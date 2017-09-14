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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9439944094419442

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 56
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
21%
12
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 11:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡️Одних пакують в буси, іншим – працівники ТЦК ніби рідні.

Луцький телеканал випустив сюжет роботи міського ТЦК. Клієнти, які приходять без черги, часто заходять у супроводі працівника ТЦК, який сам їх і зустрічає.


В принципе, да, это сортовость
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 11:49

  Бетон написав:⚡️Одних пакують в буси, іншим – працівники ТЦК ніби рідні.

Луцький телеканал випустив сюжет роботи міського ТЦК. Клієнти, які приходять без черги, часто заходять у супроводі працівника ТЦК, який сам їх і зустрічає.


В принципе, да, это сортовость

Що пише місцеві дніпряни щодо свого становища? Після обстрілів з арти мої робочі поїздки до Харкова закінчилася умовно до припинення вогню біля кордону.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 13:07

Міноборони знайшло 100 кг золота та 1900 кг срібла у знищеній військовій техніці й отримало майже 25 млн грн

vitaliiangel
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