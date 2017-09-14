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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9441944294439444

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 56
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
21%
12
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 22:32

НБУ планує фіналізувати обмеження p2p-переказів для фізичних осіб до кінця тижня, – голова НБУ Пишний.

«Ми комунікували проблематику цих «дропів» не лише як небезпеку для державного бюджету, але і як небезпеку для самих фізичних осіб. Адже, віддаючи свої дані, картку, свій рахунок комусь на стороні, ти несеш відповідальність за усе, що з цим рахунком зробили», – наголосив Пишний.

Обмеження будуть такі: не більше 30 операцій на місяць для одного рахунку та до 100 тисяч гривень.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 22:40

  budivelnik написав:
  _hunter написав:так вопрос тут в другом: почему эти 20% до сих пор работают на некритичные предприятия - если они так важны для экономики?
У нас море підприємств які не потрапляють під критичні....
Наприклад
Простий перевізник, ФОП в якого три фури , одну з яких водить сам...
Спробуйте такому взяти для себе і своїх людей бронь...
Гарантую - не візьмете ..

...

І що буде коли зловлять?
30% Львова залишаться без хліба..
Чи не так?
Чи у Вас якісь другі припущення

...

Настане колапс, причини якого будуть не зрозумілі.
Чи встигнуть міністерства після приходу колапсу відреагувати?

Так и я гарантирую :D - этот фоп ниразу не критичная инфраструктура. Хочет критичности - пусть на тот завод в штат идет.

Остальные 70% кто даёт? - они точно нарастить производство не смогут? ;) - а если за копейки разорившийся заводик купят?

Точно успеют - можете не переживать.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 23:02

  budivelnik написав:Чи встигнуть міністерства після приходу колапсу відреагувати?

хіба камазами вивезти золотовалютні активи
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 23:05

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 23:36

  vitaliiangel написав:

Хочешь прийти к власти в Украине?
Пообещай народу расправу над мобилизаторами.
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