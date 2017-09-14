tumos написав:Вроде закон об исполнительном производстве предусматривает розыск должника (взыскание алиментов) без условия об открытии уголовного производства.
Только в серьезных случаях, и только по решению суда
Стаття 78. Розшук відповідача 1. Якщо місцеперебування відповідача в справах за позовами про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, невідоме, суд ухвалою оголошує його розшук. Розшук проводиться органами Національної поліції, а витрати на його проведення стягуються з відповідача в дохід держави за рішенням суду.
можно привести иной аргумент в отношени вашей тезы, что цель розыска изъять из общества опасных преступников. Этот аргумент - розыск безвести пропавших.
А то что сейчас делет ТЦК - полный правовой нигилизм и беззаконие
Не знаю, что вы вкладываете в понятие "серьезный случай". Исполнитель обращается в суд, суд выносит постановление. Процедура как процедура.
ну да, процедура как процедура, через суд, согласен. Смысл то суда какой - судебная ветка власти. Согласно ст.6 Конституции Украины существует три ветки власти - законодательная, исполнительная и судебная. Введя розыск ТЦК без суда, по факту ТЦК поставили вне судебной (суды) и исполнительной (полиция) веток власти. Четвертая неконституционная власть короче.
Заинтересовала ваша ссылка по розыску безвести пропавших. Предполагаю, что в заметке идет речь о частном случае в отношении безвести пропавших - пропавшие при особых обстоятельствах. Тогда открывается уголовное производство. ИМХО.
На сьогодні при надходженні до підрозділів Національної поліції заяви чи повідомлення про зникнення особи, з метою якнайшвидшого її розшуку та з’ясування обставин при яких вона зникла, відразу відкривається кримінальне провадження за фактом вбивства, а в Єдиному реєстрі досудових розслідувань робитися відповідна додаткова відмітка «безвісне зникнення». Здійснюється це з метою проведення всього комплексу слідчих (розшукових) дій та оперативно- розшукових заходів. І якщо зникла особа в решті-решт знаходиться, то дане провадження закривається
Міноборони знайшло 100 кг золота та 1900 кг срібла у знищеній військовій техніці й отримало майже 25 млн грн
В ломбарде грамм 300й пробы стоит тыщщу... 🤔
Тобто головне, хто покупець)) Держава купує дешевше. Тим паче сама в себе. Одна рука купила у другої))
А тут просто спалили: *Мова йде про раніше вилучений наркотичний засіб героїн загальною масою понад 1 тонну. Його вартість за цінами «чорного» ринку на момент виявлення становила більше 2,3 млрд грн.* https://varta1.com.ua/news/na-lvivshchi ... 84377.html От не пам'ятаю, а отих хто в Одеському порту тонну героїну пропустив, --- хоч десь згадували?)))
Banderlog Підкажіть, якщо в курсі: преміальні виплати за знищену ворожу техніку відбуваються?
Бо що мав на увазі ВГК?: *За словами глави держави, сьогодні він обговорював з міністром оборони України Рустемом Умєровим, представниками Верховної Ради та Офісу президента, щоб для воїнів, які виконують завдання на території росії, були „гарантовані та швидко забезпечені всі виплати, премії та інші речі, які передбачені для фронту”.
„І без будь-якої бюрократії для наших воїнів. Це загальна обов’язкова політика нашої держави – наші захисники мають бути убезпечені від будь-якого бюрократичного тиску”, – зазначив президент.* https://life.karpat.in.ua/?p=211077&lang=uk Це ж мабуть про премії за знищену техніку? Не просто ж бойові преміальні.
Сьогодні, 14 серпня, до річного села Кнісело повернулася «на щиті» Юлія Бояновська, 2 вересня 2004 р.н.. Про це повідомив Новострілищанський старостат Бібрської МТГ. Юлія - військовослужбовиця в/ч А4638, старший стрілець-оператор 1 штурмового відділення 3 штурмового взводу 1 штурмової роти 1 штурмового батальйону. Бояновська Юлія Ігорівна проходила військову службу за контрактом. https://varta1.com.ua/news/u-seredu-ta- ... 84387.html Слава героям! Герої не вмирають!
Но прям мы перекроем всю территории.... В Израиле стоит постоянно на готове пару авианосцев, плюс флот Англии и Европы в боевой готовности у берегов Израиля. Плюс в Катар перебозировались несколько американских стратегических бомбардировщиков B—52 И это против Ирана, у которого технологии в 100 раз ниже раши. И вся это машина моментом обрушится на Иран. А у нас помощь по горошине в месяц. Пока одна партия доходит, то уже несколько из пред. партий выбыла из строя. Одним словом оружия минимум, но обещают много постепенно до 2030года. А пока мы теряем свои территории с миним. поставками оружия и не хваткой людей.
Вспоминается описание второй мировой войны и количество времени, которое прошло с момента начала войны до момента открытия второго фронта. Это только далеким от государственного управления людям может казаться, что привести вооруженные силы в боевую готовность и отправить на войну с реальной целью одержать победу в другой стране дело нескольких недель.
Бетон написав:И не нужно писать, что всё только запрещается. На очередной запрет - ограничения п2п готовится разрешение до 12 ночи покупать бухло
Під час комендантської години ходити пішки до укриття
під час комендантської години заборонено пересуватися вулицями, якщо це не пов’язано з виконанням службових або надзвичайних обов’язків. Т.ч. стояння на вулиці, або будь-які дії у дворах, парках, садах, будь-де крім вулиць не є порушенням комендантської години. Спірним є пересування по бульварах, проспектах, глухих кутах
На сьогодні при надходженні до підрозділів Національної поліції заяви чи повідомлення про зникнення особи, з метою якнайшвидшого її розшуку та з’ясування обставин при яких вона зникла, відразу відкривається кримінальне провадження за фактом вбивства, а в Єдиному реєстрі досудових розслідувань робитися відповідна додаткова відмітка «безвісне зникнення». Здійснюється це з метою проведення всього комплексу слідчих (розшукових) дій та оперативно- розшукових заходів. І якщо зникла особа в решті-решт знаходиться, то дане провадження закривається
Да, похоже уголовное производство открывают без исключений по случаям безвести пропавших. Но как открытие УП в случае безвести пропавшего поддерживает ваше высказывание, что цель розыска изъять из общества опасных преступников ? Данная категория розыска осуществляется не в отношении преступника.