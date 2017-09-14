Додано: Сер 14 сер, 2024 18:53

Banderlog написав: budivelnik написав: Banderlog написав: та беркутня часто на фронті на відміну від майданівців та беркутня часто на фронті на відміну від майданівців Як мінімум - брехня

Як максимум - вороже іпсо.

Так для довідки з вікіпедії

Чисельність Беркута

1988 - 770 осіб

1992 - 600 осіб

2014 - 4000 осіб

З 27 січня 2014 планували збільшити до 30 000 осіб...

Загальна кількість людей які пройшли через Майдан в 2014 - близько 3 млн осіб

Відкинемо жінок нехай 1 млн і дітей з інвалідами так само 1 млн....

Зараз служить кожен 7 або 8 мужик

Навіть якщо Беркут пішов в повному складі ( а він зобовязаний це був зробити бо йому за це гроші платили все життя) то це 30000

а кожен 7 або 8 з 1 млн це 120 000-150 000



Тобто Майданівців на фронті в 7-8-10 разів більше ніж беркутівців зразка 2014...бо велика частина цих людей втікла в росію відразу. Як мінімум - брехняЯк максимум - вороже іпсо.Так для довідки з вікіпедіїЗагальна кількість людей які пройшли через Майдан в 2014 - близько 3 млн осібВідкинемо жінок нехай 1 млн і дітей з інвалідами так само 1 млн....Зараз служить кожен 7 або 8 мужикНавіть якщо Беркут пішов в повному складі ( а він зобовязаний це був зробити бо йому за це гроші платили все життя) то це 30000а кожен 7 або 8 з 1 млн це 120 000-150 000Тобто Майданівців на фронті в 7-8-10 разів більше ніж беркутівців зразка 2014...бо велика частина цих людей втікла в росію відразу. в мене од вашої математики легке головокружіння. Звідки ця цифра 3 млн? Звідки ви знаєте співвідношення інвалідів, звідки ви знаєте скільки з того міліона служить? І що значить велике число втекло в росію одразу?

Тепер з якої радості іпсо вороже? Ви вважаєте що і зараз вдалось би провести євромайдан? Поговорим про результати? Для прикладу порівняєм злочинну владу януковича з незлочиннною... період вибирайте самі. Пропоную показники- ставки по депозитам, комунальні платежі, . Можно й зарплату...

Здається середня по Україні доларів 400. Яка була така і залишилась, а ціни зросли і отримує її менше працюючих.

Порівняти середню зарплату приміром з білорусами не бажаєте? Яку там європейську зарплату обіцяли на майдані українцям? ) давайте інші показники. Справді цікаво де євромайдан дав позитивні результати? Тільки будьласка матеріальні показники, не треба про торжєство справедливості чи гідності . Справедливість як і гідність може бути тільки матеріальна в мене од вашої математики легке головокружіння. Звідки ця цифра 3 млн? Звідки ви знаєте співвідношення інвалідів, звідки ви знаєте скільки з того міліона служить? І що значить велике число втекло в росію одразу?Тепер з якої радості іпсо вороже? Ви вважаєте що і зараз вдалось би провести євромайдан? Поговорим про результати? Для прикладу порівняєм злочинну владу януковича з незлочиннною... період вибирайте самі. Пропоную показники- ставки по депозитам, комунальні платежі, . Можно й зарплату...Здається середня по Україні доларів 400. Яка була така і залишилась, а ціни зросли і отримує її менше працюючих.Порівняти середню зарплату приміром з білорусами не бажаєте? Яку там європейську зарплату обіцяли на майдані українцям? ) давайте інші показники. Справді цікаво де євромайдан дав позитивні результати? Тільки будьласка матеріальні показники, не треба про торжєство справедливості чи гідності . Справедливість як і гідність може бути тільки матеріальна

1 Кількість людей які підтримували Майдан - приблизно 5-10 млн...Як аргументаціяВ 2014 ЗА Порошенка проголосували 9 857 308В 2019 За Порошенка проголосували 4 522 450Як бачите моя цифра - вкладається+є море інформації в ЗМІ про те що ТІЛЬКИ через Майдан в Києві пройшло 3 млн осіб2 Кількість беркутівців на 1 січня - 4000 осіб....Як би вин евикручувались як лящ на сковорідці , але вже це порівняння цифр говорить що ви або помилились або свідомо брешете...Тепер Ви можете вибирати свою лінію захисту..Хочете й далі виглядати промоскальським корисним ідіотом - хто вам лікар?Тепер про податки і так далі....Офіційцно в тилу 5 млн мобпридатнихОфіційні місячні витрати на ЗСУ і Пенсійний Фонд 75 млрд грн+64 млрд грн=139 млрд грн139 млрд грн/5 млн мобпридатних= 27 800 грн/місяць податків...Ясно що зараз почнеться про США і Європу....Але треба бути ДУРНЕМ щоб надіятись на КОГОСЬ зневажаючи СВОЇХ які роблять точно не менше..ПСЄ ще Освіта( як мінімум 10 млрд/місяць), медицина(16 млрд /місяць)Тепер совки в стані зрозуміти що ці суми збираються ? Чи все таки вони й далі твердо переконані що ВСЕ розкрадають?ППСя погоджуюсь що розкрадають десь 5% і це величезні суми(десь 150 млрд/рік=12млрд/місяць гривень)Але ж саме совки в цьому виноваті..Це ж вони вимагають максимального контролю ..от під цими вимогами й створюються структури якіа - крадутьб - самі себе перевіряють