Сьогодні, 14 серпня, до річного села Кнісело повернулася «на щиті» Юлія Бояновська, 2 вересня 2004 р.н.. Про це повідомив Новострілищанський старостат Бібрської МТГ. Юлія - військовослужбовиця в/ч А4638, старший стрілець-оператор 1 штурмового відділення 3 штурмового взводу 1 штурмової роти 1 штурмового батальйону. Бояновська Юлія Ігорівна проходила військову службу за контрактом. https://varta1.com.ua/news/u-seredu-ta- ... 84387.html Слава героям! Герої не вмирають!
Но прям мы перекроем всю территории.... В Израиле стоит постоянно на готове пару авианосцев, плюс флот Англии и Европы в боевой готовности у берегов Израиля. Плюс в Катар перебозировались несколько американских стратегических бомбардировщиков B—52 И это против Ирана, у которого технологии в 100 раз ниже раши. И вся это машина моментом обрушится на Иран. А у нас помощь по горошине в месяц. Пока одна партия доходит, то уже несколько из пред. партий выбыла из строя. Одним словом оружия минимум, но обещают много постепенно до 2030года. А пока мы теряем свои территории с миним. поставками оружия и не хваткой людей.
Вспоминается описание второй мировой войны и количество времени, которое прошло с момента начала войны до момента открытия второго фронта. Это только далеким от государственного управления людям может казаться, что привести вооруженные силы в боевую готовность и отправить на войну с реальной целью одержать победу в другой стране дело нескольких недель.
На сьогодні при надходженні до підрозділів Національної поліції заяви чи повідомлення про зникнення особи, з метою якнайшвидшого її розшуку та з’ясування обставин при яких вона зникла, відразу відкривається кримінальне провадження за фактом вбивства, а в Єдиному реєстрі досудових розслідувань робитися відповідна додаткова відмітка «безвісне зникнення». Здійснюється це з метою проведення всього комплексу слідчих (розшукових) дій та оперативно- розшукових заходів. І якщо зникла особа в решті-решт знаходиться, то дане провадження закривається
Да, похоже уголовное производство открывают без исключений по случаям безвести пропавших. Но как открытие УП в случае безвести пропавшего поддерживает ваше высказывание, что цель розыска изъять из общества опасных преступников ? Данная категория розыска осуществляется не в отношении преступника.
Бетон написав:И не нужно писать, что всё только запрещается. На очередной запрет - ограничения п2п готовится разрешение до 12 ночи покупать бухло
Під час комендантської години ходити пішки до укриття
під час комендантської години заборонено пересуватися вулицями, якщо це не пов’язано з виконанням службових або надзвичайних обов’язків. Т.ч. стояння на вулиці, або будь-які дії у дворах, парках, садах, будь-де крім вулиць не є порушенням комендантської години. Спірним є пересування по бульварах, проспектах, глухих кутах
під час повітряної тривоги можна будь-коли рухатися
detroytred написав:Banderlog Підкажіть, якщо в курсі: преміальні виплати за знищену ворожу техніку відбуваються?
Бо що мав на увазі ВГК?: *За словами глави держави, сьогодні він обговорював з міністром оборони України Рустемом Умєровим, представниками Верховної Ради та Офісу президента, щоб для воїнів, які виконують завдання на території росії, були „гарантовані та швидко забезпечені всі виплати, премії та інші речі, які передбачені для фронту”.
„І без будь-якої бюрократії для наших воїнів. Це загальна обов’язкова політика нашої держави – наші захисники мають бути убезпечені від будь-якого бюрократичного тиску”, – зазначив президент.* https://life.karpat.in.ua/?p=211077&lang=uk Це ж мабуть про премії за знищену техніку? Не просто ж бойові преміальні.
⁉️ Яке покарання отримав чиновник за преміювання самого себе на 250% від посадового окладу?..
В грудні 2023 року, ми повідомляли, що в Розвадівській територіальній громаді на Львівщині, Селищний голова - Роман Сидор (на відео) «скромно» виносить на сесії питання про своє преміювання на 2024 рік: премія 250% , надбавка 50%, + допомога 100%.
В подальшому, по цих діях справу розглядали в Миколаївському районному суді, який нещодавно виніс фінальне рішення.
Враховуючи всі обставини справи, суддя Миколаївського райсуду Андрій Головатий справу про порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів за ч. 1 ст. 172-7 щодо Романа Сидора закрив за відсутності в його діях складу злочину.
👉 Я хтось думав, що буде по іншому?!. 👉 Напевне, зараз цей Голова вже думає як йому преміювати себе в 500%...
