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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9441944294439444

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 56
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
21%
12
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 20:15

  budivelnik написав:
  flyman написав:тому до останнього, а навезуть бангладешців на заміну

Люди не розуміючи чужої позиції - її відразу критикують
Давайте порівняєм
Шофери
Є два варіанта
...

А почему забыли третий вариант?
Через портал «Дія» забронювали понад 160 тисяч працівників критичних підприємств

«Бронювання гарантує, що найважливіші виробництва не зупиняться через нестачу кадрів. Це означає стабільне постачання енергії, медичних послуг, а також всього необхідного для нашої оборони. Завдяки заброньованим працівникам підприємства працюють, створюють нові робочі місця й сплачують податки, з яких фінансується армія», - підкреслив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зараз сервіс доступний для критично важливих підприємств, далі категорії будуть розширювати.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 20:46

догляд та відстрочка і трохи більше

  Hotab написав:Що робити з цією інформацією?


2. Порядок призначення та реєстрації помічника дієздатній фізичній особі
2.1. Дієздатна фізична особа, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки, має право обрати собі помічника.
2.2. Для призначення помічника дієздатній фізичній особі до виконавчого комітету ОДА, як органу опіки та піклування, подається наступний пакет документів:
дієздатною фізичною особою, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки:
1) заява на ім’я голови ОДА;
2) копія паспорта;
3) копія ідентифікаційного номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків) – крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті;
4) довідка з місця реєстрації (проживання) фізичної особи;
5) довідка лікувальної установи про стан здоров’я дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки (висновок лікувально-консультативної комісії);
фізичною особою, яка бажає бути помічником над дієздатною фізичною особою, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки:
1) заява на ім’я голови ОДА;
2) копія паспорта;
3) копія ідентифікаційного номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків) – крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті;
4) довідка лікувальної установи про стан здоров’я фізичної особи, яка бажає бути помічником над дієздатною фізичною особою, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки (висновок лікувально-консультативної комісії);
5) довідка з місця реєстрації (проживання) фізичної особи;
6) характеристика (з місця роботи або місця проживання) на фізичну особу, яка бажає бути помічником над дієздатною фізичною особою, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки.
7) довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України (витягів з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»);
8) довідки лікувальної установи про відсутність в сім'ї
фізичної особи, яка бажає бути помічником захворювань, що перешкоджають
влаштуванню до нього особи, що потребує помічника;
9) довідки про не перебування на обліку або лікуванні в психоневрологічних та наркологічних закладах;
10) акт обстеження умов життя фізичної дієздатної особи, що потребує помічника, і опис її майна.
2.3. Питання призначення та реєстрації помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки, розглядається органом опіки та піклування.
2.4. Помічником може бути дієздатна фізична особа.
2.5. Підставами для відмови в призначенні помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки можуть бути:
- невідповідність поданих документів;
- виявлення в поданих документах недостовірної інформації;
- неправильно оформлені документи (незаповнені або заповнені частково);
2.6. Помічниками не можуть бути особи, які:
- мають протипоказання за станом здоров’я;
- не досягли 18 років;
- визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено
дієздатними;
- перебувають на обліку або лікуються в психоневрологічних та
наркологічних закладах;
- раніше були опікунами, піклувальниками чи помічниками та з їх вини опіку, піклування чи уповноваження помічника було припинено;
- інтереси яких суперечать інтересам фізичної особи яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки;
- засуджені за скоєння тяжкого злочину.
2.7. Уповноважена посадова особа:
- приймає пакет документів для призначення та реєстрації помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;
- виносить матеріали на розгляд органу опіки та піклування;
- готує проект рішення виконавчого комітету ОДА про призначення помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;
- видає заявнику рішення виконавчого комітету ОДА про призначення помічника;
- видає помічникові дієздатної фізичної особи посвідчення з зазначенням прав помічника за зразком згідно з додатком 2 до рішення виконавчого комітету ОДА;
- реєструє посвідчення помічника в «Журналі реєстрації посвідчень помічника дієздатної фізичної особи», який має бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою за зразком згідно з додатком 5 до рішення виконавчого комітету ОДА;
При негативному вирішенні питання заявнику направляється лист про відмову у призначенні та реєстрації помічника фізичній дієздатній особі.

