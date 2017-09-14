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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 сер, 2024 02:43
Бої в Тьоткіно?
Надійшла пропозиція перейменувати його в Дядькіно!
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Visky
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