Як мінімум - брехня
Як максимум - вороже іпсо.
Так для довідки з вікіпедії
Чисельність Беркута
1988 - 770 осіб
1992 - 600 осіб
2014 - 4000 осіб
З 27 січня 2014 планували збільшити до 30 000 осіб...
Загальна кількість людей які пройшли через Майдан в 2014 - близько 3 млн осіб
Відкинемо жінок нехай 1 млн і дітей з інвалідами так само 1 млн....
Зараз служить кожен 7 або 8 мужик
Навіть якщо Беркут пішов в повному складі ( а він зобовязаний це був зробити бо йому за це гроші платили все життя) то це 30000
а кожен 7 або 8 з 1 млн це 120 000-150 000
Тобто Майданівців на фронті в 7-8-10 разів більше ніж беркутівців зразка 2014...бо велика частина цих людей втікла в росію відразу.