністративний суд.
... Як вказано у рішенні, до суду звернувся старший лейтенант, бабуся якого, відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії, потребує постійного стороннього догляду. На цій підставі позивач у лютому 2024 року хотів звільнитись з військової служби, але у військовій частині йому відмовили. У відмові командир заявив
...Таким чином суд повністю задовольнив позов військового та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.

Тобто суд таки частково відновив справедливість.
Але де прокуратура та ВСП? Де кримінальна справа відкрита по факту незаконних дій?
Тобто виявляється можна так просто та безнаказанно відмовити у звільненні навіть за наявності законних підстав і незаконно затримувати пів-року :evil:

нотаріально засвідчену копію паспорта громадянина України ОСОБА_2 ;

- нотаріально засвідчену копію паспорта громадянина України ОСОБА_1 ;

- нотаріально засвідчену копію свідоцтва про народження ОСОБА_5 ;

- нотаріально засвідчену копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- нотаріально засвідчену копію свідоцтва про народження ОСОБА_1 ;

- копію експертного висновку щодо ідентичності документальних записів Львівського національного університету імені Івана Франка від 31 січня 2024 року № 538;

- копію медичного висновку ЛКК від 18 січня 2024 року № 6;

- копію акту встановлення факту здійснення догляду від 23 січня 2024 року № 6;

- нотаріально засвідчену копію розпорядження про призначення помічника від 23 січня 2024 року № 11;

- копію довідки про місце проживання ОСОБА_3 ;

- копію довідки з місця проживання ОСОБА_3 ;

- копію заяви про трудові відносини з домашнім персоналом від 31 липня 2017 року № 9517226288-64 ОСОБА_3

З Рішення не зрозумів яким чином засвідчено відмову доньки
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 06:47

  candle645 написав:А тим часом

https://sud.ua/uk/news/sudebnaya-praktika/308100-dolzhen-ukhazhivat-za-bolnoy-babushkoy-na-lvovschine-voennyy-cherez-sud-obyazal-chast-uvolit-ego-so-sluzhby
На Львівщині чоловік через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби за сімейними обставинами – через необхідність догляду за бабусею. Рішення у справі № 380/5247/24 постановив Львівський окружний адміністративний суд.
... Як вказано у рішенні, до суду звернувся старший лейтенант, бабуся якого, відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії, потребує постійного стороннього догляду. На цій підставі позивач у лютому 2024 року хотів звільнитись з військової служби, але у військовій частині йому відмовили. У відмові командир заявив
...Таким чином суд повністю задовольнив позов військового та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.

Тобто суд таки частково відновив справедливість.
Але де прокуратура та ВСП? Де кримінальна справа відкрита по факту незаконних дій?
Тобто виявляється можна так просто та безнаказанно відмовити у звільненні навіть за наявності законних підстав і незаконно затримувати пів-року :evil:

нотаріально засвідчену копію паспорта громадянина України ОСОБА_2 ;

- нотаріально засвідчену копію паспорта громадянина України ОСОБА_1 ;

- нотаріально засвідчену копію свідоцтва про народження ОСОБА_5 ;

- нотаріально засвідчену копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- нотаріально засвідчену копію свідоцтва про народження ОСОБА_1 ;

- копію експертного висновку щодо ідентичності документальних записів Львівського національного університету імені Івана Франка від 31 січня 2024 року № 538;

- копію медичного висновку ЛКК від 18 січня 2024 року № 6;

- копію акту встановлення факту здійснення догляду від 23 січня 2024 року № 6;

- нотаріально засвідчену копію розпорядження про призначення помічника від 23 січня 2024 року № 11;

- копію довідки про місце проживання ОСОБА_3 ;

- копію довідки з місця проживання ОСОБА_3 ;

- копію заяви про трудові відносини з домашнім персоналом від 31 липня 2017 року № 9517226288-64 ОСОБА_3

З Рішення не зрозумів яким чином засвідчено відмову доньки

Суд відзначає, що у цій справі, яка пов`язана з виконанням військового обов`язку, позивач, як військовослужбовець звільнений від сплати судового збору на підставі пункту 12 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір».

Втім за подання цього позову до суду позивач сплатив судовий збір у розмірі 2422,40 грн, що підтверджується квитанціями від 07 березня 2024 року №№ 0.0.3512123423.1, 0.0.3512123455.1.

Отже, позивач помилково сплатив судовий збір у справі, в якій він відповідно до вимог пункту 12 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» звільнений від його сплати.

За цих обставин суд зазначає, що помилково сплачений позивачем судовий збір у розмірі 2422,40 грн може бути повернутий йому за його клопотанням, за ухвалою суду відповідно до статті 7 Закону України «Про судовий збір».
sens
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  #<1 ... 9439944094419442
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