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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9441944294439444

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 56
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
21%
12
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 17:26

  Visky написав:
  sens написав:
  Бетон написав:И не нужно писать, что всё только запрещается.
На очередной запрет - ограничения п2п готовится разрешение до 12 ночи покупать бухло

Під час комендантської години ходити пішки до укриття
під час комендантської години заборонено пересуватися вулицями, якщо це не пов’язано з виконанням службових або надзвичайних обов’язків.
Т.ч. стояння на вулиці, або будь-які дії у дворах, парках, садах, будь-де крім вулиць не є порушенням комендантської години. Спірним є пересування по бульварах, проспектах, глухих кутах
під час повітряної тривоги можна будь-коли рухатися
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 17:29

Краще так преміювати

  detroytred написав:Banderlog
Підкажіть, якщо в курсі: преміальні виплати за знищену ворожу техніку відбуваються?

Бо що мав на увазі ВГК?:
*За словами глави держави, сьогодні він обговорював з міністром оборони України Рустемом Умєровим, представниками Верховної Ради та Офісу президента, щоб для воїнів, які виконують завдання на території росії, були „гарантовані та швидко забезпечені всі виплати, премії та інші речі, які передбачені для фронту”.

„І без будь-якої бюрократії для наших воїнів. Це загальна обов’язкова політика нашої держави – наші захисники мають бути убезпечені від будь-якого бюрократичного тиску”, – зазначив президент.*
https://life.karpat.in.ua/?p=211077&lang=uk
Це ж мабуть про премії за знищену техніку?
Не просто ж бойові преміальні.

⁉️ Яке покарання отримав чиновник за преміювання самого себе на 250% від посадового окладу?..

В грудні 2023 року, ми повідомляли, що в Розвадівській територіальній громаді на Львівщині, Селищний голова - Роман Сидор (на відео) «скромно» виносить на сесії питання про своє преміювання на 2024 рік: премія 250% , надбавка 50%, + допомога 100%.

В подальшому, по цих діях справу розглядали в Миколаївському районному суді, який нещодавно виніс фінальне рішення.

Враховуючи всі обставини справи, суддя Миколаївського райсуду Андрій Головатий справу про порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів за ч. 1 ст. 172-7 щодо Романа Сидора закрив за відсутності в його діях складу злочину.

👉 Я хтось думав, що буде по іншому?!.
👉 Напевне, зараз цей Голова вже думає як йому преміювати себе в 500%...
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Справді цікаво де євромайдан дав позитивні результати?

безвіз
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 17:40

  detroytred написав:Banderlog
Підкажіть, якщо в курсі: преміальні виплати за знищену ворожу техніку відбуваються?


від нач служби бпс тікишо і дослівно- десь є знакомий знакомих якому заплатили, но його ніхто не видів.
Можу ще начфіна позадовбувати) , но думаю смислу нема.
Banderlog
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