3. Права помічника дієздатної фізичноїособи
3.1. Помічник має право на одержання пенсії, аліментів, заробітної плати, поштової кореспонденції, що належать дієздатній фізичній особі, яка потребує допомоги.
3.2. Помічник має право вчиняти дрібні побутові правочини в інтересах особи, яка потребує допомоги, відповідно до наданих йому повноважень.
3.3. Помічник представляє особу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та організаціях, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення.
3.4. Помічник може представляти особу в суді лише на підставі окремої довіреності.

4. Припинення повноважень помічника
4.1. Помічник може бути у будь-який час відкликаний особою, яка потребувала допомоги. У цьому разі повноваження помічника припиняються.
4.2.Звільнення помічника від виконання обов’язків здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету ОДА у наступних випадках:
- у разі подачі письмової заяви дієздатної фізичної особи, яка перестала потребувати допомоги помічника;
- у разі подачі письмової заяви помічника, у зв’язку з неможливістю виконання ним обов’язків помічника дієздатної фізичної особи;
- у разі смерті дієздатної фізичної особи або помічника;
- з підстав передбачених в абзацах 1, 3, 4, 5, 6, 7 пункту 2.6. цього Порядку.
4.3. При припиненні повноважень помічника посвідчення здається до органу опіки та піклування і знищується.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 21:00

  Banderlog написав:
  detroytred написав:Banderlog
Підкажіть, якщо в курсі: преміальні виплати за знищену ворожу техніку відбуваються?


від нач служби бпс тікишо і дослівно- десь є знакомий знакомих якому заплатили, но його ніхто не видів.
Можу ще начфіна позадовбувати) , но думаю смислу нема.

Ні, не треба до начфіна звертатись)).
Дякую за відповідь. Все більш-менш зрозуміло.

З.и. перечитую *Вечера на хуторе близ Диканьки...*. Оборжаться...
Більш десятка разів був на Сорочінській ярмарці.

Не зрозумів одного моменту в книзі: народ під телегами ночувати вкладався, щоб москалі товар не цупили. Звідки в Сорочинцях отоді стільки москалів взялося? Чи їх мало, але шустрі)), що товар цупили. І якось нема поки їх в описі. Циган є, жиди є, а про москалів -- тільки що товар мали цупити))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 21:23

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  flyman написав:тому до останнього, а навезуть бангладешців на заміну
Люди не розуміючи чужої позиції - її відразу критикують
Давайте порівняєм
Шофери
Є два варіанта
мій - забронювати водія, при чому або він або його керівник повинен сплачувати 20000 в місяць на рахунки ЗСУ
Моїх опонентів
Яка фіг різниця, цих заберуть , других(філіпінців чи поляків наберуть)..
І що стане
Для того щоб ті хто ЗАРАЗ боїться- то щоб його страх зник треба щоб йому більше заплатили...
І хто отримає це більше? ЗСУ чи той кого наберуть за вищу зарплату...

Як бачите
Треба деколи просто жувати ніж викладати свї емоційні фантазії..
А почему забыли третий вариант?
Через портал «Дія» забронювали понад 160 тисяч працівників критичних підприємств
«Бронювання гарантує, що найважливіші виробництва не зупиняться через нестачу кадрів. Це означає стабільне постачання енергії, медичних послуг, а також всього необхідного для нашої оборони. Завдяки заброньованим працівникам підприємства працюють, створюють нові робочі місця й сплачують податки, з яких фінансується армія», - підкреслив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зараз сервіс доступний для критично важливих підприємств, далі категорії будуть розширювати.
А хто сказав що я його забув?
Я просто вмію робити висновки з того що бачу..
1 Якби 90+% водіїв фур мали броню - їх ТЦКашники б не зупиняли.
Якщо зупиняють - значить знають що як мінімум 20% броні не мають
Це логіка.
2 І далі в дію вступає два алгоритма
а- або ти нам платиш ( і на розмір хабаря збільшується вартість продукції яка використовується у виробництві )
б - або ти не платиш і тебе мобілізують...

То що будемо РОЗВОДИТИ корупцію на блок-постах?
Чи будемо гробити економіку на 10% у випадку якщо ТЦКашники кристально чисті і заберуть цих 10% без броні...

