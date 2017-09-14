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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9439944094419442>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 56
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
21%
12
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 08:58

sens

Я не Віталій .


І навіть не Петро, і не Микола? І ще мабуть багато хто «не»?

По-третє,в апеляції можна було оскаржити рішення та задовольнити частково


Хто з присутніх буде це робити і навіщо? Тут нема зацікавлених осіб. Інформація надана як факт, що вже існують ось такі випадки. Це дійсно цікаво.


проте не доведено у суді що немає чоловіка бабусі,також не зрозуміло чи є інші здорові діти,чи є діти у дітей окрім онука який вирішив використати можливості для звільнення.


Що робити з цією інформацією? Для кого вона? Ви можете знайти десь учасників судового процесу, представників позивача або відповідача , повідомити їм свою думку, може вони скористаються вашими порадами. А тут це для кого? Чи ви просто хотіли сказати , що рішення не зовсім правомірне, і апеляція його скасує? Побачимо.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 09:14

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 09:19

  Hotab написав:sens

Я не Віталій .


І навіть не Петро, і не Микола? І ще мабуть багато хто «не»?

По-третє,в апеляції можна було оскаржити рішення та задовольнити частково


Хто з присутніх буде це робити і навіщо? Тут нема зацікавлених осіб. Інформація надана як факт, що вже існують ось такі випадки. Це дійсно цікаво.


проте не доведено у суді що немає чоловіка бабусі,також не зрозуміло чи є інші здорові діти,чи є діти у дітей окрім онука який вирішив використати можливості для звільнення.


Що робити з цією інформацією? Для кого вона? Ви можете знайти десь учасників судового процесу, представників позивача або відповідача , повідомити їм свою думку, може вони скористаються вашими порадами. А тут це для кого? Чи ви просто хотіли сказати , що рішення не зовсім правомірне, і апеляція його скасує? Побачимо.

Я можу,проте в межах форуму надав свою правову позицію, надавати допомогу - це до волонтерів
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 09:31

  sens написав:Щодо скиглити,мені достатньо що ютуб всяку школоту пропонує дивитися,які окрім хейту безкоштовно нічого не роблять)


можете дать правовую оценку обезьянам которые воруют у туристов смартфоны? есть в УК статья по которой можно привлечь макаку к ответственности?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 09:33

  pesikot написав:
  UA написав:
Справа в іншому.
ТЦк в більшості командировані з інших областей.
Дніпро у Львів. Львів в Одессу. Одессу в Київ...

Десь я вже чув ... ах да ... Беркутня з інших областей в 2014 році все порішає ...

Методички не міняються ))
та беркутня часто на фронті на відміну від майданівців) і з тцк народ часто стрічається, нехай і багато з них приблатньонні
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 09:35

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Щодо скиглити,мені достатньо що ютуб всяку школоту пропонує дивитися,які окрім хейту безкоштовно нічого не роблять)


можете дать правовую оценку обезьянам которые воруют у туристов смартфоны? есть в УК статья по которой можно привлечь макаку к ответственности?

Якщо є власник у мавпи то так,якщо мавпа немає власника ,можна лише заявити про крадіжку
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 09:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А ось і свіжий Чаплига о вращєніі британського шпінделя
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 09:54

Спілкування ЗСУ з ТЦК :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 10:01

UA обидеть тцкашника может каждый...
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

😕Прокуратура Німеччини видала ордер на арешт українця у справі про підрив трубопроводів "Північний потік", – пише Tagesschau.

Підозрюваного звати Володимир. Наразі його перебування невідоме. Однак востаннє він жив у Польщі.

Кто ты, Володя?
Бетон
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