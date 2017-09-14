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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 сер, 2024 13:24
flyman написав: detroytred написав:
Да хоч яйця чи носа.
Ти накнопай подальші можливі дії (влади, війська, шарів суспільства. за означених умов).
там не про той що ти подумав, а то й що в кінці фільма пишуть "the end"
Обидва далекі від предмету обговорення -- які можливі подальші рішення, дії влади, війська, шарів-груп суспільства за означених умов - неважливо з якої причини (не хочуть, не можуть) *найти деньги, найти ресурсы и создать условия*.
А про кінець, як ото у фільмах, ти звідки взяв? Бог, мольфар чи внутрішній голос?
І тоді ж покажи його, який він.
Чи до чого отакі твої рефлексії вже навіть не на строчку, а на два слова?
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Додано: Чет 15 сер, 2024 13:58
vitaliiangel написав:
В ирпене прямо сейчас кладут новый асфальт и не ямочно а целую улицу, которя к слову была сносная без ям, каждый день по ней ездил.
То робиться за іноземні кошти, які можна витратити, на жаль, лише на такі цілі. Точніше, ці кошти були надані під конкретні цілі - ремонт дороги в Ірпені, відбудова/ремонт школи/лікарні там-то і т.д. Держбюджет України тут не бере участі.
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Додано: Чет 15 сер, 2024 14:19
fler написав: vitaliiangel написав:
В ирпене прямо сейчас кладут новый асфальт и не ямочно а целую улицу, которя к слову была сносная без ям, каждый день по ней ездил.
То робиться за іноземні кошти, які можна витратити, на жаль, лише на такі цілі. Точніше, ці кошти були надані під конкретні цілі - ремонт дороги в Ірпені, відбудова/ремонт школи/лікарні там-то і т.д. Держбюджет України тут не бере участі.
В Києві будують метро за 14 млрд. грн, теж за іноземні гроші?
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Додано: Чет 15 сер, 2024 15:24
_hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав:
Остальные 70% кто даёт? - они точно нарастить производство не смогут?
проста зміна одного хлібзаводу на постачання з другого..а потім і з третього ( бо другий буде ТОБІ везти тільки понеділок-середа-пятниця... А люди хочуть свіжий хліб щодня - займає три тижні...
ну т.е. один завод на другой меняется вообще без проблем?
вот именно - просто хотят. Но если свежего львовского не будет - без единого вопроса начнут есть хоть киевский хоть польский.
Вообщє бєз проблем все буває тільки на папері, або в зеленій уяві...
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Додано: Чет 15 сер, 2024 15:29
detroytred написав:
Ти накнопай подальші можливі дії (влади, війська, шарів суспільства. за означених умов).
без ресурсов идти к путину на поклон и просить оставить хоть что то. Или сразу бежать.
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Додано: Чет 15 сер, 2024 15:33
fler написав: vitaliiangel написав:
В ирпене прямо сейчас кладут новый асфальт и не ямочно а целую улицу, которя к слову была сносная без ям, каждый день по ней ездил.
То робиться за іноземні кошти, які можна витратити, на жаль, лише на такі цілі. Точніше, ці кошти були надані під конкретні цілі - ремонт дороги в Ірпені, відбудова/ремонт школи/лікарні там-то і т.д. Держбюджет України тут не бере участі.
Відкати кешем 60% йдуть назад іноземцям ?
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Додано: Чет 15 сер, 2024 15:38
Іноземці на ремонт вулиць в Ірпені гроші не виділяли. Приколісти
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Додано: Чет 15 сер, 2024 15:44
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Додано: Чет 15 сер, 2024 16:07
Бетон написав:
Іноземці на ремонт вулиць в Ірпені гроші не виділяли. Приколісти
Ви особисто бачили документи, підписані іноземцями, де чітко вказано, на які цілі вони виділяють кошти для Ірпеня (список цілей чималий)?
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