Banderlog написав: Справді цікаво де євромайдан дав позитивні результати? Тільки будьласка матеріальні показники, не треба про торжєство справедливості чи гідності . Справедливість як і гідність може бути тільки матеріальна
Banderlog написав:та беркутня часто на фронті на відміну від майданівців
Як мінімум - брехня Як максимум - вороже іпсо. Так для довідки з вікіпедії
Чисельність Беркута 1988 - 770 осіб 1992 - 600 осіб 2014 - 4000 осіб З 27 січня 2014 планували збільшити до 30 000 осіб...
Загальна кількість людей які пройшли через Майдан в 2014 - близько 3 млн осіб Відкинемо жінок нехай 1 млн і дітей з інвалідами так само 1 млн.... Зараз служить кожен 7 або 8 мужик Навіть якщо Беркут пішов в повному складі ( а він зобовязаний це був зробити бо йому за це гроші платили все життя) то це 30000 а кожен 7 або 8 з 1 млн це 120 000-150 000
Тобто Майданівців на фронті в 7-8-10 разів більше ніж беркутівців зразка 2014...бо велика частина цих людей втікла в росію відразу.
в мене од вашої математики легке головокружіння. Звідки ця цифра 3 млн? Звідки ви знаєте співвідношення інвалідів, звідки ви знаєте скільки з того міліона служить? І що значить велике число втекло в росію одразу? Тепер з якої радості іпсо вороже? Ви вважаєте що і зараз вдалось би провести євромайдан? Поговорим про результати? Для прикладу порівняєм злочинну владу януковича з незлочиннною... період вибирайте самі. Пропоную показники- ставки по депозитам, комунальні платежі, . Можно й зарплату... Здається середня по Україні доларів 400. Яка була така і залишилась, а ціни зросли і отримує її менше працюючих. Порівняти середню зарплату приміром з білорусами не бажаєте? Яку там європейську зарплату обіцяли на майдані українцям? ) давайте інші показники. Справді цікаво де євромайдан дав позитивні результати? Тільки будьласка матеріальні показники, не треба про торжєство справедливості чи гідності . Справедливість як і гідність може бути тільки матеріальна
1 Кількість людей які підтримували Майдан - приблизно 5-10 млн... Як аргументація В 2014 ЗА Порошенка проголосували 9 857 308 В 2019 За Порошенка проголосували 4 522 450 Як бачите моя цифра - вкладається+є море інформації в ЗМІ про те що ТІЛЬКИ через Майдан в Києві пройшло 3 млн осіб 2 Кількість беркутівців на 1 січня - 4000 осіб....
Як би вин евикручувались як лящ на сковорідці , але вже це порівняння цифр говорить що ви або помилились або свідомо брешете... Тепер Ви можете вибирати свою лінію захисту.. Хочете й далі виглядати промоскальським корисним ідіотом - хто вам лікар?
Тепер про податки і так далі.... Офіційцно в тилу 5 млн мобпридатних Офіційні місячні витрати на ЗСУ і Пенсійний Фонд 75 млрд грн+64 млрд грн=139 млрд грн 139 млрд грн/5 млн мобпридатних= 27 800 грн/місяць податків... Ясно що зараз почнеться про США і Європу.... Але треба бути ДУРНЕМ щоб надіятись на КОГОСЬ зневажаючи СВОЇХ які роблять точно не менше..
ПС Є ще Освіта( як мінімум 10 млрд/місяць), медицина(16 млрд /місяць)
Тепер совки в стані зрозуміти що ці суми збираються ? Чи все таки вони й далі твердо переконані що ВСЕ розкрадають? ППС я погоджуюсь що розкрадають десь 5% і це величезні суми(десь 150 млрд/рік=12млрд/місяць гривень) Але ж саме совки в цьому виноваті..Це ж вони вимагають максимального контролю ..от під цими вимогами й створюються структури які а - крадуть б - самі себе перевіряють
sens написав:Під час комендантської години ходити пішки до укриття
під час комендантської години заборонено пересуватися вулицями, якщо це не пов’язано з виконанням службових або надзвичайних обов’язків. Т.ч. стояння на вулиці, або будь-які дії у дворах, парках, садах, будь-де крім вулиць не є порушенням комендантської години. Спірним є пересування по бульварах, проспектах, глухих кутах
під час повітряної тривоги можна будь-коли рухатися
flyman написав:тому до останнього, а навезуть бангладешців на заміну
Люди не розуміючи чужої позиції - її відразу критикують Давайте порівняєм Шофери Є два варіанта мій - забронювати водія, при чому або він або його керівник повинен сплачувати 20000 в місяць на рахунки ЗСУ Моїх опонентів Яка фіг різниця, цих заберуть , других(філіпінців чи поляків наберуть).. І що стане Для того щоб ті хто ЗАРАЗ боїться- то щоб його страх зник треба щоб йому більше заплатили... І хто отримає це більше? ЗСУ чи той кого наберуть за вищу зарплату...
Як бачите Треба деколи просто жувати ніж викладати свї емоційні фантазії..