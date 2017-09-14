Но прям мы перекроем всю территории.... В Израиле стоит постоянно на готове пару авианосцев, плюс флот Англии и Европы в боевой готовности у берегов Израиля. Плюс в Катар перебозировались несколько американских стратегических бомбардировщиков B—52 И это против Ирана, у которого технологии в 100 раз ниже раши. И вся это машина моментом обрушится на Иран. А у нас помощь по горошине в месяц. Пока одна партия доходит, то уже несколько из пред. партий выбыла из строя. Одним словом оружия минимум, но обещают много постепенно до 2030года. А пока мы теряем свои территории с миним. поставками оружия и не хваткой людей.
katso написав:Правильно, потому что этот типа розыск "от ТЦК" нивелирует само понятие розыска и цель розыска как таковую - изъять из общества опасных преступников - и немногие оставшиеся в полиции профессионалы это понимают.
Почекайте, а, наприклад, несплатників аліментів поліція розшукує? Можуть же бути в розшуку поліції?
1. Якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з’являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.
Вроде закон об исполнительном производстве предусматривает розыск должника (взыскание алиментов) без условия об открытии уголовного производства. Нет смысла изучать вопрос, т.к. можно привести иной аргумент в отношени вашей тезы, что цель розыска изъять из общества опасных преступников. Этот аргумент - розыск безвести пропавших. Кроме того, в розыскной базе хранится информация об неопознанных трупах.
На Львівщині чоловік через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби за сімейними обставинами – через необхідність догляду за бабусею. Рішення у справі № 380/5247/24 постановив Львівський окружний адміністративний суд. ... Як вказано у рішенні, до суду звернувся старший лейтенант, бабуся якого, відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії, потребує постійного стороннього догляду. На цій підставі позивач у лютому 2024 року хотів звільнитись з військової служби, але у військовій частині йому відмовили. У відмові командир заявив ...Таким чином суд повністю задовольнив позов військового та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.
Тобто суд таки частково відновив справедливість. Але де прокуратура та ВСП? Де кримінальна справа відкрита по факту незаконних дій? Тобто виявляється можна так просто та безнаказанно відмовити у звільненні навіть за наявності законних підстав і незаконно затримувати пів-року
нотаріально засвідчену копію паспорта громадянина України ОСОБА_2 ;
- нотаріально засвідчену копію паспорта громадянина України ОСОБА_1 ;
- нотаріально засвідчену копію свідоцтва про народження ОСОБА_5 ;
- нотаріально засвідчену копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- нотаріально засвідчену копію свідоцтва про народження ОСОБА_1 ;
- копію експертного висновку щодо ідентичності документальних записів Львівського національного університету імені Івана Франка від 31 січня 2024 року № 538;
- копію медичного висновку ЛКК від 18 січня 2024 року № 6;
- копію акту встановлення факту здійснення догляду від 23 січня 2024 року № 6;
- нотаріально засвідчену копію розпорядження про призначення помічника від 23 січня 2024 року № 11;
- копію довідки про місце проживання ОСОБА_3 ;
- копію довідки з місця проживання ОСОБА_3 ;
- копію заяви про трудові відносини з домашнім персоналом від 31 липня 2017 року № 9517226288-64 ОСОБА_3
З Рішення не зрозумів яким чином засвідчено відмову доньки
На Львівщині чоловік через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби за сімейними обставинами – через необхідність догляду за бабусею. Рішення у справі № 380/5247/24 постановив Львівський окружний адміністративний суд. ... Як вказано у рішенні, до суду звернувся старший лейтенант, бабуся якого, відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії, потребує постійного стороннього догляду. На цій підставі позивач у лютому 2024 року хотів звільнитись з військової служби, але у військовій частині йому відмовили. У відмові командир заявив ...Таким чином суд повністю задовольнив позов військового та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.
Тобто суд таки частково відновив справедливість. Але де прокуратура та ВСП? Де кримінальна справа відкрита по факту незаконних дій? Тобто виявляється можна так просто та безнаказанно відмовити у звільненні навіть за наявності законних підстав і незаконно затримувати пів-року
нотаріально засвідчену копію паспорта громадянина України ОСОБА_2 ;
- нотаріально засвідчену копію паспорта громадянина України ОСОБА_1 ;
- нотаріально засвідчену копію свідоцтва про народження ОСОБА_5 ;
- нотаріально засвідчену копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- нотаріально засвідчену копію свідоцтва про народження ОСОБА_1 ;
- копію експертного висновку щодо ідентичності документальних записів Львівського національного університету імені Івана Франка від 31 січня 2024 року № 538;
- копію медичного висновку ЛКК від 18 січня 2024 року № 6;
- копію акту встановлення факту здійснення догляду від 23 січня 2024 року № 6;
- нотаріально засвідчену копію розпорядження про призначення помічника від 23 січня 2024 року № 11;
- копію довідки про місце проживання ОСОБА_3 ;
- копію довідки з місця проживання ОСОБА_3 ;
- копію заяви про трудові відносини з домашнім персоналом від 31 липня 2017 року № 9517226288-64 ОСОБА_3
З Рішення не зрозумів яким чином засвідчено відмову доньки
Суд відзначає, що у цій справі, яка пов`язана з виконанням військового обов`язку, позивач, як військовослужбовець звільнений від сплати судового збору на підставі пункту 12 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір».
Втім за подання цього позову до суду позивач сплатив судовий збір у розмірі 2422,40 грн, що підтверджується квитанціями від 07 березня 2024 року №№ 0.0.3512123423.1, 0.0.3512123455.1.
Отже, позивач помилково сплатив судовий збір у справі, в якій він відповідно до вимог пункту 12 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» звільнений від його сплати.
За цих обставин суд зазначає, що помилково сплачений позивачем судовий збір у розмірі 2422,40 грн може бути повернутий йому за його клопотанням, за ухвалою суду відповідно до статті 7 Закону України «Про судовий збір».
sens Навіщо оці деталі тут? «Які копії документів в матеріалах справи» «Як суд засвідчив відмову доньки», «як сплатив судовий збір». Це ж не юридичний портал, а читачі не студенти Ярослава Мудрого, з якими треба розібрати судове рішення. Вам не вдалось зрозуміти головне?