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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9440944194429443

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 56
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
21%
12
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 09:33

  Hotab написав:sens


після другої світової в Одесі будинкам з двома поверхами стали добудовувати зверху ще один поверх. До хрущів на 5:поверхів ще треба було 2


Це було спрацювання бота на слово «хрущ»? Чи задумка була поцілити в гілку про нерухомість, але клавіатуру трухонуло?
Як у вас оце виходить так, що з усього тексту не вдається визначити ідею і головну думку, а реагувати на якісь знайомі слова і продовжувати розмовляти з ними?

Якщо читали Кіосакі,можете уточнити,ви себе бачите бідним чи богатим Тато? Бажано своє твердження аргументувати .
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 09:35

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Щодо скиглити,мені достатньо що ютуб всяку школоту пропонує дивитися,які окрім хейту безкоштовно нічого не роблять)


можете дать правовую оценку обезьянам которые воруют у туристов смартфоны? есть в УК статья по которой можно привлечь макаку к ответственности?

Якщо є власник у мавпи то так,якщо мавпа немає власника ,можна лише заявити про крадіжку
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 09:35

  sens написав:після другої світової в Одесі будинкам з двома поверхами стали добудовувати зверху ще один поверх. До хрущів на 5:поверхів ще треба було 2 .
хотаба у Одессу больше не пускают птамуш он ворует бюстгальтеры на пляже и выменивает их на пиво.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 14 сер, 2024 09:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 09:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А ось і свіжий Чаплига о вращєніі британського шпінделя
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 09:54

Спілкування ЗСУ з ТЦК :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 10:01

UA обидеть тцкашника может каждый...
vitaliiangel
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