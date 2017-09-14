Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 14 сер, 2024 09:33
Hotab написав: sens після другої світової в Одесі будинкам з двома поверхами стали добудовувати зверху ще один поверх. До хрущів на 5:поверхів ще треба було 2
Це було спрацювання бота на слово «хрущ»? Чи задумка була поцілити в гілку про нерухомість, але клавіатуру трухонуло?
Як у вас оце виходить так, що з усього тексту не вдається визначити ідею і головну думку, а реагувати на якісь знайомі слова і продовжувати розмовляти з ними?
Якщо читали Кіосакі,можете уточнити,ви себе бачите бідним чи богатим Тато? Бажано своє твердження аргументувати .
sens
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Додано: Сер 14 сер, 2024 09:35
vitaliiangel написав: sens написав:
Щодо скиглити,мені достатньо що ютуб всяку школоту пропонує дивитися,які окрім хейту безкоштовно нічого не роблять)
можете дать правовую оценку обезьянам которые воруют у туристов смартфоны? есть в УК статья по которой можно привлечь макаку к ответственности?
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Якщо є власник у мавпи то так,якщо мавпа немає власника ,можна лише заявити про крадіжку
sens
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Додано: Сер 14 сер, 2024 09:35
sens написав:
після другої світової в Одесі будинкам з двома поверхами стали добудовувати зверху ще один поверх. До хрущів на 5:поверхів ще треба було 2 .
хотаба у Одессу больше не пускают птамуш он ворует бюстгальтеры на пляже и выменивает их на пиво.
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vitaliiangel
в Сер 14 сер, 2024 09:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 сер, 2024 09:37
А ось і свіжий Чаплига о вращєніі британського шпінделя
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Додано: Сер 14 сер, 2024 09:54
Спілкування ЗСУ з ТЦК
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Додано: Сер 14 сер, 2024 10:01
UA обидеть тцкашника может каждый...
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