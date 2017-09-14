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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9442944394449445

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 56
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
21%
12
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 02:43

Бої в Тьоткіно?
Надійшла пропозиція перейменувати його в Дядькіно!
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 06:38

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:та беркутня часто на фронті на відміну від майданівців...

в мене од вашої математики легке головокружіння. Звідки ця цифра 3 млн? Звідки ви знаєте співвідношення інвалідів, звідки ви знаєте скільки з того міліона служить? І що значить велике число втекло в росію одразу? :lol:
Тепер з якої радості іпсо вороже? Ви вважаєте що і зараз вдалось би провести євромайдан? Поговорим про результати? Для прикладу порівняєм злочинну владу януковича з незлочиннною... період вибирайте самі. Пропоную показники- ставки по депозитам, комунальні платежі, . Можно й зарплату...
Здається середня по Україні доларів 400. Яка була така і залишилась, а ціни зросли і отримує її менше працюючих.
Порівняти середню зарплату приміром з білорусами не бажаєте? Яку там європейську зарплату обіцяли на майдані українцям? ) давайте інші показники. Справді цікаво де євромайдан дав позитивні результати? Тільки будьласка матеріальні показники, не треба про торжєство справедливості чи гідності . Справедливість як і гідність може бути тільки матеріальна :lol:

1 Кількість людей які підтримували Майдан - приблизно 5-10 млн...
Як аргументація
В 2014 ЗА Порошенка проголосували 9 857 308
В 2019 За Порошенка проголосували 4 522 450
Як бачите моя цифра - вкладається+є море інформації в ЗМІ про те що ТІЛЬКИ через Майдан в Києві пройшло 3 млн осіб
2 Кількість беркутівців на 1 січня - 4000 осіб....

Як би вин евикручувались як лящ на сковорідці , але вже це порівняння цифр говорить що ви або помилились або свідомо брешете...
Тепер Ви можете вибирати свою лінію захисту..
Хочете й далі виглядати промоскальським корисним ідіотом - хто вам лікар?

Тепер про податки і так далі....
Офіційцно в тилу 5 млн мобпридатних
Офіційні місячні витрати на ЗСУ і Пенсійний Фонд 75 млрд грн+64 млрд грн=139 млрд грн
139 млрд грн/5 млн мобпридатних= 27 800 грн/місяць податків...
Ясно що зараз почнеться про США і Європу....
Але треба бути ДУРНЕМ щоб надіятись на КОГОСЬ зневажаючи СВОЇХ які роблять точно не менше..

ПС
Є ще Освіта( як мінімум 10 млрд/місяць), медицина(16 млрд /місяць)

Тепер совки в стані зрозуміти що ці суми збираються ? Чи все таки вони й далі твердо переконані що ВСЕ розкрадають?
ППС
я погоджуюсь що розкрадають десь 5% і це величезні суми(десь 150 млрд/рік=12млрд/місяць гривень)
Але ж саме совки в цьому виноваті..Це ж вони вимагають максимального контролю ..от під цими вимогами й створюються структури які
а - крадуть
б - самі себе перевіряють

Половина беркуту зараз за 10 років мала би вже бути на пенсії, якщо дослужили. "Відзначився" на майдані кримський та донецький беркут, на фронті вони з іншого боку. Щодо януковичівської стабільності та добробуту, то такий матеріальний показник як ЗВР різко розтанули, а борги, в тому числі перед рашою, різко зросли.
Режим Януковича "спалив" 20 мільярдів ЗВР для уявної стабільності цін - Стельмах https://www.epravda.com.ua/news/2014/10/28/501482/

Власне вже в кінці 2013 початку 2014 рр. його так би мовити економічна модель грошей з тумбочки вичерпалась. Власне і він з оточенням це розумів і кидався то до ЄС давайте гроші, то до раші з аналогічною просьбою.
Ой+
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  #<1 ... 9442944394449445
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