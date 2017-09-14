tumos написав:Вроде закон об исполнительном производстве предусматривает розыск должника (взыскание алиментов) без условия об открытии уголовного производства.
Только в серьезных случаях, и только по решению суда
Стаття 78. Розшук відповідача 1. Якщо місцеперебування відповідача в справах за позовами про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, невідоме, суд ухвалою оголошує його розшук. Розшук проводиться органами Національної поліції, а витрати на його проведення стягуються з відповідача в дохід держави за рішенням суду.
можно привести иной аргумент в отношени вашей тезы, что цель розыска изъять из общества опасных преступников. Этот аргумент - розыск безвести пропавших.
А то что сейчас делет ТЦК - полный правовой нигилизм и беззаконие
Не знаю, что вы вкладываете в понятие "серьезный случай". Исполнитель обращается в суд, суд выносит постановление. Процедура как процедура.
ну да, процедура как процедура, через суд, согласен. Смысл то суда какой - судебная ветка власти. Есть три ветки власти - законодательная, исполнительная и судебная. Введя розыск ТЦК без суда, по факту ТЦК поставили выше судебной ветки власти. Четвертая власть короче.
Заинтересовала ваша ссылка по розыску безвести пропавших. Предполагаю, что в заметке идет речь о частном случае в отношении безвести пропавших - пропавшие при особых обстоятельствах. Тогда открывается уголовное производство. ИМХО.
На сьогодні при надходженні до підрозділів Національної поліції заяви чи повідомлення про зникнення особи, з метою якнайшвидшого її розшуку та з’ясування обставин при яких вона зникла, відразу відкривається кримінальне провадження за фактом вбивства, а в Єдиному реєстрі досудових розслідувань робитися відповідна додаткова відмітка «безвісне зникнення». Здійснюється це з метою проведення всього комплексу слідчих (розшукових) дій та оперативно- розшукових заходів. І якщо зникла особа в решті-решт знаходиться, то дане провадження закривається