ПС
Поясніть мені
Чому броню на пів-року отримало всього 800 000+ осіб?
При наявних 4,7 млн зареєстрованих і 800 000 заброньованих - ми що в наступних пів року збираємось призвати 4 млн осіб?
Чи може краще ВСІМ хто МОЖЕ запропонувати бронювання на пів року...і кожних пів-року продовжувати.. і все одно в нас буде 3 млн потенційних призовників при потребі в 200 000

Але для борцунів за соціальну рівність це хіба поясниш?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 21:43

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Люди не розуміючи чужої позиції - її відразу критикують
Давайте порівняєм
Шофери
Є два варіанта
А почему забыли третий вариант?
Через портал «Дія» забронювали понад 160 тисяч працівників критичних підприємств
А хто сказав що я його забув?
Я просто вмію робити висновки з того що бачу..
1 Якби 90+% водіїв фур мали броню - їх ТЦКашники б не зупиняли.
Якщо зупиняють - значить знають що як мінімум 20% броні не мають
у виробництві )

...
То що будемо РОЗВОДИТИ корупцію на блок-постах?
Чи будемо гробити економіку на 10% у випадку якщо ТЦКашники кристально чисті і заберуть цих 10% без броні...

так вопрос тут в другом: почему эти 20% до сих пор работают на некритичные предприятия - если они так важны для экономики?

нет конечно - не нужна нам коррупция - через давно работающий механизм забронируем всех, кого нужно :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 22:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:так вопрос тут в другом: почему эти 20% до сих пор работают на некритичные предприятия - если они так важны для экономики?
У нас море підприємств які не потрапляють під критичні....
Наприклад
Простий перевізник, ФОП в якого три фури , одну з яких водить сам...
Спробуйте такому взяти для себе і своїх людей бронь...
Гарантую - не візьмете ..
ну наприклад
№650) стосовно порядку бронювання вже встановила економічні критерії для бронювання певних підприємств. Зокрема, це загальна сума сплачених податків та сума сплаченого ЄСВ більше 1,5 млн. євро, сума надходжень в іноземній валюті більше 32 млн
а тепер давайте глянем в цифрах
Заявити що хлібзавод який випускає до 30% потреб Львова - у Вас напевно рука не підніметься...
Львівського хлібозаводу № 5 На сьогодні завод забезпечує хлібом понад 30 % населення міста Львова, а також до 20 % потреб області. Потужність підприємства у виробляємому асортименті становить 97 тонн хлібобулочних виробів на добу.
1 тонна хліба=30 000 грн
97 тонн хліба =2,9 млн грн
365 днів*2,9 млн=1 млрд грн/курс євро 45=235млн євро....
Хліб продукт низькомаржинальний, тому не факт що 5 хлібзавод з річної ВИРУЧКИ в 235млн євро -може сплатити тільки один з видів податку в 1,5 млн євро(60млн грн)...На заводі працює 600 осіб
600 *12місяців*20000*22%Єсв=31,6млн грн=0,7 млн євро ЄСВ -згідно з Гетьманцевим-прольот бо В 2РАЗИ менше ніж він написав
І це величезний Хліб завод...
І що робити перевізнику три-пять фур якого щоденно на цей завод завозять 50тонн муки?
Він то точно з 5 осіб 1,5 млн євро ЄСВ не зможе заплатити..

От його і ловлять...
І що буде коли зловлять?
30% Львова залишаться без хліба..
Чи не так?
Чи у Вас якісь другі припущення
При цьому фантазувати що цей перевізник замість 5 мобілізованих відразу найде 5 наступних і відправить їх на хмельницький блок пост -якось без толку, ця дія все одно не дасть заводу отримати муку.

ПС
я розумію що створюються комісії в міністерствах , які пробивають собі льготи і так далі...
але
Якщо 100 перевізників на фурах мобілізують то відбудеться наступне
Завод попрацює від 3 днів до тижня
Гуртовня пропрацює від тижня до двох
Роздріб попрацює ще 2 тижні після закриття гуртовні.
Настане колапс, причини якого будуть не зрозумілі.
Чи встигнуть міністерства після приходу колапсу відреагувати?
budivelnik
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