1 Кількість людей які підтримували Майдан - приблизно 5-10 млн...Banderlog написав:в мене од вашої математики легке головокружіння. Звідки ця цифра 3 млн? Звідки ви знаєте співвідношення інвалідів, звідки ви знаєте скільки з того міліона служить? І що значить велике число втекло в росію одразу?budivelnik написав:Як мінімум - брехня
Як максимум - вороже іпсо.
Так для довідки з вікіпедіїЧисельність Беркута
1988 - 770 осіб
1992 - 600 осіб
2014 - 4000 осіб
З 27 січня 2014 планували збільшити до 30 000 осіб...
Загальна кількість людей які пройшли через Майдан в 2014 - близько 3 млн осіб
Відкинемо жінок нехай 1 млн і дітей з інвалідами так само 1 млн....
Зараз служить кожен 7 або 8 мужик
Навіть якщо Беркут пішов в повному складі ( а він зобовязаний це був зробити бо йому за це гроші платили все життя) то це 30000
а кожен 7 або 8 з 1 млн це 120 000-150 000
Тобто Майданівців на фронті в 7-8-10 разів більше ніж беркутівців зразка 2014...бо велика частина цих людей втікла в росію відразу.
Тепер з якої радості іпсо вороже? Ви вважаєте що і зараз вдалось би провести євромайдан? Поговорим про результати? Для прикладу порівняєм злочинну владу януковича з незлочиннною... період вибирайте самі. Пропоную показники- ставки по депозитам, комунальні платежі, . Можно й зарплату...
Здається середня по Україні доларів 400. Яка була така і залишилась, а ціни зросли і отримує її менше працюючих.
Порівняти середню зарплату приміром з білорусами не бажаєте? Яку там європейську зарплату обіцяли на майдані українцям? ) давайте інші показники. Справді цікаво де євромайдан дав позитивні результати? Тільки будьласка матеріальні показники, не треба про торжєство справедливості чи гідності . Справедливість як і гідність може бути тільки матеріальна
Як аргументація
В 2014 ЗА Порошенка проголосували 9 857 308
В 2019 За Порошенка проголосували 4 522 450
Як бачите моя цифра - вкладається+є море інформації в ЗМІ про те що ТІЛЬКИ через Майдан в Києві пройшло 3 млн осіб
2 Кількість беркутівців на 1 січня - 4000 осіб....
Як би вин евикручувались як лящ на сковорідці , але вже це порівняння цифр говорить що ви або помилились або свідомо брешете...
Тепер Ви можете вибирати свою лінію захисту..
Хочете й далі виглядати промоскальським корисним ідіотом - хто вам лікар?
Тепер про податки і так далі....
Офіційцно в тилу 5 млн мобпридатних
Офіційні місячні витрати на ЗСУ і Пенсійний Фонд 75 млрд грн+64 млрд грн=139 млрд грн
139 млрд грн/5 млн мобпридатних= 27 800 грн/місяць податків...
Ясно що зараз почнеться про США і Європу....
Але треба бути ДУРНЕМ щоб надіятись на КОГОСЬ зневажаючи СВОЇХ які роблять точно не менше..
ПС
Є ще Освіта( як мінімум 10 млрд/місяць), медицина(16 млрд /місяць)
Тепер совки в стані зрозуміти що ці суми збираються ? Чи все таки вони й далі твердо переконані що ВСЕ розкрадають?
ППС
я погоджуюсь що розкрадають десь 5% і це величезні суми(десь 150 млрд/рік=12млрд/місяць гривень)
Але ж саме совки в цьому виноваті..Це ж вони вимагають максимального контролю ..от під цими вимогами й створюються структури які
а - крадуть
б - самі себе перевіряють