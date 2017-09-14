НБУ планує фіналізувати обмеження p2p-переказів для фізичних осіб до кінця тижня, – голова НБУ Пишний.
«Ми комунікували проблематику цих «дропів» не лише як небезпеку для державного бюджету, але і як небезпеку для самих фізичних осіб. Адже, віддаючи свої дані, картку, свій рахунок комусь на стороні, ти несеш відповідальність за усе, що з цим рахунком зробили», – наголосив Пишний.
Обмеження будуть такі: не більше 30 операцій на місяць для одного рахунку та до 100 тисяч гривень.
_hunter написав:так вопрос тут в другом: почему эти 20% до сих пор работают на некритичные предприятия - если они так важны для экономики?
У нас море підприємств які не потрапляють під критичні.... Наприклад Простий перевізник, ФОП в якого три фури , одну з яких водить сам... Спробуйте такому взяти для себе і своїх людей бронь... Гарантую - не візьмете ..
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І що буде коли зловлять? 30% Львова залишаться без хліба.. Чи не так? Чи у Вас якісь другі припущення
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Настане колапс, причини якого будуть не зрозумілі. Чи встигнуть міністерства після приходу колапсу відреагувати?
Так и я гарантирую - этот фоп ниразу не критичная инфраструктура. Хочет критичности - пусть на тот завод в штат идет.
Остальные 70% кто даёт? - они точно нарастить производство не смогут? - а если за копейки разорившийся заводик купят?
_hunter написав:Остальные 70% кто даёт? - они точно нарастить производство не смогут?
Якщо Бог хоче когось наказати він забирає в нього розум 1 Ситуація в економіці вже гірша ніж рік/два назад , в звязку з тим що пройшла мобілізація додаткового 1 млн осіб в ЗСУ. 2 Тепер зараз залишились ті які ВЖЕ наростили 15% , бо працюють за себе і за той 1 млн який пішов воювати 3 Тільки повний неук в економіці, або постійний мешканець лохотронівських варіантів а-ля піраміда - може фантазувати на тему \якщо забрати людей з виробництва..то це виробництво може в 1,5 рази збільшити продуктивність або обєм випуску.
І останнє Ще раз поясніть мені Як можна замінити всього 300 водії фур якщо в Україні їх 1000 ? Чи зможуть(захочуть) ті 700 що залишились - збільшувати обєми праці(бо в цій галузі продуктивність не піднімеш в найближчих 10 років поки маск свої автономні вантажівки не запустить
ПС якщо людина живе в економічній стратегії на моніторі чи життя провела граючи в монополію - то вона права викинув правильно кубік-зїв конкурентів.... А от якщо живеш в реальній економіці , де проста зміна одного хлібзаводу на постачання з другого..а потім і з третього ( бо другий буде ТОБІ везти тільки понеділок-середа-пятниця... А люди хочуть свіжий хліб щодня - займає три тижні... Тоді й починаєш розуміти що таке складські запаси які створюють інерційність в економіці і ця інерційність для одних маскує картину, а для других - дає час виправити картину.
От тільки якщо людина НЕ МОЖЕ зрозуміти що маятник качнувся вниз і йде набираючи оберти..то спочатку потрібні надзусилля щоб цей мачтник притормозити потім зупинити а вже потім запустити вверх щоб він вернувся на нормальний рівень.
Моя позиція - нефіг запускати вниз.. Як бачу основна маса вважає що Нафіга страхуватись , от опинемось в повній жопі-* тоді МОЖУ й думати почнемо( хоча я думаю що нижче в дупу-тим гірше думається)
На сьогодні при надходженні до підрозділів Національної поліції заяви чи повідомлення про зникнення особи, з метою якнайшвидшого її розшуку та з’ясування обставин при яких вона зникла, відразу відкривається кримінальне провадження за фактом вбивства, а в Єдиному реєстрі досудових розслідувань робитися відповідна додаткова відмітка «безвісне зникнення». Здійснюється це з метою проведення всього комплексу слідчих (розшукових) дій та оперативно- розшукових заходів. І якщо зникла особа в решті-решт знаходиться, то дане провадження закривається
Да, похоже уголовное производство открывают без исключений по случаям безвести пропавших. Но как открытие УП в случае безвести пропавшего поддерживает ваше высказывание, что цель розыска изъять из общества опасных преступников ? Данная категория розыска осуществляется не в отношении преступника.
Но вот там же по ссылке выше написано что такой розыск открывается в рамках уголовного производства, основная цель которого расследовать преступление и найти убийцу - противоречия не вижу, вначале ищут пропавшего без вести (считая убитым) далее найдя тело ищут убийцу, а найдя живым - дело закрывают. В противовес так называемому "розыску ТЦК" где максимальные ресурсы задеяны в отношении возможного админ нарушителя, причем в обход суда, что есть нонсенс.
Banderlog написав: Справді цікаво де євромайдан дав позитивні результати? Тільки будьласка матеріальні показники, не треба про торжєство справедливості чи гідності . Справедливість як і гідність може бути тільки матеріальна
katso написав:Евромайдан запустил процессы, аналог убийства герцога Фердинанда, ничего хорошего никому не принесшее.
Я ось думаю, що винна Латвія, бо вона у 2014 перейшла на Євро або фільм Інтерстеллар, який вийшов у тому ж році. Але не янукович і путін запустили процеси, цього просто не може бути! ps Ви досі у 2014 році живете, "не все так однозначно"?
detroytred написав: Звідки в Сорочинцях отоді стільки москалів взялося? Чи їх мало, але шустрі)), що товар цупили. І якось нема поки їх в описі. Циган є, жиди є, а про москалів -- тільки що товар мали цупити))