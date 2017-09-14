Hotab написав:sens Навіщо оці деталі тут? «Які копії документів в матеріалах справи» «Як суд засвідчив відмову», «як сплатив судовий збір». Це ж не юридичний портал, а читачі не студенти Ярослава Мудрого, з якими треба розібрати судове рішення. Вам не вдалось зрозуміти головне?
Я не Віталій . По-друге, форумчанин поділився своїми роздумами, я проаналізував. По-третє,в апеляції можна було оскаржити рішення та задовольнити частково,я про сплату судового збору,проте не доведено у суді що немає чоловіка бабусі,також не зрозуміло чи є інші здорові діти,чи є діти у дітей окрім онука який вирішив використати можливості для звільнення.
І навіть не Петро, і не Микола? І ще мабуть багато хто «не»?
По-третє,в апеляції можна було оскаржити рішення та задовольнити частково
Хто з присутніх буде це робити і навіщо? Тут нема зацікавлених осіб. Інформація надана як факт, що вже існують ось такі випадки. Це дійсно цікаво.
проте не доведено у суді що немає чоловіка бабусі,також не зрозуміло чи є інші здорові діти,чи є діти у дітей окрім онука який вирішив використати можливості для звільнення.
Що робити з цією інформацією? Для кого вона? Ви можете знайти десь учасників судового процесу, представників позивача або відповідача , повідомити їм свою думку, може вони скористаються вашими порадами. А тут це для кого? Чи ви просто хотіли сказати , що рішення не зовсім правомірне, і апеляція його скасує? Побачимо.
І навіть не Петро, і не Микола? І ще мабуть багато хто «не»?
По-третє,в апеляції можна було оскаржити рішення та задовольнити частково
Хто з присутніх буде це робити і навіщо? Тут нема зацікавлених осіб. Інформація надана як факт, що вже існують ось такі випадки. Це дійсно цікаво.
проте не доведено у суді що немає чоловіка бабусі,також не зрозуміло чи є інші здорові діти,чи є діти у дітей окрім онука який вирішив використати можливості для звільнення.
Що робити з цією інформацією? Для кого вона? Ви можете знайти десь учасників судового процесу, представників позивача або відповідача , повідомити їм свою думку, може вони скористаються вашими порадами. А тут це для кого? Чи ви просто хотіли сказати , що рішення не зовсім правомірне, і апеляція його скасує? Побачимо.
Я можу,проте в межах форуму надав свою правову позицію, надавати допомогу - це до волонтерів
vitaliiangel написав:что бы вы не писали хотаб будет недоволен, как бабка живущая в хруще, сидит на лавочке и перемывает всем кости.
після другої світової в Одесі будинкам з двома поверхами стали добудовувати зверху ще один поверх. До хрущів на 5:поверхів ще треба було 2 . Щодо скиглити,мені достатньо що ютуб всяку школоту пропонує дивитися,які окрім хейту безкоштовно нічого не роблять)
після другої світової в Одесі будинкам з двома поверхами стали добудовувати зверху ще один поверх. До хрущів на 5:поверхів ще треба було 2
Це було спрацювання бота на слово «хрущ»? Чи задумка була поцілити в гілку про нерухомість, але клавіатуру трухонуло? Як у вас оце виходить так, що з усього тексту не вдається визначити ідею і головну думку, а реагувати на якісь знайомі слова і продовжувати розмовляти з ними?