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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9439944094419442

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 56
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
21%
12
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 13:53

  Banderlog написав:та беркутня часто на фронті на відміну від майданівців
Як мінімум - брехня
Як максимум - вороже іпсо.
Так для довідки з вікіпедії
Чисельність Беркута
1988 - 770 осіб
1992 - 600 осіб
2014 - 4000 осіб
З 27 січня 2014 планували збільшити до 30 000 осіб...

Загальна кількість людей які пройшли через Майдан в 2014 - близько 3 млн осіб
Відкинемо жінок нехай 1 млн і дітей з інвалідами так само 1 млн....
Зараз служить кожен 7 або 8 мужик
Навіть якщо Беркут пішов в повному складі ( а він зобовязаний це був зробити бо йому за це гроші платили все життя) то це 30000
а кожен 7 або 8 з 1 млн це 120 000-150 000

Тобто Майданівців на фронті в 7-8-10 разів більше ніж беркутівців зразка 2014...бо велика частина цих людей втікла в росію відразу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 13:59

  vitaliiangel написав:
Міноборони знайшло 100 кг золота та 1900 кг срібла у знищеній військовій техніці й отримало майже 25 млн грн


В ломбарде грамм 300й пробы стоит тыщщу... 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:24

  Banderlog написав:з тцк народ часто стрічається, нехай і багато з них приблатньонні

В чому проявляється "приблатньонність"?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

И не нужно писать, что всё только запрещается.
На очередной запрет - ограничения п2п готовится разрешение до 12 ночи покупать бухло
Бетон
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  #<1 ... 9439944094419442
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