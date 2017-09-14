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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9442944394449445

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 56
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
21%
12
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 08:07

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 08:08

у них окопы роют гражданские

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 08:10

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Остальные 70% кто даёт? - они точно нарастить производство не смогут?
проста зміна одного хлібзаводу на постачання з другого..а потім і з третього ( бо другий буде ТОБІ везти тільки понеділок-середа-пятниця... А люди хочуть свіжий хліб щодня - займає три тижні...

ну т.е. один завод на другой меняется вообще без проблем? ;)
вот именно - просто хотят. Но если свежего львовского не будет - без единого вопроса начнут есть хоть киевский хоть польский.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 08:14

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 08:29

  Visky написав:Бої в Тьоткіно?
Надійшла пропозиція перейменувати його в Дядькіно!

Насправді то Тітькіно (від назви того бюджетного органу, який цмудять активні дописувачі), бо нема сечі терпіти пекельні борошна
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 08:35


Поки усі відволіклись на курвщину, на донецькому няпрямку ніяких покращень.
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 08:38

  vitaliiangel написав:Зображення

всє сбіти, патєрь нєт, атставіть паніку, ПВО славньіє рєбята, каторьіє лучшє всєх
https://www.facebook.com/watch/?v=1835990189765626
flyman
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  #<1 ... 9442944394449445
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