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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 14 сер, 2024 22:32
НБУ планує фіналізувати обмеження p2p-переказів для фізичних осіб до кінця тижня, – голова НБУ Пишний.
«Ми комунікували проблематику цих «дропів» не лише як небезпеку для державного бюджету, але і як небезпеку для самих фізичних осіб. Адже, віддаючи свої дані, картку, свій рахунок комусь на стороні, ти несеш відповідальність за усе, що з цим рахунком зробили», – наголосив Пишний.
Обмеження будуть такі: не більше 30 операцій на місяць для одного рахунку та до 100 тисяч гривень.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 14 сер, 2024 22:40
budivelnik написав: _hunter написав:
так вопрос тут в другом: почему эти 20% до сих пор работают на некритичные предприятия - если они так важны для экономики?
У нас море підприємств які не потрапляють під критичні....
Наприклад
Простий перевізник, ФОП в якого три фури , одну з яких водить сам...
Спробуйте такому взяти для себе і своїх людей бронь...
Гарантую - не візьмете ..
...
І що буде коли зловлять?
30% Львова залишаться без хліба..
Чи не так?
Чи у Вас якісь другі припущення
...
Настане колапс, причини якого будуть не зрозумілі.
Чи встигнуть міністерства після приходу колапсу відреагувати?
Так и я гарантирую
- этот фоп ниразу не критичная инфраструктура. Хочет критичности - пусть на тот завод в штат идет.
Остальные 70% кто даёт? - они точно нарастить производство не смогут?
- а если за копейки разорившийся заводик купят?
Точно успеют - можете не переживать.
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Додано: Сер 14 сер, 2024 23:02
budivelnik написав:
Чи встигнуть міністерства після приходу колапсу відреагувати?
хіба камазами вивезти золотовалютні активи
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Додано: Сер 14 сер, 2024 23:05
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Додано: Сер 14 сер, 2024 23:36
vitaliiangel написав:
Хочешь прийти к власти в Украине?
Пообещай народу расправу над мобилизаторами.
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