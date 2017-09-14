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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9444944594469447

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 56
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
21%
12
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 11:14

  UA написав:
  vitaliiangel написав:3. в ближайшее время армия рф не сможет эффективно нарастить живую силу, от мобиков толку ноль, а рекрутинг требует времени и средств.

В 21 веке только рекрутинг.
Сделавший ставку на насильную мобилизацию разгромно проиграет.

А для рекрутінгу необхідно мати що?
- достатньо грошей і задовільні порядок-правила у війську.

Їжте пірожниє?))

Якщо нема достатнього ресурсу грошей та умов створити не можуть, то тоді що?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 11:30

  UA написав:
  detroytred написав:А для рекрутінгу необхідно мати що?
- достатньо грошей і задовільні порядок-правила у війську.

Їжте пірожниє?))

Якщо нема достатнього ресурсу грошей та умов створити не можуть, то тоді що?

В України було 10 млн. га державних земель сільгосп. призначення.
1 га за місяць служби на фронты.
Кому землю віддали, той нехай за неї і воює.
Не будуть насильно мобілізовані йти в атаку с криком за BlackRock! за Томаша Фиалу :mrgreen:


Не будуть Бобуа, Успіх, Бандерлог, азовці і т.д. самі далі тягнути воєнного воза одвічно.

Питання тільки в тому, яке рішення прийме влада.

Поки (слава цим героям!) тягнуть і взивають до свідомості інших.
А потім?

З.и. якщо віддати ресурси країни народу-населенню, то ....)))
Навіщо можновладцям (нашим і не тільки) отака країна?

Це коммі обіцяли (фактично зобов'язувались!!!) землю крестьянам, фабрики робочим. Саме тому крестьяни-робочі за це билися, воювали. І то не віддали.
А тут поки навіть обіцянок нема.
Нормальний фондовий ринок не впровадили...

Так що гасло *бийся за свою хату та сім'ю* ніхто змінювати не збирається.
Ну і за вербу теж.
Вони ж вартують не менше, ніж твоє здоров'я та життя.
Все підрахувано. За тебе. Порахували.
Ринок)) Дивний. Де визначає одна сторона!

А якщо хати нема або сім'ї (чи вона за кордоном), то за країну, за вербу. (пригадався совдеп...).
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 15 сер, 2024 11:58, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 11:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Оністрат написав

Сьогодні я дивився Чмута і остаточно зрозумів чому саме президент замінив глаукома .
Валєрій Федорович не мав плану активних дій.
Він просив людей, зброю і не мав плану.
Думаю цю ідею з Курськом Сирський мав вже тоді.
Тому президент і прийняв таке рішення.
Історично ми потім будемо розбиратися чи правильна вона була чи ні, але вона вже є 👏 і це важливо.
Так, на сході важко, людей немає, зброї впритик, але є зміна ситуації на фронті. Ми змінили парадігму у Путінського наміру. Захід нас підтримує.
Дух воїнів піднявся.
Ми вийшли з кола постійного захисту.
Це звичайно шанс на зміну режиму, на подальші викиди брехні вже на їхню територію.
Це шанс на зміну обставин.
І я звичайно його підтримую.
Ми нічого не ви чекаємо. Треба постійно діяти! Треба писати цю історію!


Може зебра це був сирський. В нього є декларація якщо він заробив 3х на біткойні то це точно він))
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 12:11

  BeneFuckTor написав:Оністрат написав

Сьогодні я дивився Чмута і остаточно зрозумів чому саме президент замінив глаукома .
Валєрій Федорович не мав плану активних дій.
Він просив людей, зброю і не мав плану.
Думаю цю ідею з Курськом Сирський мав вже тоді.
Тому президент і прийняв таке рішення.
Історично ми потім будемо розбиратися чи правильна вона була чи ні, але вона вже є 👏 і це важливо.
Так, на сході важко, людей немає, зброї впритик, але є зміна ситуації на фронті. Ми змінили парадігму у Путінського наміру. Захід нас підтримує.
Дух воїнів піднявся.
Ми вийшли з кола постійного захисту.
Це звичайно шанс на зміну режиму, на подальші викиди брехні вже на їхню територію.
Це шанс на зміну обставин.
І я звичайно його підтримую.
Ми нічого не ви чекаємо. Треба постійно діяти! Треба писати цю історію!


Може зебра це був сирський. В нього є декларація якщо він заробив 3х на біткойні то це точно він))


Залужний мав плани.
Плани, але з відповідним належним рівнем забезпечення їх виконання.
І ... чекав цього забезпечення.
Війна, як математика. Ресурси. Прорахунок.

Сирський грає... Ризикує.
З тими монетами, що є.

Арестович вкотре перевзувся. Тепер --- драйв, Енеїда, моторні парубки, козацький дух тощо. Парадігма.
А до цього співав про розрахунки.


Кожна стратегія має право на життя..
Визначить тільки результат. Не кінцевий, бо перемога буде хоч так, хоч так. А ціна перемоги.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 12:14

  sergey_stasyuk555 написав:ти дійсно віриш що дві бригади можуть захопити дві області?
я где-то написал двумя бригадами?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 12:18

  detroytred написав:Якщо нема достатнього ресурсу грошей та умов створити не можуть, то тоді що?
значит найти деньги, найти ресурсы и создать условия. Ответ же на поверхности. В ирпене прямо сейчас кладут новый асфальт и не ямочно а целую улицу, которя к слову была сносная без ям, каждый день по ней ездил.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 12:21

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 12:26

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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 12:35

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Якщо нема достатнього ресурсу грошей та умов створити не можуть, то тоді що?
значит найти деньги, найти ресурсы и создать условия. Ответ же на поверхности. В ирпене прямо сейчас кладут новый асфальт и не ямочно а целую улицу, которя к слову была сносная без ям, каждый день по ней ездил.


Неважливо з якої причини (не хочуть, не можуть) *найти деньги, найти ресурсы и создать условия*, то тоді що? Далі що?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 12:41

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Якщо нема достатнього ресурсу грошей та умов створити не можуть, то тоді що?
значит найти деньги, найти ресурсы и создать условия. Ответ же на поверхности. В ирпене прямо сейчас кладут новый асфальт и не ямочно а целую улицу, которя к слову была сносная без ям, каждый день по ней ездил.


Неважливо з якої причини (не хочуть, не можуть) *найти деньги, найти ресурсы и создать условия*, то тоді що? Далі що?

оттягіваніє конца
flyman
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  #<1 ... 9444944594469447
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