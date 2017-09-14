Banderlog написав:та беркутня часто на фронті на відміну від майданівців
Як мінімум - брехня Як максимум - вороже іпсо. Так для довідки з вікіпедії
Чисельність Беркута 1988 - 770 осіб 1992 - 600 осіб 2014 - 4000 осіб З 27 січня 2014 планували збільшити до 30 000 осіб...
Загальна кількість людей які пройшли через Майдан в 2014 - близько 3 млн осіб Відкинемо жінок нехай 1 млн і дітей з інвалідами так само 1 млн.... Зараз служить кожен 7 або 8 мужик Навіть якщо Беркут пішов в повному складі ( а він зобовязаний це був зробити бо йому за це гроші платили все життя) то це 30000 а кожен 7 або 8 з 1 млн це 120 000-150 000
Тобто Майданівців на фронті в 7-8-10 разів більше ніж беркутівців зразка 2014...бо велика частина цих людей втікла в росію відразу.
tumos написав:Вроде закон об исполнительном производстве предусматривает розыск должника (взыскание алиментов) без условия об открытии уголовного производства.
Только в серьезных случаях, и только по решению суда
Стаття 78. Розшук відповідача 1. Якщо місцеперебування відповідача в справах за позовами про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, невідоме, суд ухвалою оголошує його розшук. Розшук проводиться органами Національної поліції, а витрати на його проведення стягуються з відповідача в дохід держави за рішенням суду.
можно привести иной аргумент в отношени вашей тезы, что цель розыска изъять из общества опасных преступников. Этот аргумент - розыск безвести пропавших.
Banderlog написав:з тцк народ часто стрічається, нехай і багато з них приблатньонні
В чому проявляється "приблатньонність"?
я не про роти охорони а про офіцерів. В тому що не комвзводами в піхоті. Ну й в можливостях смахувати куди їм вздумається. Переводи для простих смертних мяко кажучи затруднені. Самі блатні з тих кого мені вдалось побачити це авіанаводчики. Хз чим вони більшість часу зайняті)
tumos написав:Вроде закон об исполнительном производстве предусматривает розыск должника (взыскание алиментов) без условия об открытии уголовного производства.
Только в серьезных случаях, и только по решению суда
Стаття 78. Розшук відповідача 1. Якщо місцеперебування відповідача в справах за позовами про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, невідоме, суд ухвалою оголошує його розшук. Розшук проводиться органами Національної поліції, а витрати на його проведення стягуються з відповідача в дохід держави за рішенням суду.
можно привести иной аргумент в отношени вашей тезы, что цель розыска изъять из общества опасных преступников. Этот аргумент - розыск безвести пропавших.
А то что сейчас делет ТЦК - полный правовой нигилизм и беззаконие
Не знаю, что вы вкладываете в понятие "серьезный случай". Исполнитель обращается в суд, суд выносит постановление. Процедура как процедура.
Заинтересовала ваша ссылка по розыску безвести пропавших. Предполагаю, что в заметке идет речь о частном случае в отношении безвести пропавших - пропавшие при особых обстоятельствах. Тогда открывается уголовное производство. ИМХО.
Banderlog написав:та беркутня часто на фронті на відміну від майданівців
Як мінімум - брехня Як максимум - вороже іпсо. Так для довідки з вікіпедії
Чисельність Беркута 1988 - 770 осіб 1992 - 600 осіб 2014 - 4000 осіб З 27 січня 2014 планували збільшити до 30 000 осіб...
Загальна кількість людей які пройшли через Майдан в 2014 - близько 3 млн осіб Відкинемо жінок нехай 1 млн і дітей з інвалідами так само 1 млн.... Зараз служить кожен 7 або 8 мужик Навіть якщо Беркут пішов в повному складі ( а він зобовязаний це був зробити бо йому за це гроші платили все життя) то це 30000 а кожен 7 або 8 з 1 млн це 120 000-150 000
Тобто Майданівців на фронті в 7-8-10 разів більше ніж беркутівців зразка 2014...бо велика частина цих людей втікла в росію відразу.
в мене од вашої математики легке головокружіння. Звідки ця цифра 3 млн? Звідки ви знаєте співвідношення інвалідів, звідки ви знаєте скільки з того міліона служить? І що значить велике число втекло в росію одразу? Тепер з якої радості іпсо вороже? Ви вважаєте що і зараз вдалось би провести євромайдан? Поговорим про результати? Для прикладу порівняєм злочинну владу януковича з незлочиннною... період вибирайте самі. Пропоную показники- ставки по депозитам, комунальні платежі, . Можно й зарплату... Здається середня по Україні доларів 400. Яка була така і залишилась, а ціни зросли і отримує її менше працюючих. Порівняти середню зарплату приміром з білорусами не бажаєте? Яку там європейську зарплату обіцяли на майдані українцям? ) давайте інші показники. Справді цікаво де євромайдан дав позитивні результати? Тільки будьласка матеріальні показники, не треба про торжєство справедливості чи гідності . Справедливість як і гідність може бути тільки матеріальна