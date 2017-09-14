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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9441944294439444

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 56
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
21%
12
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 18:53

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав:та беркутня часто на фронті на відміну від майданівців
Як мінімум - брехня
Як максимум - вороже іпсо.
Так для довідки з вікіпедії
Чисельність Беркута
1988 - 770 осіб
1992 - 600 осіб
2014 - 4000 осіб
З 27 січня 2014 планували збільшити до 30 000 осіб...

Загальна кількість людей які пройшли через Майдан в 2014 - близько 3 млн осіб
Відкинемо жінок нехай 1 млн і дітей з інвалідами так само 1 млн....
Зараз служить кожен 7 або 8 мужик
Навіть якщо Беркут пішов в повному складі ( а він зобовязаний це був зробити бо йому за це гроші платили все життя) то це 30000
а кожен 7 або 8 з 1 млн це 120 000-150 000

Тобто Майданівців на фронті в 7-8-10 разів більше ніж беркутівців зразка 2014...бо велика частина цих людей втікла в росію відразу.
в мене од вашої математики легке головокружіння. Звідки ця цифра 3 млн? Звідки ви знаєте співвідношення інвалідів, звідки ви знаєте скільки з того міліона служить? І що значить велике число втекло в росію одразу? :lol:
Тепер з якої радості іпсо вороже? Ви вважаєте що і зараз вдалось би провести євромайдан? Поговорим про результати? Для прикладу порівняєм злочинну владу януковича з незлочиннною... період вибирайте самі. Пропоную показники- ставки по депозитам, комунальні платежі, . Можно й зарплату...
Здається середня по Україні доларів 400. Яка була така і залишилась, а ціни зросли і отримує її менше працюючих.
Порівняти середню зарплату приміром з білорусами не бажаєте? Яку там європейську зарплату обіцяли на майдані українцям? ) давайте інші показники. Справді цікаво де євромайдан дав позитивні результати? Тільки будьласка матеріальні показники, не треба про торжєство справедливості чи гідності . Справедливість як і гідність може бути тільки матеріальна :lol:
1 Кількість людей які підтримували Майдан - приблизно 5-10 млн...
Як аргументація
В 2014 ЗА Порошенка проголосували 9 857 308
В 2019 За Порошенка проголосували 4 522 450
Як бачите моя цифра - вкладається+є море інформації в ЗМІ про те що ТІЛЬКИ через Майдан в Києві пройшло 3 млн осіб
2 Кількість беркутівців на 1 січня - 4000 осіб....

Як би вин евикручувались як лящ на сковорідці , але вже це порівняння цифр говорить що ви або помилились або свідомо брешете...
Тепер Ви можете вибирати свою лінію захисту..
Хочете й далі виглядати промоскальським корисним ідіотом - хто вам лікар?

Тепер про податки і так далі....
Офіційцно в тилу 5 млн мобпридатних
Офіційні місячні витрати на ЗСУ і Пенсійний Фонд 75 млрд грн+64 млрд грн=139 млрд грн
139 млрд грн/5 млн мобпридатних= 27 800 грн/місяць податків...
Ясно що зараз почнеться про США і Європу....
Але треба бути ДУРНЕМ щоб надіятись на КОГОСЬ зневажаючи СВОЇХ які роблять точно не менше..

ПС
Є ще Освіта( як мінімум 10 млрд/місяць), медицина(16 млрд /місяць)

Тепер совки в стані зрозуміти що ці суми збираються ? Чи все таки вони й далі твердо переконані що ВСЕ розкрадають?
ППС
я погоджуюсь що розкрадають десь 5% і це величезні суми(десь 150 млрд/рік=12млрд/місяць гривень)
Але ж саме совки в цьому виноваті..Це ж вони вимагають максимального контролю ..от під цими вимогами й створюються структури які
а - крадуть
б - самі себе перевіряють
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 18:55

  Banderlog написав:Справді цікаво де євромайдан дав позитивні результати?

Уже про безобидный Евромайдан спрашивают.
Представьте, как будут спрашивать после правления Найвелычнишого.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 19:03

  sens написав:
  Visky написав:
  sens написав:Під час комендантської години ходити пішки до укриття
під час комендантської години заборонено пересуватися вулицями, якщо це не пов’язано з виконанням службових або надзвичайних обов’язків.
Т.ч. стояння на вулиці, або будь-які дії у дворах, парках, садах, будь-де крім вулиць не є порушенням комендантської години. Спірним є пересування по бульварах, проспектах, глухих кутах
під час повітряної тривоги можна будь-коли рухатися
Гумор і іронію розумієте? Схоже, що Модератор -ні
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 19:23

  katso написав:ну да, процедура как процедура, через суд, согласен. Смысл то суда какой - судебная ветка власти. Согласно ст.6 Конституции Украины существует три ветки власти - законодательная, исполнительная и судебная. Введя розыск ТЦК без суда, по факту ТЦК поставили вне судебной (суды) и исполнительной (полиция) веток власти. Четвертая неконституционная власть короче.

Новая "власть"
Конституция у нас где?
Правильно её вертят на кую.
Злочини против Конституции относятся к категории тяжких.
Не понимаю как наступники нынешних "властей" собираются возвращать страну в правовое поле.
Простить и забыть? Граждане за такую политсилу не проголосуют.
Наказать? Так сроки по этим статьям от 8 лет и больше.
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