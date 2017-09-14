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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 сер, 2024 08:07
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vitaliiangel
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Додано: Чет 15 сер, 2024 08:08
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vitaliiangel
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Додано: Чет 15 сер, 2024 08:10
budivelnik написав: _hunter написав:
Остальные 70% кто даёт? - они точно нарастить производство не смогут?
проста зміна одного хлібзаводу на постачання з другого..а потім і з третього ( бо другий буде ТОБІ везти тільки понеділок-середа-пятниця... А люди хочуть свіжий хліб щодня - займає три тижні...
ну т.е. один завод на другой меняется вообще без проблем?
вот именно - просто хотят. Но если свежего львовского не будет - без единого вопроса начнут есть хоть киевский хоть польский.
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Додано: Чет 15 сер, 2024 08:14
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Додано: Чет 15 сер, 2024 08:29
Visky написав:
Бої в Тьоткіно?
Надійшла пропозиція перейменувати його в Дядькіно!
Насправді то Тітькіно (від назви того бюджетного органу, який цмудять активні дописувачі), бо нема сечі терпіти пекельні борошна
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Додано: Чет 15 сер, 2024 08:35
Поки усі відволіклись на курвщину, на донецькому няпрямку ніяких покращень.
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Додано: Чет 15 сер, 2024 08:35
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