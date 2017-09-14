І навіть не Петро, і не Микола? І ще мабуть багато хто «не»?
По-третє,в апеляції можна було оскаржити рішення та задовольнити частково
Хто з присутніх буде це робити і навіщо? Тут нема зацікавлених осіб. Інформація надана як факт, що вже існують ось такі випадки. Це дійсно цікаво.
проте не доведено у суді що немає чоловіка бабусі,також не зрозуміло чи є інші здорові діти,чи є діти у дітей окрім онука який вирішив використати можливості для звільнення.
Що робити з цією інформацією? Для кого вона? Ви можете знайти десь учасників судового процесу, представників позивача або відповідача , повідомити їм свою думку, може вони скористаються вашими порадами. А тут це для кого? Чи ви просто хотіли сказати , що рішення не зовсім правомірне, і апеляція його скасує? Побачимо.
І навіть не Петро, і не Микола? І ще мабуть багато хто «не»?
По-третє,в апеляції можна було оскаржити рішення та задовольнити частково
Хто з присутніх буде це робити і навіщо? Тут нема зацікавлених осіб. Інформація надана як факт, що вже існують ось такі випадки. Це дійсно цікаво.
проте не доведено у суді що немає чоловіка бабусі,також не зрозуміло чи є інші здорові діти,чи є діти у дітей окрім онука який вирішив використати можливості для звільнення.
Що робити з цією інформацією? Для кого вона? Ви можете знайти десь учасників судового процесу, представників позивача або відповідача , повідомити їм свою думку, може вони скористаються вашими порадами. А тут це для кого? Чи ви просто хотіли сказати , що рішення не зовсім правомірне, і апеляція його скасує? Побачимо.
Я можу,проте в межах форуму надав свою правову позицію, надавати допомогу - це до волонтерів