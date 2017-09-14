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Додано: Чет 15 сер, 2024 08:08
у них окопы роют гражданские
Додано: Чет 15 сер, 2024 08:10
ну т.е. один завод на другой меняется вообще без проблем?
вот именно - просто хотят. Но если свежего львовского не будет - без единого вопроса начнут есть хоть киевский хоть польский.
Додано: Чет 15 сер, 2024 08:35
Поки усі відволіклись на курвщину, на донецькому няпрямку ніяких покращень.
Додано: Чет 15 сер, 2024 08:38
всє сбіти, патєрь нєт, атставіть паніку, ПВО славньіє рєбята, каторьіє лучшє всєх
Додано: Чет 15 сер, 2024 09:08
РФ підійшла ближче до Покровська: як погіршилася ситуація на східному фронті (карта)
"Все дуже сумно на Покровському напрямку, без перебільшення. Тривають бої за Гродівку в самому н.п.", — сказав "Алекс".
За його словами, багатьом "нафіг не здався" Покровський та інші напрямки, коли є перемога (в Курській області, — ред.).
"Перемога то добре, особливо коли успіхи реально є, але треба тверезо оцінювати ситуацію всюди, бо потім буде боляче. Противник тим часом активно суне, просто відмотайте карту DeepState на тиждень назад", — наголосив він.
Чому росіяни під Покровськом: нестача дронів стає головною причиною відступу ЗСУ
Дивно, але досі 90 відсотків дронів, які отримують ЗСУ, — волонтерські. Наводячи цей факт, військовослужбовець Єгор Фірсов попереджає: якщо дефіцит БПЛА не усунути, ворог доповзе не лише до Покровська та Мирнограда, а й, згодом — і до Павлограда та Дніпра.
Зеленський обіцяє законтрактувати більше мільйона дронів
Додано: Чет 15 сер, 2024 09:39
У Вас в голові є щось таке що має назву логіка?
Отже
Перший завод який знаходиться у Львові може закритись бо забрали його шоферів....
А ви заявляєте що цей завод замінять інші заводи з іншими шоферами.
Вас не бентежить те що як тільки почнуть везти хліб з КИЄВА (1200км зайвих , хлібовозка буде пиляти 8 годин в одну сторону) чи з Перемишля (120км, але кордон на якому черга в 3 дні) - то це не тільки здорожчить вартість хліба, а й зупинить київський завод , якщо рівенський комісар ТЦК мобілізує парочку водіїв з Київського заводу..
Хлопці
Оте совкове дейтротівське - всіх можна замінити - не працює ні в мікро ні в макроекономіці...
Ну замініть маска в теслі і ризикуєте залишитись без тесли
чи замінили джобса в Аппл і Еппл зникло з горизонту поки того ж Джобса не повернули...
Тому робити заявки що хтось буде вести 5 тонн хліба з Києва у Львів- це здорожчення на 20%+ на кожних 5 тон хліба треба додатково витратити 20 годин роботи шофера...
Так якщо замість 5 годин(щоб розвести по Львову) витрачати 20 годин щоб довезти до Львова-ніяких воєнкомів не треба, хантери і так економіку покладуть.
Додано: Чет 15 сер, 2024 09:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не зовсім так, а "незамінних нема".
Питання в наслідках. І це про одиничні випадки.
А ще ж є така річ, як "перехід кількості в якість". Маркситсько-ленінінстький демократо-комуністичний лівак детроєд має це знати як і короткий курс історії ВКП(б) так щоб від зубів відскакувало навіть з просоння серед ночі як Отчєнаш в семінариста.
Додано: Чет 15 сер, 2024 09:54
Ви різницю між
Незамінних нема
і
Будь хто замінить
Вловити можете?
Завжди можна кращим фахівцем-замінити гіршого
Завжди можна зробити дорожче-те що робилось дешевше...
Тому я й питаю
Якого милого мої опоненти продукують проекти рішеннь- які гірші/дорожчі від існуючих?
Так , можна зломати роботу одного заводу і замітити продукцію цього поломаного заводу-продукцією з іншого заводу...але якщо ДО ЦЬОГО цей інший не відкусив ринок першого(того що збираються ломати) то після поломки вартість продукції збільшиться..це ж однозначно
Чим менша пропозиція при сталому попиті-тим вища ціна.
То навіщо колотись ,плакати але лізти і жерти кактус...?
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