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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9440944194429443

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 56
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
21%
12
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 16:04

  Бетон написав:И не нужно писать, что всё только запрещается.
На очередной запрет - ограничения п2п готовится разрешение до 12 ночи покупать бухло

Під час комендантської години ходити пішки до укриття
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 16:10

Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:И не нужно писать, что всё только запрещается.
На очередной запрет - ограничения п2п готовится разрешение до 12 ночи покупать бухло
В Києві вже три тижні як зняли обмеження на продаж, тільки під час комендантської нізя
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 16:17

  tumos написав:
  katso написав:
  tumos написав:Вроде закон об исполнительном производстве предусматривает розыск должника (взыскание алиментов) без условия об открытии уголовного производства.


Только в серьезных случаях, и только по решению суда

Стаття 78. Розшук відповідача
1. Якщо місцеперебування відповідача в справах за позовами про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, невідоме, суд ухвалою оголошує його розшук. Розшук проводиться органами Національної поліції, а витрати на його проведення стягуються з відповідача в дохід держави за рішенням суду.

можно привести иной аргумент в отношени вашей тезы, что цель розыска изъять из
общества опасных преступников. Этот аргумент - розыск безвести пропавших.


чтобы подать в розыск пропавшего человека, родственник пишут заявление и полиция открывает уголовное дело - https://to4ka.fun/blyzka-lyudyna-znykla ... 0%B3%D0%BE

А то что сейчас делет ТЦК - полный правовой нигилизм и беззаконие


Не знаю, что вы вкладываете в понятие "серьезный случай". Исполнитель обращается в суд, суд выносит постановление. Процедура как процедура.


ну да, процедура как процедура, через суд, согласен. Смысл то суда какой - судебная ветка власти. Есть три ветки власти - законодательная, исполнительная и судебная. Введя розыск ТЦК без суда, по факту ТЦК поставили выше судебной ветки власти. Четвертая власть короче.

Заинтересовала ваша ссылка по розыску безвести пропавших. Предполагаю, что в заметке идет речь о частном случае
в отношении безвести пропавших - пропавшие при особых обстоятельствах. Тогда открывается уголовное производство. ИМХО.


нет, так было и до войны, вот 2016 год - https://elar.naiau.kiev.ua/server/api/c ... 2d/content

На сьогодні при надходженні до підрозділів Національної поліції заяви чи
повідомлення про зникнення особи, з метою якнайшвидшого її розшуку та з’ясування обставин при яких вона зникла, відразу відкривається кримінальне провадження за фактом вбивства, а в Єдиному реєстрі досудових розслідувань робитися відповідна додаткова відмітка «безвісне зникнення». Здійснюється це з метою проведення всього комплексу слідчих (розшукових) дій та оперативно- розшукових заходів. І якщо зникла особа в решті-решт знаходиться, то дане провадження закривається
katso
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