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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9441944294439444

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 56
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
21%
12
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 22:32

НБУ планує фіналізувати обмеження p2p-переказів для фізичних осіб до кінця тижня, – голова НБУ Пишний.

«Ми комунікували проблематику цих «дропів» не лише як небезпеку для державного бюджету, але і як небезпеку для самих фізичних осіб. Адже, віддаючи свої дані, картку, свій рахунок комусь на стороні, ти несеш відповідальність за усе, що з цим рахунком зробили», – наголосив Пишний.

Обмеження будуть такі: не більше 30 операцій на місяць для одного рахунку та до 100 тисяч гривень.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 22:40

  budivelnik написав:
  _hunter написав:так вопрос тут в другом: почему эти 20% до сих пор работают на некритичные предприятия - если они так важны для экономики?
У нас море підприємств які не потрапляють під критичні....
Наприклад
Простий перевізник, ФОП в якого три фури , одну з яких водить сам...
Спробуйте такому взяти для себе і своїх людей бронь...
Гарантую - не візьмете ..

...

І що буде коли зловлять?
30% Львова залишаться без хліба..
Чи не так?
Чи у Вас якісь другі припущення

...

Настане колапс, причини якого будуть не зрозумілі.
Чи встигнуть міністерства після приходу колапсу відреагувати?

Так и я гарантирую :D - этот фоп ниразу не критичная инфраструктура. Хочет критичности - пусть на тот завод в штат идет.

Остальные 70% кто даёт? - они точно нарастить производство не смогут? ;) - а если за копейки разорившийся заводик купят?

Точно успеют - можете не переживать.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 23:02

  budivelnik написав:Чи встигнуть міністерства після приходу колапсу відреагувати?

хіба камазами вивезти золотовалютні активи
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 23:05

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 23:36

  vitaliiangel написав:

Хочешь прийти к власти в Украине?
Пообещай народу расправу над мобилизаторами.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 00:19

  _hunter написав:Остальные 70% кто даёт? - они точно нарастить производство не смогут?
Якщо Бог хоче когось наказати він забирає в нього розум
1 Ситуація в економіці вже гірша ніж рік/два назад , в звязку з тим що пройшла мобілізація додаткового 1 млн осіб в ЗСУ.
2 Тепер зараз залишились ті які ВЖЕ наростили 15% , бо працюють за себе і за той 1 млн який пішов воювати
3 Тільки повний неук в економіці, або постійний мешканець лохотронівських варіантів а-ля піраміда - може фантазувати на тему
\якщо забрати людей з виробництва..то це виробництво може в 1,5 рази збільшити продуктивність або обєм випуску.

І останнє
Ще раз поясніть мені
Як можна замінити всього 300 водії фур якщо в Україні їх 1000 ?
Чи зможуть(захочуть) ті 700 що залишились - збільшувати обєми праці(бо в цій галузі продуктивність не піднімеш в найближчих 10 років поки маск свої автономні вантажівки не запустить

ПС
якщо людина живе в економічній стратегії на моніторі чи життя провела граючи в монополію - то вона права
викинув правильно кубік-зїв конкурентів....
А от якщо живеш в реальній економіці , де проста зміна одного хлібзаводу на постачання з другого..а потім і з третього ( бо другий буде ТОБІ везти тільки понеділок-середа-пятниця... А люди хочуть свіжий хліб щодня - займає три тижні...
Тоді й починаєш розуміти що таке складські запаси які створюють інерційність в економіці і ця інерційність для одних маскує картину, а для других - дає час виправити картину.

От тільки якщо людина НЕ МОЖЕ зрозуміти що маятник качнувся вниз і йде набираючи оберти..то
спочатку потрібні надзусилля щоб цей мачтник притормозити
потім зупинити
а вже потім запустити вверх щоб він вернувся на нормальний рівень.

Моя позиція - нефіг запускати вниз..
Як бачу основна маса вважає що
Нафіга страхуватись , от опинемось в повній жопі-* тоді МОЖУ й думати почнемо( хоча я думаю що нижче в дупу-тим гірше думається)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 00:30

  tumos написав:
  katso написав:нет, так было и до войны, вот 2016 год - https://elar.naiau.kiev.ua/server/api/c ... 2d/content

На сьогодні при надходженні до підрозділів Національної поліції заяви чи
повідомлення про зникнення особи, з метою якнайшвидшого її розшуку та з’ясування обставин при яких вона зникла, відразу відкривається кримінальне провадження за фактом вбивства, а в Єдиному реєстрі досудових розслідувань робитися відповідна додаткова відмітка «безвісне зникнення». Здійснюється це з метою проведення всього комплексу слідчих (розшукових) дій та оперативно- розшукових заходів. І якщо зникла особа в решті-решт знаходиться, то дане провадження закривається

Да, похоже уголовное производство открывают без исключений по случаям безвести пропавших. Но как открытие УП в случае безвести пропавшего поддерживает ваше высказывание, что цель розыска изъять из общества опасных преступников ? Данная категория розыска осуществляется не в отношении преступника.


Но вот там же по ссылке выше написано что такой розыск открывается в рамках уголовного производства, основная цель которого расследовать преступление и найти убийцу - противоречия не вижу, вначале ищут пропавшего без вести (считая убитым) далее найдя тело ищут убийцу, а найдя живым - дело закрывают. В противовес так называемому "розыску ТЦК" где максимальные ресурсы задеяны в отношении возможного админ нарушителя, причем в обход суда, что есть нонсенс.
katso
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 00:35

  Schmit написав:
  katso написав:
  Banderlog написав: Справді цікаво де євромайдан дав позитивні результати? Тільки будьласка матеріальні показники, не треба про торжєство справедливості чи гідності . Справедливість як і гідність може бути тільки матеріальна :lol:


Падение ВВП на 50 млдр $ дал в 2014м году - https://countryeconomy.com/countries/co ... c=XE33#tbl
Тогда помню везде писали что эти деньги вывез Янукович вагонами :roll:

То євромайдан винен у цьому падінні ВВП чи початок війни?


Евромайдан запустил процессы, аналог убийства герцога Фердинанда, ничего хорошего никому не принесшее.
katso
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