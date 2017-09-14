Додано: Чет 15 сер, 2024 00:19

_hunter написав: Остальные 70% кто даёт? - они точно нарастить производство не смогут? Остальные 70% кто даёт? - они точно нарастить производство не смогут?

Якщо Бог хоче когось наказати він забирає в нього розум1 Ситуація в економіці вже гірша ніж рік/два назад , в звязку з тим що пройшла мобілізація додаткового 1 млн осіб в ЗСУ.2 Тепер зараз залишились ті які ВЖЕ наростили 15% , бо працюють за себе і за той 1 млн який пішов воювати3 Тільки повний неук в економіці, або постійний мешканець лохотронівських варіантів а-ля піраміда - може фантазувати на тему\якщо забрати людей з виробництва..то це виробництво може в 1,5 рази збільшити продуктивність або обєм випуску.І останнєЩе раз поясніть меніЯк можна замінити всього 300 водії фур якщо в Україні їх 1000 ?Чи зможуть(захочуть) ті 700 що залишились - збільшувати обєми праці(бо в цій галузі продуктивність не піднімеш в найближчих 10 років поки маск свої автономні вантажівки не запуститьПСякщо людина живе в економічній стратегії на моніторі чи життя провела граючи в монополію - то вона прававикинув правильно кубік-зїв конкурентів....А от якщо живеш в реальній економіці , де проста зміна одного хлібзаводу на постачання з другого..а потім і з третього ( бо другий буде ТОБІ везти тільки понеділок-середа-пятниця... А люди хочуть свіжий хліб щодня - займає три тижні...Тоді й починаєш розуміти що таке складські запаси які створюють інерційність в економіці і ця інерційність для одних маскує картину, а для других - дає час виправити картину.От тільки якщо людина НЕ МОЖЕ зрозуміти що маятник качнувся вниз і йде набираючи оберти..тоспочатку потрібні надзусилля щоб цей мачтник притормозитипотім зупинитиа вже потім запустити вверх щоб він вернувся на нормальний рівень.Моя позиція - нефіг запускати вниз..Як бачу основна маса вважає щоНафіга страхуватись , от опинемось в повній жопі-* тоді МОЖУ й думати почнемо( хоча я думаю що нижче в дупу-тим гірше думається)