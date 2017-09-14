Додано: Сер 14 сер, 2024 20:46

Hotab написав: Що робити з цією інформацією? Що робити з цією інформацією?

2. Порядок призначення та реєстрації помічника дієздатній фізичній особі2.1. Дієздатна фізична особа, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки, має право обрати собі помічника.2.2. Для призначення помічника дієздатній фізичній особі до виконавчого комітету ОДА, як органу опіки та піклування, подається наступний пакет документів:дієздатною фізичною особою, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки:1) заява на ім’я голови ОДА;2) копія паспорта;3) копія ідентифікаційного номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків) – крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті;4) довідка з місця реєстрації (проживання) фізичної особи;5) довідка лікувальної установи про стан здоров’я дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки (висновок лікувально-консультативної комісії);фізичною особою, яка бажає бути помічником над дієздатною фізичною особою, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки:1) заява на ім’я голови ОДА;2) копія паспорта;3) копія ідентифікаційного номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків) – крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті;4) довідка лікувальної установи про стан здоров’я фізичної особи, яка бажає бути помічником над дієздатною фізичною особою, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки (висновок лікувально-консультативної комісії);5) довідка з місця реєстрації (проживання) фізичної особи;6) характеристика (з місця роботи або місця проживання) на фізичну особу, яка бажає бути помічником над дієздатною фізичною особою, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки.7) довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України (витягів з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»);довідки лікувальної установи про відсутність в сім'їфізичної особи, яка бажає бути помічником захворювань, що перешкоджаютьвлаштуванню до нього особи, що потребує помічника;9) довідки про не перебування на обліку або лікуванні в психоневрологічних та наркологічних закладах;10) акт обстеження умов життя фізичної дієздатної особи, що потребує помічника, і опис її майна.2.3. Питання призначення та реєстрації помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки, розглядається органом опіки та піклування.2.4. Помічником може бути дієздатна фізична особа.2.5. Підставами для відмови в призначенні помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки можуть бути:- невідповідність поданих документів;- виявлення в поданих документах недостовірної інформації;- неправильно оформлені документи (незаповнені або заповнені частково);2.6. Помічниками не можуть бути особи, які:- мають протипоказання за станом здоров’я;- не досягли 18 років;- визнані в установленому порядку недієздатними або обмеженодієздатними;- перебувають на обліку або лікуються в психоневрологічних танаркологічних закладах;- раніше були опікунами, піклувальниками чи помічниками та з їх вини опіку, піклування чи уповноваження помічника було припинено;- інтереси яких суперечать інтересам фізичної особи яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки;- засуджені за скоєння тяжкого злочину.2.7. Уповноважена посадова особа:- приймає пакет документів для призначення та реєстрації помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;- виносить матеріали на розгляд органу опіки та піклування;- готує проект рішення виконавчого комітету ОДА про призначення помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;- видає заявнику рішення виконавчого комітету ОДА про призначення помічника;- видає помічникові дієздатної фізичної особи посвідчення з зазначенням прав помічника за зразком згідно з додатком 2 до рішення виконавчого комітету ОДА;- реєструє посвідчення помічника в «Журналі реєстрації посвідчень помічника дієздатної фізичної особи», який має бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою за зразком згідно з додатком 5 до рішення виконавчого комітету ОДА;При негативному вирішенні питання заявнику направляється лист про відмову у призначенні та реєстрації помічника фізичній дієздатній особі.3. Права помічника дієздатної фізичноїособи3.1. Помічник має право на одержання пенсії, аліментів, заробітної плати, поштової кореспонденції, що належать дієздатній фізичній особі, яка потребує допомоги.3.2. Помічник має право вчиняти дрібні побутові правочини в інтересах особи, яка потребує допомоги, відповідно до наданих йому повноважень.3.3. Помічник представляє особу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та організаціях, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення.3.4. Помічник може представляти особу в суді лише на підставі окремої довіреності.4. Припинення повноважень помічника4.1. Помічник може бути у будь-який час відкликаний особою, яка потребувала допомоги. У цьому разі повноваження помічника припиняються.4.2.Звільнення помічника від виконання обов’язків здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету ОДА у наступних випадках:- у разі подачі письмової заяви дієздатної фізичної особи, яка перестала потребувати допомоги помічника;- у разі подачі письмової заяви помічника, у зв’язку з неможливістю виконання ним обов’язків помічника дієздатної фізичної особи;- у разі смерті дієздатної фізичної особи або помічника;- з підстав передбачених в абзацах 1, 3, 4, 5, 6, 7 пункту 2.6. цього Порядку.4.3. При припиненні повноважень помічника посвідчення здається до органу опіки та піклування і знищується.