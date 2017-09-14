|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 15 сер, 2024 13:03
flyman написав: detroytred написав: vitaliiangel написав:
значит найти деньги, найти ресурсы и создать условия. Ответ же на поверхности. В ирпене прямо сейчас кладут новый асфальт и не ямочно а целую улицу, которя к слову была сносная без ям, каждый день по ней ездил.
Неважливо з якої причини (не хочуть, не можуть) *найти деньги, найти ресурсы и создать условия*, то тоді що? Далі що?
оттягіваніє конца
Да хоч яйця чи носа.
Ти накнопай подальші можливі дії (влади, війська, шарів суспільства. за означених умов).
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29883
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2024 13:12
detroytred написав:
Да хоч яйця чи носа.
Ти накнопай подальші можливі дії (влади, війська, шарів суспільства. за означених умов).
там не про той що ти подумав, а то й що в кінці фільма пишуть "the end"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36026
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2784 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 15 сер, 2024 13:24
flyman написав: detroytred написав:
Да хоч яйця чи носа.
Ти накнопай подальші можливі дії (влади, війська, шарів суспільства. за означених умов).
там не про той що ти подумав, а то й що в кінці фільма пишуть "the end"
Обидва далекі від предмету обговорення -- які можливі подальші рішення, дії влади, війська, шарів-груп суспільства за означених умов - неважливо з якої причини (не хочуть, не можуть) *найти деньги, найти ресурсы и создать условия*.
А про кінець, як ото у фільмах, ти звідки взяв? Бог, мольфар чи внутрішній голос?
І тоді ж покажи його, який він.
Чи до чого отакі твої рефлексії вже навіть не на строчку, а на два слова?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29883
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2024 13:58
vitaliiangel написав:
В ирпене прямо сейчас кладут новый асфальт и не ямочно а целую улицу, которя к слову была сносная без ям, каждый день по ней ездил.
То робиться за іноземні кошти, які можна витратити, на жаль, лише на такі цілі. Точніше, ці кошти були надані під конкретні цілі - ремонт дороги в Ірпені, відбудова/ремонт школи/лікарні там-то і т.д. Держбюджет України тут не бере участі.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5175
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1193 раз.
- Подякували: 1333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2024 14:19
fler написав: vitaliiangel написав:
В ирпене прямо сейчас кладут новый асфальт и не ямочно а целую улицу, которя к слову была сносная без ям, каждый день по ней ездил.
То робиться за іноземні кошти, які можна витратити, на жаль, лише на такі цілі. Точніше, ці кошти були надані під конкретні цілі - ремонт дороги в Ірпені, відбудова/ремонт школи/лікарні там-то і т.д. Держбюджет України тут не бере участі.
В Києві будують метро за 14 млрд. грн, теж за іноземні гроші?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9262
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1359 раз.
- Подякували: 1757 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|63605
|
|
|1493
|223142
|
|
|6076
|709217
|
|