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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 сер, 2024 11:14
UA написав: vitaliiangel написав:
3. в ближайшее время армия рф не сможет эффективно нарастить живую силу, от мобиков толку ноль, а рекрутинг требует времени и средств.
В 21 веке только рекрутинг.
Сделавший ставку на насильную мобилизацию разгромно проиграет.
А для рекрутінгу необхідно мати що?
- достатньо грошей і задовільні порядок-правила у війську.
Їжте пірожниє?))
Якщо нема достатнього ресурсу грошей та умов створити не можуть, то тоді що?
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Додано: Чет 15 сер, 2024 11:30
UA написав: detroytred написав:
А для рекрутінгу необхідно мати що?
- достатньо грошей і задовільні порядок-правила у війську.
Їжте пірожниє?))
Якщо нема достатнього ресурсу грошей та умов створити не можуть, то тоді що?
В України було 10 млн. га державних земель сільгосп. призначення.
1 га за місяць служби на фронты.
Кому землю віддали, той нехай за неї і воює.
Не будуть насильно мобілізовані йти в атаку с криком за BlackRock! за Томаша Фиалу
Не будуть Бобуа, Успіх, Бандерлог, азовці і т.д. самі далі тягнути воєнного воза одвічно.
Питання тільки в тому, яке рішення прийме влада.
Поки (слава цим героям!) тягнуть і взивають до свідомості інших.
А потім?
З.и. якщо віддати ресурси країни народу-населенню, то ....)))
Навіщо можновладцям (нашим і не тільки) отака країна?
Це коммі обіцяли (фактично зобов'язувались!!!) землю крестьянам, фабрики робочим. Саме тому крестьяни-робочі за це билися, воювали. І то не віддали.
А тут поки навіть обіцянок нема.
Нормальний фондовий ринок не впровадили...
Так що гасло *бийся за свою хату та сім'ю* ніхто змінювати не збирається.
Ну і за вербу теж.
Вони ж вартують не менше, ніж твоє здоров'я та життя.
Все підрахувано. За тебе. Порахували.
Ринок)) Дивний. Де визначає одна сторона!
А якщо хати нема або сім'ї (чи вона за кордоном), то за країну, за вербу. (пригадався совдеп...).
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 15 сер, 2024 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 сер, 2024 11:57
Оністрат написав
Сьогодні я дивився Чмута і остаточно зрозумів чому саме президент замінив глаукома .
Валєрій Федорович не мав плану активних дій.
Він просив людей, зброю і не мав плану.
Думаю цю ідею з Курськом Сирський мав вже тоді.
Тому президент і прийняв таке рішення.
Історично ми потім будемо розбиратися чи правильна вона була чи ні, але вона вже є 👏 і це важливо.
Так, на сході важко, людей немає, зброї впритик, але є зміна ситуації на фронті. Ми змінили парадігму у Путінського наміру. Захід нас підтримує.
Дух воїнів піднявся.
Ми вийшли з кола постійного захисту.
Це звичайно шанс на зміну режиму, на подальші викиди брехні вже на їхню територію.
Це шанс на зміну обставин.
І я звичайно його підтримую.
Ми нічого не ви чекаємо. Треба постійно діяти! Треба писати цю історію!
Може зебра це був сирський. В нього є декларація якщо він заробив 3х на біткойні то це точно він))
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BeneFuckTor
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Додано: Чет 15 сер, 2024 12:11
BeneFuckTor написав:
Оністрат написав
Сьогодні я дивився Чмута і остаточно зрозумів чому саме президент замінив глаукома .
Валєрій Федорович не мав плану активних дій.
Він просив людей, зброю і не мав плану.
Думаю цю ідею з Курськом Сирський мав вже тоді.
Тому президент і прийняв таке рішення.
Історично ми потім будемо розбиратися чи правильна вона була чи ні, але вона вже є 👏 і це важливо.
Так, на сході важко, людей немає, зброї впритик, але є зміна ситуації на фронті. Ми змінили парадігму у Путінського наміру. Захід нас підтримує.
Дух воїнів піднявся.
Ми вийшли з кола постійного захисту.
Це звичайно шанс на зміну режиму, на подальші викиди брехні вже на їхню територію.
Це шанс на зміну обставин.
І я звичайно його підтримую.
Ми нічого не ви чекаємо. Треба постійно діяти! Треба писати цю історію!
Може зебра це був сирський. В нього є декларація якщо він заробив 3х на біткойні то це точно він))
Залужний мав плани.
Плани, але з відповідним належним рівнем забезпечення їх виконання.
І ... чекав цього забезпечення.
Війна, як математика. Ресурси. Прорахунок.
Сирський грає... Ризикує.
З тими монетами, що є.
Арестович вкотре перевзувся. Тепер --- драйв, Енеїда, моторні парубки, козацький дух тощо. Парадігма.
А до цього співав про розрахунки.
Кожна стратегія має право на життя..
Визначить тільки результат. Не кінцевий, бо перемога буде хоч так, хоч так. А ціна перемоги.
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detroytred
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Додано: Чет 15 сер, 2024 12:14
sergey_stasyuk555 написав:
ти дійсно віриш що дві бригади можуть захопити дві області?
я где-то написал двумя бригадами?
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Додано: Чет 15 сер, 2024 12:18
detroytred написав:
Якщо нема достатнього ресурсу грошей та умов створити не можуть, то тоді що?
значит найти деньги, найти ресурсы и создать условия. Ответ же на поверхности. В ирпене прямо сейчас кладут новый асфальт и не ямочно а целую улицу, которя к слову была сносная без ям, каждый день по ней ездил.
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Додано: Чет 15 сер, 2024 12:21
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Додано: Чет 15 сер, 2024 12:26
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Додано: Чет 15 сер, 2024 12:35
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Якщо нема достатнього ресурсу грошей та умов створити не можуть, то тоді що?
значит найти деньги, найти ресурсы и создать условия. Ответ же на поверхности. В ирпене прямо сейчас кладут новый асфальт и не ямочно а целую улицу, которя к слову была сносная без ям, каждый день по ней ездил.
Неважливо з якої причини (не хочуть, не можуть) *найти деньги, найти ресурсы и создать условия*, то тоді що? Далі що?
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Додано: Чет 15 сер, 2024 12:41
detroytred написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Якщо нема достатнього ресурсу грошей та умов створити не можуть, то тоді що?
значит найти деньги, найти ресурсы и создать условия. Ответ же на поверхности. В ирпене прямо сейчас кладут новый асфальт и не ямочно а целую улицу, которя к слову была сносная без ям, каждый день по ней ездил.
Неважливо з якої причини (не хочуть, не можуть) *найти деньги, найти ресурсы и создать условия*, то тоді що? Далі що?
оттягіваніє конца
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