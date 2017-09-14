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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9440944194429443>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 56
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
21%
12
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 13:53

  Banderlog написав:та беркутня часто на фронті на відміну від майданівців
Як мінімум - брехня
Як максимум - вороже іпсо.
Так для довідки з вікіпедії
Чисельність Беркута
1988 - 770 осіб
1992 - 600 осіб
2014 - 4000 осіб
З 27 січня 2014 планували збільшити до 30 000 осіб...

Загальна кількість людей які пройшли через Майдан в 2014 - близько 3 млн осіб
Відкинемо жінок нехай 1 млн і дітей з інвалідами так само 1 млн....
Зараз служить кожен 7 або 8 мужик
Навіть якщо Беркут пішов в повному складі ( а він зобовязаний це був зробити бо йому за це гроші платили все життя) то це 30000
а кожен 7 або 8 з 1 млн це 120 000-150 000

Тобто Майданівців на фронті в 7-8-10 разів більше ніж беркутівців зразка 2014...бо велика частина цих людей втікла в росію відразу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 13:59

  vitaliiangel написав:
Міноборони знайшло 100 кг золота та 1900 кг срібла у знищеній військовій техніці й отримало майже 25 млн грн


В ломбарде грамм 300й пробы стоит тыщщу... 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:24

  Banderlog написав:з тцк народ часто стрічається, нехай і багато з них приблатньонні

В чому проявляється "приблатньонність"?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

И не нужно писать, что всё только запрещается.
На очередной запрет - ограничения п2п готовится разрешение до 12 ночи покупать бухло
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:59

  tumos написав:Вроде закон об исполнительном производстве предусматривает розыск должника (взыскание алиментов) без условия об открытии уголовного производства.


Только в серьезных случаях, и только по решению суда

Стаття 78. Розшук відповідача
1. Якщо місцеперебування відповідача в справах за позовами про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, невідоме, суд ухвалою оголошує його розшук. Розшук проводиться органами Національної поліції, а витрати на його проведення стягуються з відповідача в дохід держави за рішенням суду.

можно привести иной аргумент в отношени вашей тезы, что цель розыска изъять из
общества опасных преступников. Этот аргумент - розыск безвести пропавших.


чтобы подать в розыск пропавшего человека, родственник пишут заявление и полиция открывает уголовное дело - https://to4ka.fun/blyzka-lyudyna-znykla ... 0%B3%D0%BE

А то что сейчас делет ТЦК - полный правовой нигилизм и беззаконие
katso
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:На очередной запрет - ограничения п2п готовится разрешение до 12 ночи покупать бухло
Вже давно дозволили
Заборонили продавати тільки в межах комендантської години
Для Львова це 5-00 до 24-00- дозволено
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 15:04

  flyman написав:
  Visky написав:Не є актуальною їхнє "українська криза", вони досі не придумали як тепер називатимуть війну

третя чеченьска
Ну, можна привітати опосередковане визнаня Китаєм приналежнісі Курської обл. до України, оскільки бої там продовжує називати "українською кризою"
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 15:15

  _Mykola_ написав:
  Banderlog написав:з тцк народ часто стрічається, нехай і багато з них приблатньонні

В чому проявляється "приблатньонність"?
я не про роти охорони а про офіцерів.
В тому що не комвзводами в піхоті. Ну й в можливостях смахувати куди їм вздумається. Переводи для простих смертних мяко кажучи затруднені. Самі блатні з тих кого мені вдалось побачити це авіанаводчики. Хз чим вони більшість часу зайняті)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 15:33

  katso написав:
  tumos написав:Вроде закон об исполнительном производстве предусматривает розыск должника (взыскание алиментов) без условия об открытии уголовного производства.


Только в серьезных случаях, и только по решению суда

Стаття 78. Розшук відповідача
1. Якщо місцеперебування відповідача в справах за позовами про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, невідоме, суд ухвалою оголошує його розшук. Розшук проводиться органами Національної поліції, а витрати на його проведення стягуються з відповідача в дохід держави за рішенням суду.

можно привести иной аргумент в отношени вашей тезы, что цель розыска изъять из
общества опасных преступников. Этот аргумент - розыск безвести пропавших.


чтобы подать в розыск пропавшего человека, родственник пишут заявление и полиция открывает уголовное дело - https://to4ka.fun/blyzka-lyudyna-znykla ... 0%B3%D0%BE

А то что сейчас делет ТЦК - полный правовой нигилизм и беззаконие


Не знаю, что вы вкладываете в понятие "серьезный случай". Исполнитель обращается в суд, суд выносит постановление. Процедура как процедура.

Заинтересовала ваша ссылка по розыску безвести пропавших. Предполагаю, что в заметке идет речь о частном случае
в отношении безвести пропавших - пропавшие при особых обстоятельствах. Тогда открывается уголовное производство. ИМХО.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 15:49

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:та беркутня часто на фронті на відміну від майданівців
Як мінімум - брехня
Як максимум - вороже іпсо.
Так для довідки з вікіпедії
Чисельність Беркута
1988 - 770 осіб
1992 - 600 осіб
2014 - 4000 осіб
З 27 січня 2014 планували збільшити до 30 000 осіб...

Загальна кількість людей які пройшли через Майдан в 2014 - близько 3 млн осіб
Відкинемо жінок нехай 1 млн і дітей з інвалідами так само 1 млн....
Зараз служить кожен 7 або 8 мужик
Навіть якщо Беркут пішов в повному складі ( а він зобовязаний це був зробити бо йому за це гроші платили все життя) то це 30000
а кожен 7 або 8 з 1 млн це 120 000-150 000

Тобто Майданівців на фронті в 7-8-10 разів більше ніж беркутівців зразка 2014...бо велика частина цих людей втікла в росію відразу.
в мене од вашої математики легке головокружіння. Звідки ця цифра 3 млн? Звідки ви знаєте співвідношення інвалідів, звідки ви знаєте скільки з того міліона служить? І що значить велике число втекло в росію одразу? :lol:
Тепер з якої радості іпсо вороже? Ви вважаєте що і зараз вдалось би провести євромайдан? Поговорим про результати? Для прикладу порівняєм злочинну владу януковича з незлочиннною... період вибирайте самі. Пропоную показники- ставки по депозитам, комунальні платежі, . Можно й зарплату...
Здається середня по Україні доларів 400. Яка була така і залишилась, а ціни зросли і отримує її менше працюючих.
Порівняти середню зарплату приміром з білорусами не бажаєте? Яку там європейську зарплату обіцяли на майдані українцям? ) давайте інші показники. Справді цікаво де євромайдан дав позитивні результати? Тільки будьласка матеріальні показники, не треба про торжєство справедливості чи гідності . Справедливість як і гідність може бути тільки матеріальна :lol:
Banderlog
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