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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 сер, 2024 09:58
flyman написав: budivelnik написав:
Оте совкове дейтротівське - всіх можна замінити - не працює ні в мікро ні в макроекономіці...
Ну замініть маска в теслі і ризикуєте залишитись без тесли
чи замінили джобса в Аппл і Еппл зникло з горизонту поки того ж Джобса не повернули...
Не зовсім так, а "незамінних нема".
Питання в наслідках. І це про одиничні випадки.
А ще ж є така річ, як "перехід кількості в якість". Маркситсько-ленінінстький демократо-комуністичний лівак детроєд має це знати як і короткий курс історії ВКП(б) так щоб від зубів відскакувало навіть з просоння серед ночі як Отчєнаш в семінариста.
троцкіст-врєдітєль повинен самороззброїтись перед форумом
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Додано: Чет 15 сер, 2024 10:08
budivelnik написав:
Перший завод який знаходиться у Львові може закритись бо забрали його шоферів....
Де відкрита вакансія на цю посаду?
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Додано: Чет 15 сер, 2024 10:11
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Додано: Чет 15 сер, 2024 10:14
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
проста зміна одного хлібзаводу на постачання з другого..а потім і з третього ( бо другий буде ТОБІ везти тільки понеділок-середа-пятниця... А люди хочуть свіжий хліб щодня - займає три тижні...
ну т.е. один завод на другой меняется вообще без проблем?
вот именно - просто хотят. Но если свежего львовского не будет - без единого вопроса начнут есть хоть киевский хоть польский.
то це не тільки здорожчить вартість хліба, а й зупинить київський завод , якщо рівенський комісар ТЦК мобілізує парочку водіїв з Київського заводу..
Тому робити заявки що хтось буде вести 5 тонн хліба з Києва у Львів- це здорожчення на 20%+ на кожних 5 тон хліба треба додатково витратити 20 годин роботи шофера...
у вас те 300 неприкаянных незабронированных - они что, по всей стране прописались? 🤔 Или вы думаете, что киевский хлебзавод о проблеме не слышал - и "на авось" в такой сложный рейс не догадается "броневиков" послать?
Хлеб подорожает АЖ на 20%? - ну будут платить за него АЖ на 20% больше. Или есть АЖ на 20% меньше. Вы эту капитанскую "новость" сюда зачем написали?
Да не будет никто по 5 тонн возить - как вы очевидных вещей не понимаете? 😳
Если совсем припрет - будут ЖД составами сразу на пол года завозить
Вы там, помню, радовались - что в стране "самая надежная в мире" распределенная сеть электропитания самообразовалась? - ну вот ловите алаверды
- индивидуальные домашние хлебопечки полностью проблему хлеба решают.
На этом обсуждать очередную проблему разведения единорогов в масштабе львовской области я прекращаю.
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Додано: Чет 15 сер, 2024 10:24
_hunter написав:
у вас те 300 неприкаянных незабронированных - они что, по всей стране прописались?
1 Поки що цих 300 - їздить і саме тому ніхто ПОКИ ЩО проблем не бачить ( я побачив цю проблему тиждень тому) , трошки почекаємо і знову подивимось
Пухлина розсмокталась - чи вже перетворилась в ракову
До речі я періодично ганяв бусики волонтерські і цієї проблеми (зупинка фур) не бачив від слова взагалі(за виключенням зупинок автотрансбезпека..але ці зупиняли без ТЦК)
2 Як думаєте
Хто воює з Україною?
Путін чи росіяни?
Моя думка
Путін концентрував бажання росіян повоювати...
3 Як думаєте чого в нас мало багатих і багато бідних?
Моя думка
Бо такі як Гетьманцев концентрували в своїх законах бажання бідних - щоб не було багатих...
Тому всі рішення і приймаютьсяЗакриють ФОП - так йому і треба..
Так в нього парочка машин які возять необхідні для виробництва товари - а нам пофіг
Так якщо він не довезе-закриються виробництва і в Україні буде менше товарі - та по цимбалам , якийсь інший барига це виробництво відновить...
Ось так і живемо не розуміючи що бідність -це наслідок низької ефективності праці...
А низька ефективність - бо мало багатих
А якщо мало багатих - то нікому купувати високотехнологічні інструменти тому й працюємо лопатами ( в кращому випадку)
ПС
маленький рейтинг на вшивість
А хто з тут присутніх НЕбізнесменів ризикне заявити що він
ПОВАЖАЄ Український Бізнес.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Чет 15 сер, 2024 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 сер, 2024 10:33
интересное кино по разным тг каналам.
срочники сдаются на ура
местное население не оказывает сопротивления ЗСУ.
отсюда такие выводы
1. нет никакой любви к путину и население легко его променяет на любого другого чёрта лысого, им без разницы.
2. воевать за путина никто не будет, мобилизованные с 1дня будут искать способ сдаться в плен. Поэтому такие высокие выплаты контрактникам. Те воюют за деньги и плен им не нужен
3. в ближайшее время армия рф не сможет эффективно нарастить живую силу, от мобиков толку ноль, а рекрутинг требует времени и средств.
4. продвижение ЗСУ вглубь рф способно переломить ход войны, русские будут вынуждены снимать боеспособные части с юга и Донецкой области. По крайней мере есть шанс вернуть Херсонскую/Запорожскую в обмен на Курскую/Белгородскую
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Додано: Чет 15 сер, 2024 11:00
UA написав: vitaliiangel написав:
3. в ближайшее время армия рф не сможет эффективно нарастить живую силу, от мобиков толку ноль, а рекрутинг требует времени и средств.
В 21 веке только рекрутинг.
Сделавший ставку на насильную мобилизацию разгромно проиграет.
залежить від суспільно-політичного устрою
з таким послідовно декомунізаційним як в Україні - дійсно, тільки рекрутинг
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Додано: Чет 15 сер, 2024 11:07
flyman написав: budivelnik написав:
Оте совкове дейтротівське - всіх можна замінити - не працює ні в мікро ні в макроекономіці...
Ну замініть маска в теслі і ризикуєте залишитись без тесли
чи замінили джобса в Аппл і Еппл зникло з горизонту поки того ж Джобса не повернули...
Не зовсім так, а "незамінних нема".
Питання в наслідках. І це про одиничні випадки.
А ще ж є така річ, як "перехід кількості в якість". Маркситсько-ленінінстький демократо-комуністичний лівак детроєд має це знати як і короткий курс історії ВКП(б) так щоб від зубів відскакувало навіть з просоння серед ночі як Отчєнаш в семінариста.
Поки Детройт знає і бачить лише факт: обидва - жлоб флуймен і мільйонер буйдівельник продовжують підбрехувати далі.
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Додано: Чет 15 сер, 2024 11:14
vitaliiangel написав:
продвижение ЗСУ вглубь рф способно переломить ход войны, русские будут вынуждены снимать боеспособные части с юга и Донецкой области. По крайней мере есть шанс вернуть Херсонскую/Запорожскую в обмен на Курскую/Белгородскую
Остапа понесло ))
ти дійсно віриш що дві бригади можуть захопити дві області?
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Додано: Чет 15 сер, 2024 11:14
vitaliiangel написав: UA написав:
Сделавший ставку на насильную мобилизацию разгромно проиграет.
мы же сделали...
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